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Казанский пороховой завод во время ЧМ-2018 будет работать в особом режиме

Казанский пороховой завод во время ЧМ-2018 будет работать в особом режиме
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Фото: из архива ProKazan.ru

Казанский пороховой завод во время проведения чемпионата мира по футболу будет переведен на особый режим работы. Об этом сообщили в администрации завода.

- Будет пересматриваться режим работы. Предприятие остановить невозможно – нужно разбираться во всех тонкостях порохового производства, чтобы это понять, - передает РБК.

На заводе отметили, что процесс будет налажен очень строго, чтобы не возникло опасений.

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ разослала предписания о необходимости приостановить производство на время чемпионата мира по футболу.

 

Люция Кашапова, 23.01.2018, 16:15
Тэги: ЧМ по футболу 2018
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Комментарии

Горожанин23 января 2018, 16:33
Смысл останавливать, там и так достаточно всего. Прежде всего промышленная безопасность должна быть
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Горожанин23 января 2018, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Смысл останавливать, там и так достаточно всего. Прежде всего промышленная безопасность должна быть
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Чего "всего" достаточно?
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0
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Горожанин23 января 2018, 16:59
а что ЧМ-2018 состоится? ну ну
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Горожанин23 января 2018, 17:05
Типа,чтоб не е...нуло как обычно.
0
4
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Горожанин23 января 2018, 17:58
За гостей значит боимся, а своими казанскими жителями не дорожим?
0
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Горожанин23 января 2018, 18:19
Закрывай завод.
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Горо23 января 2018, 19:19
В фсб дебилы завод не остановить
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2
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marex23 января 2018, 19:29
а как же зольдатен в syria und donbabwe?
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Горожанин23 января 2018, 22:00
Боятся, пожет получиться фейверк мирового уровня и все иностранцы убегут с ЧМ.
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Горожанин23 января 2018, 22:10
Безопасность, конечно, важней всего
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