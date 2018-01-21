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СМИ: в Татарстане хотят провести референдум об обязательном преподавании татарского
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СМИ: в Татарстане хотят провести референдум об обязательном преподавании татарского

СМИ: в Татарстане хотят провести референдум об обязательном преподавании татарского
16+
Фото: Wikimedia Commons
В настоящее время в республике прорабатывается вопрос о создании инициативной группы

В Татарстане намерены провести референдум об обязательном преподавании татарского языка в школах, пишут «Idel.Реалии».

Как сообщил экс-советник Комитета Госдумы по безопасности Радик Гатин, в настоящее время в республике прорабатывается вопрос о создании инициативной группы.

- Мы планируем подать документы о регистрации инициативной группы референдума до президентских выборов, - сказал Гатин.

По его словам, уже создана команда, в которую вошли представители академической, научной среды, а также юристы-практики и теоретики.

Напомним, в ноябре в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Люция Кашапова, 22.01.2018, 18:19
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин22 января 2018, 18:22
Ох щас начнется :-D
2
23
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Горожанин22 января 2018, 18:23
Не забудьте попкорн =-D
1
34
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Горожанин22 января 2018, 18:26
Нахрен пусть идут.
10
68
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 18:27
Так закон же приняли на уровне РФ. При чем тут референдум?
Лучший комментарий
16
129
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Горожанин22 января 2018, 18:27
вот своей инициативной группой и учите, а остальные будут добровольно!!! прокурора на вас не хватает!! что за референдум опять придумали!
14
87
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 18:27
Этот идел.реалити еще не закрыли как иноагентов? Кстати, так назывался батальон. Только там был "урал" вместо "реали".
13
21
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Горожанин22 января 2018, 18:28
Не уймутся никак!!!
15
64
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Горожанин22 января 2018, 18:29
Никак не хотят татары свой язык добровольно учить!!!
11
96
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Горожанин22 января 2018, 18:33
А если по итогам референдума "за" будет меньше 1 процента - предлагаю запретить этот язык вообще :-D
15
62
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Горожанин22 января 2018, 18:33
Вот кто в думе-то сидит. Сталина на них нет.
11
27
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Горожанин22 января 2018, 18:40
Сначала давайте РЕФЕРЕНДУМ о пересмотре итогов приватизации бабаем и его окружением предприятий и недр Татарстана! А потом уже можно о языке
7
80
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Горожанин22 января 2018, 18:42
В ответ на комментарий пользователя
Нахрен пусть идут.
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Причем прямым текстом..
5
37
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Горожанин22 января 2018, 18:43
В ответ на комментарий пользователя
тогда отменим и русский язык в качестве обязательного, ок ?
Развернуть
да не вопрос. курлыкай на своем и дальше тетюш никуда не уедешь
8
59
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Горожанин22 января 2018, 18:44
В ответ на комментарий пользователя
РЯЗАНЬ и все этим сказано
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улан-батор, до свиданья
5
30
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 18:48
В ответ на комментарий пользователя
вот своей инициативной группой и учите, а остальные будут добровольно!!! прокурора на вас не хватает!! что за референдум опять придумали!
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За чей счёт референдум, случайно не за тех кто отказался
4
37
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
А почему бы и не провести? Просто надо строго проконтролировать. Вы же здесь большинство за Навального скачете, но почему-то демократия у вас выборочная какая-то
Развернуть
Все уже решили. После драки кулаками машут только, не будем называть здесь, кто. Большинство все устраивает. Проведение референдума денег стоит. Из-за нескольких выскочек, которые решили попиариться, и может быть, покачать из бюджета на свое тупое мероприятие, не стоит тратиться. Самих сослать в тундру.
5
41
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Горожанин22 января 2018, 18:55
В ответ на комментарий пользователя
Все на татарском,свободу униженым татарам!
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свободен, валяй
5
29
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Вредный22 января 2018, 19:05
Может, еще референдум по поводу суверенитета провести? А инициативная группа уже есть, госсовет. :-P
1
25
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Горожанин22 января 2018, 19:05
пускай проводят, я приду и скажу что - против преподавания татарского на обязательной основе, по желанию, пускай что хотят делают.
4
25
Согласны с автором?
Дед22 января 2018, 19:08
Лучше, референдум по поводу анулировании итогов приватизации провести. И то, толк.
