В Татарстане на ночном пожаре чуть не погибли 13 человек

Минувшей ночью в Лениногорске на пожаре в 2-этажном доме пожарные спасли 11 человек, еще двоих спасла жительница дома. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре поступило около 12 часов ночи. Из окон первого и второго этажа шел сильный дым.

Пожарных встретили жильцы первого этажа. В этот момент из некоторых окон второго этажа было слышно, как люди звали на помощь. Пожарные оперативно установили автолестницы, по которым эвакуировали людей.

- Через оконные проемы второго этажа по лестнице-палке, трёхколенной лестнице, пожарной автолестнице АЛ-30(131) были спасены 10 человек, - рассказали в МЧС.

В результате пожара пострадали 3 человека: женщина 1961 года рождения, которая была спасена МЧС, и два мальчика 2016 и 2017 года рождения, которых спасла их мать до прибытия пожарных. Все трое находятся в ЦРБ. По сообщению МЧС, с момента вызова спасателей до момента ликвидации открытого горения прошло 8 минут.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования