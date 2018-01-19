Президент Татарстана предложил создать курсы для глав районов по разведению скота

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил министру сельского хозяйства и продовольствия РТ Марату Ахметову создать курсы для глав районов по развитию племенного дела в молочном животноводстве, передает пресс-служба главы республики.

По словам главы Минсельхоза, сегодня в республике работает 81 племенное хозяйство, в том числе 19 племенных заводов и 62 репродуктора. Основная доля племхозяйств – 60 – в молочном скотоводстве, в том числе 15 племзаводов.

- Удельный вес племенных коров в дойном стаде республики - 26%. Это неплохой показатель, но в ряде регионов России доля племенных животных значительно больше, соответственно выше и продуктивность, сообщил Ахметов.

Отмечается, что большая часть племенных животных сосредоточена в северных районах Татарстана, здесь и лидеры по производству молока и продуктивности коров. В Атнинском районе всё дойное стадо - племенное. В результате - более 1200 ц молока на 100 га сельхозугодий. Свыше 850 ц молока на 100 га сельхозугодий производят Балтасинский, Кукморский и Сабинский районы.