3
26
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Горожанин22 января 2018, 19:08
теперь все указы руководства РФ будут референдумом исполняться?:-D устроили тут ромашку хочу -не хочу. :-D самодеятельность, однако
5
39
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Гость22 января 2018, 19:09
Лучше бы молча дороги чистили.
Третья столица, а дороги как в деревне
4
32
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Горожанин22 января 2018, 19:17
В ответ на комментарий пользователя
а то что ВЫ выступили против татарского , это не самодеятельность ?? двойные стандарты на лицо
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Никто против не выступил. Хочешь учить, учи, только оставь русских в покое...им то тат язык на финал не нужен.
3
42
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Горожанин22 января 2018, 19:22
В ответ на комментарий пользователя
Сначала давайте РЕФЕРЕНДУМ о пересмотре итогов приватизации бабаем и его окружением предприятий и недр Татарстана! А потом уже можно о языке
Развернуть
Ок, еще надо пересмотреть все итоги приватизации российских компаний!
3
14
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Горожанин22 января 2018, 19:24
Никто и не пойдет на этот референдум. И как бы не голосовали, итог голосования известен каким будет.
3
16
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КАА22 января 2018, 19:28
Изучайте пожалуйста! Но только татары.
3
27
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
Ну так если большинство устраивает, почему бы не закрепить это решение результатами референдума? Референдум можно совместить с выборами президента, тогда затраты будут минимальны.
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Я так считаю, развелось всяких чyшпaнов, которых что есть, что нет, никто этого не заметит, ни у кого на столе ничего не изменится. Но самое интересное, на что они живут, кто их кормит? Заставить уже надо эту шoблy работать, так чтобы кости трещали, что по семь потов в смену сходило, а не языками чесать.
3
20
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
а то что ВЫ выступили против татарского , это не самодеятельность ?? двойные стандарты на лицо
Развернуть
НАЛИЦО в данном случае пишется слитно:-D
2
15
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 19:40
В ответ на комментарий пользователя
тогда отменим и русский язык в качестве обязательного, ок ?
Развернуть
Да.давай. иди учи Татарский. И не пиши больше по Русски. Ферштейн?
6
22
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 19:42
В ответ на комментарий пользователя
Я так считаю, развелось всяких чyшпaнов, которых что есть, что нет, никто этого не заметит, ни у кого на столе ничего не изменится. Но самое интересное, на что они живут, кто их кормит? Заставить уже надо эту шoблy работать, так чтобы кости трещали, что по семь потов в смену сходило, а не языками чесать.
Развернуть
Хотя нет, "баба с возу, кобыле легче".
0
0
Согласны с автором?
Гость 00722 января 2018, 19:43
Польза от всей этой суеты в том, что все стали замечать друг у друга орфографические ошибки))) Ну, и следовательно все стараются писать грамотно и вспоминают давно забытые правила и слова))
0
14
Согласны с автором?
да ну22 января 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
НАЛИЦО в данном случае пишется слитно:-D
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видно ему на лицо что-то прилетело
перевозбудился, не выдержал
3
5
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
Да.давай. иди учи Татарский. И не пиши больше по Русски. Ферштейн?
Развернуть
русский язык нужен для общения с деби*ами , understand ?
14
5
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 19:50
В ответ на комментарий пользователя
Ок, еще надо пересмотреть все итоги приватизации российских компаний!
Развернуть
каких российских компаний, чучело аульное?
6
7
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 19:51
В ответ на комментарий пользователя
русский язык нужен для общения с деби*ами , understand ?
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странная у тебя тяга с дебилами общаться, олигофрен
2
16
Согласны с автором?
Димас люблю пивас22 января 2018, 19:51
Да ваще пофиг на это!:-D нам надо- хлеба и зрелищ :-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 19:55
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5
0
Согласны с автором?
Tatar22 января 2018, 19:56
Bez tatar tele yakly. Kem tatarcha belmi, ul Tatarstanda yashami.
16
7
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 20:00
В ответ на комментарий пользователя
Bez tatar tele yakly. Kem tatarcha belmi, ul Tatarstanda yashami.
Развернуть
off... Fuck off
5
16
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
РЯЗАНЬ и все этим сказано
Развернуть
Чаплашки, и этим все сказано!!!
4
12
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
Так закон же приняли на уровне РФ. При чем тут референдум?
