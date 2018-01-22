СМИ: супруга ректора КГМУ задержана за взятку

Полицейские здержали супругу ректора Казанского государственного медицинского университета, главу бюро медико-социальной экспертизы по РТ Елену Румбешту, об этом сообщает "Бизнес Online".

Женщину подозревают в получении взятки в 70 тысяч рублей за оформление инвалидности, Следственный комитет обратится в суд об избрании меры пресечения в отношении Елены Румбешт. Возбуждено дело по статье "Получение взятки".

Под подозрением находится также медрегистратор бюро №1 "Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ" — предварительно, она получила за оформление казанцу бессрочной инвалидности 80 тысяч рублей, из которых 70 тысяч рублей передала своей начальнице — Румбеште.

Ранее в Казани было возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальницы филиала №18 Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ Киры Целищевой, которая получала взятки от матерей детей-инвалидов за продление инвалидности детям на тот или иной срок. Советским районным судом Казани она была приговорена к штрафу в 200 тыс. рублей.