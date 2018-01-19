Наверх
Татарский певец вырезал прорубь в виде полумесяца на Крещение
14:34, сегодня66
Президент Татарстана предложил создать курсы для глав районов по разведению скота
17:49, сегодня23
Голосование на ProKazan.ru: большинство казанцев не стали купаться в купелях на Крещение
16:42, сегодня13
В Казани инженера приговорили к 7 годам колонии за помощь террористам
15:58, сегодня20
Найди себя: кем казанцы были в 2017 году?
В Казани родители назвали своих детей Тейя и Иления
15:16, сегодня14
Реклама
Рустам Минниханов поздравил Шаймиева с днем рождения, опубликовав пост в Instagram
13:58, сегодня20
В Татарстане мужчина убил своего знакомого в лифте дома из-за планшета
13:07, сегодня19
Уникальная акция в Казани. Похудеть легко и бесплатно: узнай все причины лишнего веса
Соцсети: казанцы готовы платить, чтобы увидеть Путина
12:07, сегодня37
В Казани сгорел Volkswagen Tiguan совладельца «Галереи вин» 
10:58, сегодня12
Родственника вице-премьера РТ обвинили еще в двух эпизодах с земельными участками
10:07, сегодня13
Предвыборный штаб Путина решил больше не собирать подписи в поддержку своего кандидата
09:31, сегодня15
Сегодня первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев празднует день рождения
08:59, сегодня71
«Игра изначально сложилась не так»: «Ак Барс» на своем льду проиграл «Словану»
08:38, сегодня2
Сегодня в Казани ожидается -14 градусов
07:01, сегодня
«Мисс Татарстан-2018»: читатели ProKazan.ru выбирают самую красивую девушку РТ
17:55, 19.01.201834
Крещенские купели в Татарстане закроют 19 января в 23:00
17:50, 19.01.201827
Прокурор Татарстана предостерег чиновников от поддержки националистов в языковом вопросе
17:32, 19.01.201887
14-летняя участница конкурса «Мисс Татарстан» о кастинге и своих переживаниях
17:28, 19.01.201823
Министр строительства РТ: мы готовы к постройке мусоросжигательного завода
17:16, 19.01.201860
«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента
16:52, 19.01.20183
В Татарстане спасли деревню, затопленную бобрами
16:25, 19.01.20189
Минобразования РТ после нападений на школы в России: в бюджете Казани нет денег на охрану
16:19, 19.01.201858
В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли вытащить Hyundai, застрявший в снегу после ДТП
15:51, 19.01.201825
Власти Татарстана создадут фонд для работы с обманутыми дольщиками
15:36, 19.01.201811
В Казани скончался мужчина, выпивший много таблеток снотворного
15:10, 19.01.20185
Завтра в Казани ожидается 14 градусов мороза и слабый снег
14:51, 19.01.2018
Стало известно, кто занял место нового министра образования Татарстана в Госсовете
14:27, 19.01.201815
Жители Татарстана и Москвы создали банду, чтобы поставлять контрафактный ботокс из США
14:23, 19.01.201818