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Размечтался!!! Россия показала пример на Крыме ))))))
3
4
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12822 января 2018, 20:20
В ответ на комментарий пользователя
Bez tatar tele yakly. Kem tatarcha belmi, ul Tatarstanda yashami.
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Как-то общался в тытрубе с одним итальянцем. Там был типичный ролик про иностранцев, которые пробуют русскую пищу. В общем, оказалось, что тот итальянец проживает в татарстане и питается тремя кухнями, чему он рад. А теперь внимание вопрос: ему тоже нельзя в Татарстане жить, потому что он татарский не выучил, или вы определённые критерии при определении тех, кому тут жить запрещается используете?
3
13
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 20:20
В ответ на комментарий пользователя
вот своей инициативной группой и учите, а остальные будут добровольно!!! прокурора на вас не хватает!! что за референдум опять придумали!
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Страшно???
8
3
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да ну22 января 2018, 20:24
В ответ на комментарий пользователя
Bez tatar tele yakly. Kem tatarcha belmi, ul Tatarstanda yashami.
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вот дебил, еще и английскими буквами пишет
6
12
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Горожанин22 января 2018, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
off... Fuck off
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Fuck off, pig
11
2
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
Чаплашки, и этим все сказано!!!
Развернуть
Свинья, и этим всё сказано!
13
6
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин22 января 2018, 20:31
Список инициативной группы надо передать прокурору,дубль Путину.
4
10
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Рома22 января 2018, 20:31
Как надоели уже
3
14
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ага22 января 2018, 20:33
Очень даже хорошо! Только внесите в бланк графу "меняем власть". Другого повода для волеизъявления не будет. Раз проводят референдум (мнение населения), то надо обязательно в "графах" указывать и другие наболевшие пункты. Нам же чешут, что проведение референдума "очень дорого" по каждому вопросу. Вот, пусть и делают в виде анкеты.
2
12
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 20:35
В ответ на комментарий пользователя
Конечно. Только ты иди нах... с Татарстана!
Развернуть
На х твоя мамаша вертится
4
7
Согласны с автором?
Павел22 января 2018, 20:36
Вероятно прав прокурор Нафиков предупредив .что скоро начнут наказывать руководителей. Ну никак руководство Татарстана не уймётся, значит нужно уже под суд этих подстрекателей высоких отдавать.
6
13
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
Пшнх с Татарстана, с.у.к.а!
Развернуть
С yka тебя породила, выкидыш
3
8
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 20:37
В ответ на комментарий пользователя
Украина, вперёд! Мочить русских!
Развернуть
Ахаха, тюбитейка за хохлов прячется ))))
4
14
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 20:41
В ответ на комментарий пользователя
Так закон же приняли на уровне РФ. При чем тут референдум?
Развернуть
В школах не может быть преподавание предмета добровольным, дома да, добровольно нанимая преподавателя, это нарушение закона об образовании, нарушение Конституций! С каких пор какие то "рекомендации" заменяют закон в демократическом государстве!?
1
3
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 20:44
В ответ на комментарий пользователя
На х твоя мамаша вертится
Развернуть
Твоя мать шала.ва
3
2
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 20:45
В ответ на комментарий пользователя
С yka тебя породила, выкидыш
Развернуть
Ты ребенок ша.ла.вы!
3
2
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 20:46
В ответ на комментарий пользователя
Твоя мать шала.ва
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Нет, твоя. А папаша сифилитик
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Горожанин22 января 2018, 20:46
В ответ на комментарий пользователя
Никто и не пойдет на этот референдум. И как бы не голосовали, итог голосования известен каким будет.
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В Каталонии тоже сказали что никто не пойдет!
2
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Горожанин22 января 2018, 20:49
Вы бы не требовали лишнего, а довольствовались тем что есть. А то посмотрят, посмотрят на вас,отберут суверенитет и сделают как прежде Татарской губернию.
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Горожанин22 января 2018, 20:51
В ответ на комментарий пользователя
Вы бы не требовали лишнего, а довольствовались тем что есть. А то посмотрят, посмотрят на вас,отберут суверенитет и сделают как прежде Татарской губернию.
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Даже не Татарской, а Казанской просто.
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4
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Горожанин22 января 2018, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
Нет, твоя. А папаша сифилитик
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Вижу что ты малолетний, диванный герой-сосунок. Ахахаха! Иди и скажи своей матери, что она ша.ла.ва. Ахаха!
