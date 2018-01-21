СМИ: в Татарстане хотят провести референдум об обязательном преподавании татарского

В настоящее время в республике прорабатывается вопрос о создании инициативной группы

В Татарстане намерены провести референдум об обязательном преподавании татарского языка в школах, пишут «Idel.Реалии».

Как сообщил экс-советник Комитета Госдумы по безопасности Радик Гатин, в настоящее время в республике прорабатывается вопрос о создании инициативной группы.

- Мы планируем подать документы о регистрации инициативной группы референдума до президентских выборов, - сказал Гатин.

По его словам, уже создана команда, в которую вошли представители академической, научной среды, а также юристы-практики и теоретики.

Напомним, в ноябре в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах.

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