Минобразования Татарстана: в детсадах по-прежнем‍у будет изучение татарского языка
13:59, 19.01.201811
В Елабуге восстановили подачу электричества в дома
13:35, 19.01.20182
В Татарстане утвердили размер минимальной зарплаты
13:27, 19.01.201819
В Казани арестовали экс-главу Тукаевского района
12:51, 19.01.201820
СМИ: жители России накопили рекордную сумму денег
12:44, 19.01.201834
В Татарстане целый город попал под отключение электричества
12:10, 19.01.201811
В Татарстане резко упали закупочные цены на молоко
12:06, 19.01.201827
Минниханов поручил изменить абонентскую плату в детсадах Татарстана
12:00, 19.01.201822
В Казани закрыли движение по улице Батурина
11:47, 19.01.20182
В Казани определили могилы "культурного" значения
11:31, 19.01.201817
Раифский монастырь в крещенскую ночь посетили около 2,5 тыс человек
10:58, 19.01.20185
Казанец, купивший в лихие 90-е акции десятка компаний: «Получил доход в... 12 рублей»
10:07, 19.01.201818
В Казани легендарный самолет Ту-144, установленный возле КНИТУ-КАИ, «подсветили»
09:18, 19.01.201819
СМИ: в России появился новый вид телефонных мошенников
08:32, 19.01.20189
Минэкологии РТ: берег Казанки засадят деревьями и кустарниками
08:17, 19.01.201826
Сегодня в Казани будет без осадков и -15 градусов
06:17, 19.01.2018
В Татарстане "восстала" из могилы собака, которую хоронили всем домом
18:19, 18.01.201850
Глава узбекской диаспоры в РТ: «Сгоревший в Казахстане автобус ехал не в Казань»
17:48, 18.01.201817
Следком проверит нападение стаи бродячих собак на детей в центре Казани
17:26, 18.01.201825
В Казани магазин оштрафовали на 800 тыс рублей за продажу «неправильных» носков
17:08, 18.01.201839
Отказывающимся съезжать жителям Мергасовского дома исполком Казани предлагает переговоры
16:58, 18.01.201874
В Казани возбудили дело на мужчину, который мог заразить ВИЧ женщину
16:50, 18.01.201820
Глава Минэкологии РТ посоветовал татарстанцам не покупать моющие средства с фосфором
16:29, 18.01.201830
В КАИ извинились перед студентами за сообщения об обязательной явке на встречу с Путиным
16:15, 18.01.201818
Завтра в Казани ожидается 15 градусов мороза
15:59, 18.01.2018
В Казани открылся предвыборный штаб Владимира Путина
15:44, 18.01.201859
В центре Казани перед зданием Пенсионного фонда появится платная парковка
15:44, 18.01.201832
В Татарстане возбудили дело на врачей, из-за которых после ДТП погибла чиновница
15:24, 18.01.201816
Сгоревший в Казахстане автобус, в котором погибли 52 человека, ехал в Казань
14:55, 18.01.201820
В Казани пьяный постоялец отеля обстрелял радиатор батареи
14:53, 18.01.201817
Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ расторг контракт с казанским клубом
14:32, 18.01.20185
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Президент Татарстана предложил создать курсы для глав районов по разведению скота

