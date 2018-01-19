В Казани сгорел Volkswagen Tiguan совладельца «Галереи вин» 

Полиция не исключает, что автомобиль подожгли специально

Накануне ночью в Казани во дворе элитного дома по улице Жуковского, 23 сгорел Volkswagen Tiguan совладельца «Галереи вин» Якова Цейнштейна. Об этом пишет «Бизнес Онлайн».

Как видно на фото, больше всего пострадала передняя часть машины и салон, а вот задняя часть автомобиля сохранила внешний вид.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Уничтожение чужого имущества», сообщили в пресс-службе МВД РТ

Отмечается, что 2017 года для бизнесмена оказался неудачным. В отношении ООО «Галерея вин» была введена процедура наблюдения с иском в 250 млн рублей.