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Горожанин22 января 2018, 20:55
Путин, чтобы увеличить явку на свое переизбрание, придумал кучу всяких ,глупых местных и региональных референдумов- обманок. Типа ,хотите ли вы проголосовать за благоустройства своего района. Или пятидневка в школе.Чистый популизм и обман.Кремль охватила ДИАРЕЯ референдумов во время псевдовыборов. Пусть Кириенко примет средство от поноса и успокоится.
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Горожанин22 января 2018, 21:00
Радик, угомонись !
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2
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Горожанин22 января 2018, 21:01
В ответ на комментарий пользователя
Даже не Татарской, а Казанской просто.
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Пусть тогда уж заодно референдум проведут нужен ли вообще суверенитет.!? Что имеем с него-низкие зп, пенсии минимальные. Кто плюсы то назовёт?
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6
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Горожанин22 января 2018, 21:01
Странно, Кремль всякие референдумы практически запретил, когда они были нужны народу. А сейчас, когда это нужно исключительно для шкурных интересов кремля, как будто прорвало : давай референдумы.
0
6
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Горожанин22 января 2018, 21:05
Давайте проведем опрос: нужен нам Путька и его войны- Грузия- Абхазия- Осетия-Украина- Сирия.
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5
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Горожанин22 января 2018, 21:16
В ответ на комментарий пользователя
Вижу что ты малолетний, диванный герой-сосунок. Ахахаха! Иди и скажи своей матери, что она ша.ла.ва. Ахаха!
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в зеркало чтоль смотришься, сифилитикович?
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1
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Горожанин22 января 2018, 21:17
Айда жгите! Урааа татяз возвращается!!
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4
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фәрит22 января 2018, 21:24
интересная дружба народов . америкосы наши враги и мы в обязательном порядке учим в школе английский. никто не против . а кто вам татары если наш язык обязательно учить нельзя.
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3
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РОССИЯНКА22 января 2018, 21:27
За чей счет банкет, господа?
0
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Горожанин22 января 2018, 21:27
Сколь вы здесь не возмущайтесь, а как порешат в кремле так и будет!
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2
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Горожанин22 января 2018, 21:32
В ответ на комментарий пользователя
в зеркало чтоль смотришься, сифилитикович?
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Я бы сказал, что я твою мать еб...л, но мне так противно, что она хрюкает, а всякий скот я не е...бу, поэтому скажу, что мать твою оприходывал свин )))))
2
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Диляра22 января 2018, 21:32
Надо, чтобы и в других нац. республиках тоже прошли такие референдумы, чтобы было понятно, что этот вопрос ОЧЕНЬ важный. Иначе теряется статус родных языков, как государственных и падает их престиж . Нельзя опускать языки коренных народов ниже плинтуса. Я знаю, что и чуваши и марийцы , да и другие народы тоже озабочены этим вопросом. Жила в детстве в Казахстане, со второго класса учили казахский и никто от этого не пострадал. Выучить не выучили, конечно хорошо, но в бытовой речи кое-что понимали. Не может быть крепкой страна, в которой неравноправие.
6
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Валенки22 января 2018, 21:33
В ответ на комментарий пользователя
Ахахаха! Вижу как все русские вафлёры здесь из-за этого нервничают. Идите жрите сало и водку и не мешайте татарам работать ))))))
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Ты работать чтоли умеешь чернозем? Ты только понтоваться можешь и эчпочмаки высирать, а еще вонючих баранов есть и лошадей резать, моральный урод
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5
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Валенки22 января 2018, 21:36
В ответ на комментарий пользователя
Я бы сказал, что я твою мать еб...л, но мне так противно, что она хрюкает, а всякий скот я не е...бу, поэтому скажу, что мать твою оприходывал свин )))))
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Ну баранов то поебываешь?)))
0
2
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Горожанин22 января 2018, 21:40
Иван Грозный некачеаственно работу проделал+Ленин свинью подложил+Сталин выселял не тех татар
3
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Диляра22 января 2018, 21:40
Я продолжу... . Не надо писать о том, что этот язык не нужный и т. д. и т. п. Сирийские дети обязаны изучать русский, хотя мало кто из них вообще когда-нибудь увидит русского человека. А у нас речь идет о языках народов, которые здесь прожили более тысячи лет , а некоторые и более тысячи. У нас не просто РОССИЯ, а российская фе- де-ра-ция. Так давайте и будем федерацией, а не империей.
4
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Горожанин22 января 2018, 21:42
Хорош шуметь школота. Уроки сделаны?
0
0
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Горожанин22 января 2018, 21:42
В ответ на комментарий пользователя
Нахрен пусть идут.
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Сам туда вали. Татары все как один идем на референдум и голосуем за туган тель
3
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Горожанин22 января 2018, 21:44
В ответ на комментарий пользователя
Ты работать чтоли умеешь чернозем? Ты только понтоваться можешь и эчпочмаки высирать, а еще вонючих баранов есть и лошадей резать, моральный урод
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А ты только бояру хлестать, да в штаны ссать и ещё и какать в них, больше на хрен не годен
4
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Диляра22 января 2018, 21:47
Жириновский сказал, что нашему народу дай бог один язык бы выучить. Да, невысокого мнения он о нас... . А в Европе люди знают по несколько языков , во многих странах по несколько госязыков, а в США понятия "госязык" вообще отсутствует на официальном уровне.
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4
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Горожанин22 января 2018, 21:48
В ответ на комментарий пользователя
интересная дружба народов . америкосы наши враги и мы в обязательном порядке учим в школе английский. никто не против . а кто вам татары если наш язык обязательно учить нельзя.
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На земле больше 7тыс.языков.Почему бы все не учить?
В конце XX века английский язык утвердился как важнейший международный язык. В странах социалистического лагеря важнейшим международным языком стал русский язык, который изучался в школах всех стран социалистического лагеря.
3
4
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Горожанин22 января 2018, 21:48
В ответ на комментарий пользователя
Иван Грозный некачеаственно работу проделал+Ленин свинью подложил+Сталин выселял не тех татар
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Вот хазер татарча сойляшерсен. Мин гармунда "бишлю бию" уйным, а син биеп янымда торырсын.
2
3
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Горожанин22 января 2018, 21:50
В ответ на комментарий пользователя
Как-то общался в тытрубе с одним итальянцем. Там был типичный ролик про иностранцев, которые пробуют русскую пищу. В общем, оказалось, что тот итальянец проживает в татарстане и питается тремя кухнями, чему он рад. А теперь внимание вопрос: ему тоже нельзя в Татарстане жить, потому что он татарский не выучил, или вы определённые критерии при определении тех, кому тут жить запрещается используете?
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Этот твой Итальяно что тут делает, кроме как жрет??? Торгаш и вор наверное.
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1
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Горожанин22 января 2018, 21:51
В ответ на комментарий пользователя
На земле больше 7тыс.языков.Почему бы все не учить?
В конце XX века английский язык утвердился как важнейший международный язык. В странах социалистического лагеря важнейшим международным языком стал русский язык, который изучался в школах всех стран социалистического лагеря.
Развернуть
По этой причине и распался социалистический блок. Достали всех со своим русским языком.
3
5
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Диляра22 января 2018, 21:52
В ответ на комментарий пользователя
Вы бы не требовали лишнего, а довольствовались тем что есть. А то посмотрят, посмотрят на вас,отберут суверенитет и сделают как прежде Татарской губернию.
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Да знаем мы, что миром правит сила, а жаль... .
0
4
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Чак Чак Норрисс22 января 2018, 21:59
Татарча блясым!Азатлык!
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1
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Горожанин22 января 2018, 22:00
Русский мне нужен чтоб жить в России и говорить на нем. Английский, если хотите, что бы ездить в Америку, Европу и хоть чуток понимать. А татарский извините мне русскому для чего знать, где кроме Татарстана на нем говорят столь обширно? Учите пожалуйста свой родной язык, это ваша культура и история. Татары, Вы просто обязаны его знать Не знание позор!, Ну не нужен он мне русскому, поймите вы это наконец. И без всяких обид. Вас никто ни в чем не ущемляет.
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Горожанин22 января 2018, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
Список инициативной группы надо передать прокурору,дубль Путину.
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Где записаться в инициативную группу по референдуму? Обязательно хочу принять участие в работе по подготовке и проведению референдума
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2
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Дина22 января 2018, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
На земле больше 7тыс.языков.Почему бы все не учить?
В конце XX века английский язык утвердился как важнейший международный язык. В странах социалистического лагеря важнейшим международным языком стал русский язык, который изучался в школах всех стран социалистического лагеря.