Президент Татарстана предложил создать курсы для глав районов по разведению скота
16+
Фото: ProKazan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил министру сельского хозяйства и продовольствия РТ Марату Ахметову создать курсы для глав районов по развитию племенного дела в молочном животноводстве, передает пресс-служба главы республики.

По словам главы Минсельхоза, сегодня в республике работает 81 племенное хозяйство, в том числе 19 племенных заводов и 62 репродуктора. Основная доля племхозяйств – 60 – в молочном скотоводстве, в том числе 15 племзаводов.

- Удельный вес племенных коров в дойном стаде республики - 26%. Это неплохой показатель, но в ряде регионов России доля племенных животных значительно больше, соответственно выше и продуктивность, сообщил Ахметов.

Отмечается, что большая часть племенных животных сосредоточена в северных районах Татарстана, здесь и лидеры по производству молока и продуктивности коров. В Атнинском районе всё дойное стадо - племенное. В результате - более 1200 ц молока на 100 га сельхозугодий. Свыше 850 ц молока на 100 га сельхозугодий производят Балтасинский, Кукморский и Сабинский районы. 

 

Люция Кашапова, 20.01.2018, 17:49
Тэги: Рустам Минниханов, Сельское хозяйство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин20 января 2018, 17:44
Страшно, когда такие идиота во власти....
3
18
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 17:46
скотину уж месяц как разводят, штабов понаоткрывали.....
2
20
Согласны с автором?
Герцог20 января 2018, 17:50
Не нужно золото народу когда у глав скотина есть
Всегда российскому продукту я резво отдаваю честь
5
2
Согласны с автором?
мин рус20 января 2018, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
Страшно, когда такие идиота во власти....
Развернуть
тэк знэщит, на что знэщит намекаешь там ?
2
4
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 17:58
На фото уже нет мест,зачем дальше разводить....
1
15
Согласны с автором?
Гость20 января 2018, 18:15
В навозе и разведении скота он хорошо разбирается. Может, ему в фермеры податься. Стыдно-то как - первый человек региона, а предел - сельхозка на уровне простого работяги...
2
13
Согласны с автором?
f20 января 2018, 18:16
Лучше курсы для скота по разведению глав открыть
Лучший комментарий
0
24
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
скотину уж месяц как разводят, штабов понаоткрывали.....
Развернуть
Запутлеровских? Так до сих пор собирают-подтасовывают
0
5
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
скотину уж месяц как разводят, штабов понаоткрывали.....
Развернуть
Молочное производство - жизнь для селян. Моя жена работает на ферме - зп 30 тыс. в месяц. Чтобы ни говорили, что средняя зп 36 тыс. - большинство населения работает от 8 до 15 тыс руб. Так что доярки зарабатывают нормально. К тому же 1 корова в ЛПХ даёт в среднем 5 тыс. зп. Можно содержать 5 коров с зп в 25 тыс. и тоже норм. для деревни.
2
9
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 18:49
Цены на молоко упали .Невыгодно.Все из сухого теперь бодяжат.
0
9
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
тэк знэщит, на что знэщит намекаешь там ?
Развернуть
Джигурда, е..ло прикрой.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
тэк знэщит, на что знэщит намекаешь там ?
Развернуть
Сколько же во власти неучей, просто жуть.
2
5
Согласны с автором?
Ага20 января 2018, 19:27
В ответ на комментарий пользователя
Цены на молоко упали .Невыгодно.Все из сухого теперь бодяжат.
Развернуть
Что-то незаметно падение цен на молоко в сетях. Наоборот, подняли.
0
4
Согласны с автором?
ТатарчоноК20 января 2018, 19:35
Может хорош уже засорять интернет такими фото, ..на экран телефона чуть не стооыыышнило..
0
3
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 19:58
Не было бы так смешно, если бы не было так грустно
0
4
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 20:03
Скоты учатся разводить скотов.
0
4
Согласны с автором?
Забастовка20 января 2018, 20:05
Всероссийская забастовка избирателей
28 января в 14 часов
0
5
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 20:18
Это он про народ что-ли? Не надо нас разводить...
0
3
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 21:10
В ответ на комментарий пользователя
Что-то незаметно падение цен на молоко в сетях. Наоборот, подняли.
Развернуть
Закупочные на молоко у крестьян.А в магазинах они только растут всегда.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 21:33
А еще для глав районов курсы трактористов провести надо, а то с должности поснимают работу не найдут
0
2
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 21:35
Кутак суырып жирляп тренироваться итуче татарина похоже на японский Правда
0
0
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 21:47
Глав районов обычно ставили опытных людей у которых за плечами годы правления в колхозах и совхозах, которые не раз показывали лучшие результаты по живодноводству, растениводству, звероводству и т. Д и т. П. А сейчас кого ставят? Тех кто больше хозяйств развалил, или вообще далеких людей от этой деятельности. Су.... Ки
0
1
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 21:56
В ответ на комментарий пользователя
Молочное производство - жизнь для селян. Моя жена работает на ферме - зп 30 тыс. в месяц. Чтобы ни говорили, что средняя зп 36 тыс. - большинство населения работает от 8 до 15 тыс руб. Так что доярки зарабатывают нормально. К тому же 1 корова в ЛПХ даёт в среднем 5 тыс. зп. Можно содержать 5 коров с зп в 25 тыс. и тоже норм. для деревни.
Развернуть
Ой брешеш! Где в каком колхозе30т
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Нужно ли изучать татарский язык в детском саду?

До окончания голосования осталось:
ДаНетЗнать еще один язык — полезно
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 2
Голосовать
Голосов: 3
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru