Уроженка Зеленодольска погибла во время взрыва газа в Ижевске: 5 ее детей стали сиротами

Это уже вторая трагедия в их семье - год назад в ДТП погиб муж женщины

39-летняя женщина, которая в 2015 году переехала из Зеленодольска в Ижевск, погибла во время взрыва газа в съемной квартире. Все произошло на этой неделе, 17 января около 11 часов дня.

Как сообщает СК России по Удмуртской Республике, женщина начала снимать квартиру, где произошло ЧП, с 1 октября 2017 года.

- По предварительным данным, в квартире произошел хлопок бытового газа. В результате этого была повреждена оконная рама на кухне и входная дверь в квартиру, - рассказали в СК.

У женщины остались пятеро детей, четверо из которых - несовершеннолетне. На момент хлопка трое из них находились в школе, один – в садике.

Это уже вторая трагедия в семье

После случившегося дети женщины остались полными сиротами. По информации местных СМИ, в декабре 2016 года в ДТП погиб их отец. Смертельная авария произошла на трассе Елабуга - Пермь. Мужчина, управляя автомобилем «Тойота», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Фото УГИБДД МВД по УР

С кем останутся дети?

По информации СК, в настоящее время органами опеки определяется место их проживания. Известно, что дети пока находятся у друзей семьи.

- Опекунство будет оформляться через органы опеки. Но еще до вынесения решения могут передать детей по временной опеке. Чтобы дети не оказались в приюте – это же тоже травма для них. Если будут люди, которые желают и могут забрать детей из числа родственников, тут же все оформят органы опеки, - цитирует слова руководителя подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Удмуртии Вероники Мальковой "КП" .