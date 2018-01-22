Казанский пороховой завод во время ЧМ-2018 будет работать в особом режиме

Казанский пороховой завод во время проведения чемпионата мира по футболу будет переведен на особый режим работы. Об этом сообщили в администрации завода.

- Будет пересматриваться режим работы. Предприятие остановить невозможно – нужно разбираться во всех тонкостях порохового производства, чтобы это понять, - передает РБК.

На заводе отметили, что процесс будет налажен очень строго, чтобы не возникло опасений.

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ разослала предписания о необходимости приостановить производство на время чемпионата мира по футболу.