Развернуть
Нет уже этого лагеря, нежизнеспособным оказался
0
1
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Горожанин22 января 2018, 22:02
В ответ на комментарий пользователя
Я бы сказал, что я твою мать еб...л, но мне так противно, что она хрюкает, а всякий скот я не е...бу, поэтому скажу, что мать твою оприходывал свин )))))
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кроме своей мамаши ты никого не е*ал ) разве что своего папашу деснами в член
0
0
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Горожанин22 января 2018, 22:04
В ответ на комментарий пользователя
Русский мне нужен чтоб жить в России и говорить на нем. Английский, если хотите, что бы ездить в Америку, Европу и хоть чуток понимать. А татарский извините мне русскому для чего знать, где кроме Татарстана на нем говорят столь обширно? Учите пожалуйста свой родной язык, это ваша культура и история. Татары, Вы просто обязаны его знать Не знание позор!, Ну не нужен он мне русскому, поймите вы это наконец. И без всяких обид. Вас никто ни в чем не ущемляет.
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Только без обид: живете в Татарстане должны изучать и владеть татарским языком. Так буде честно, нет желания учить, то в другой регион. на пмж
4
3
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Горожанин22 января 2018, 22:06
В ответ на комментарий пользователя
По этой причине и распался социалистический блок. Достали всех со своим русским языком.
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Нет причина распада в другом. У любой империи есть рассвет и закат. Ничто не вечно. Государства создаются, распадаются, создаются вновь из других... И Америка не вечна, и Европа. Россия когда нибудь тоже другой. Всё течёт, все меняется,...
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2
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Дина22 января 2018, 22:06
В ответ на комментарий пользователя
Вот хазер татарча сойляшерсен. Мин гармунда "бишлю бию" уйным, а син биеп янымда торырсын.
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Вам бы только убивать ... .
1
0
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Горожанин22 января 2018, 22:06
В ответ на комментарий пользователя
Только без обид: живете в Татарстане должны изучать и владеть татарским языком. Так буде честно, нет желания учить, то в другой регион. на пмж
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слюни подотри, мечтатель. Я в России живу
3
1
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Горожанин22 января 2018, 22:06
Дети, не ругайтесь. Давайте спать. Завтра в школу.
1
1
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Горожанин22 января 2018, 22:09
В ответ на комментарий пользователя
Нет уже этого лагеря, нежизнеспособным оказался
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Вот и оказался нежизненноспосоьным, что каждый сам по себе захотел. Но у многих ли это получилось?
0
0
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Дина22 января 2018, 22:09
В ответ на комментарий пользователя
Вот хазер татарча сойляшерсен. Мин гармунда "бишлю бию" уйным, а син биеп янымда торырсын.
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Ой, извините, я не по тому адресу ответ написала
1
1
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Горожанин22 января 2018, 22:09
В ответ на комментарий пользователя
Вам бы только убивать ... .
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Вот для этого Дина надо учить татарский, чтобы уметь понять и перевести элементарное. А так у Вас буйная фантазия или пора к психиатру ... может быть ещё не поздно...
2
1
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Дина22 января 2018, 22:13
В ответ на комментарий пользователя
Иван Грозный некачеаственно работу проделал+Ленин свинью подложил+Сталин выселял не тех татар
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Вам бы только убивать... .
0
1
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Горожанин22 января 2018, 22:13
В ответ на комментарий пользователя
Свинья, и этим всё сказано!
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ТОЧНО,ТЕ,ЧТО СВОИХ СОРОДИЧЕЙ НЕ ЕДЯТ !
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Горожанин22 января 2018, 22:15
В ответ на комментарий пользователя
Только без обид: живете в Татарстане должны изучать и владеть татарским языком. Так буде честно, нет желания учить, то в другой регион. на пмж
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только без обид,ПНХ !
2
0
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Горожанин22 января 2018, 22:15
В ответ на комментарий пользователя
Да знаем мы, что миром правит сила, а жаль... .
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миром правит любовь,а в татарии-шовинисты !
0
2
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Горожанин22 января 2018, 22:16
Вы навряд ли найдёте русского, который проживая в России, не знал русского языка. Вот татары к сожалению не все знают свой родной язык. Так обязуйте сначала всех татар выучить свой родной язык. Вот когда это произойдёт, потом уже от других этого требуйте!
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Горожанин22 января 2018, 22:18
В ответ на комментарий пользователя
Даже не Татарской, а Казанской просто.
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Давно пора московскую губернию делать! Забрали уже всю Россию московиты!
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