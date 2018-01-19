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В Казани сгорел Volkswagen Tiguan совладельца «Галереи вин» 

В Казани сгорел Volkswagen Tiguan совладельца «Галереи вин» 
16+
Фото: "Бизнес Online"
Полиция не исключает, что автомобиль подожгли специально

Накануне ночью в Казани во дворе элитного дома по улице Жуковского, 23 сгорел Volkswagen Tiguan совладельца «Галереи вин» Якова Цейнштейна. Об этом пишет «Бизнес Онлайн».

Как видно на фото, больше всего пострадала передняя часть машины и салон, а вот задняя часть автомобиля сохранила внешний вид.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Уничтожение чужого имущества», сообщили в пресс-службе МВД РТ

Отмечается, что 2017 года для бизнесмена оказался неудачным. В отношении ООО «Галерея вин» была введена процедура наблюдения с иском в 250 млн рублей.

Люция Кашапова, 20.01.2018, 10:58
Тэги: Бизнес
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Комментарии

Горожанин20 января 2018, 11:23
Не приятно . Но таки не страшно . Яша еще купит .
3
20
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American20 января 2018, 11:40
В ответ на комментарий пользователя
Не приятно . Но таки не страшно . Яша еще купит .
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От таких выходок соседние машины могут пострадать. И вообще, не надо портить имущество, в любые вещи вложен труд. Если так охотаи если не трус, , выйди, и дай в челюсть, или нос сломай, но вещи не трогай
Лучший комментарий
9
30
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Горожанин20 января 2018, 12:12
В ответ на комментарий пользователя
От таких выходок соседние машины могут пострадать. И вообще, не надо портить имущество, в любые вещи вложен труд. Если так охотаи если не трус, , выйди, и дай в челюсть, или нос сломай, но вещи не трогай
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тронешь пальцем и все ... тюрьма , а еврей еще купит
9
17
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American20 января 2018, 12:32
В ответ на комментарий пользователя
тронешь пальцем и все ... тюрьма , а еврей еще купит
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Так сделай так, чтобы не попасть, мануал об этом писать здесь - лишнее.
2
3
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Горожанин20 января 2018, 12:45
В ответ на комментарий пользователя
тронешь пальцем и все ... тюрьма , а еврей еще купит
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Логика слабого бесполезного слабака, :-D Что за привычка сваливать все свои ошибки и слабости на какие то внешние причины. То евреи им мешают,то американцы, то кавказцы. Может дело в себе самом? Подними зад от стула и заработай. И не надо будет ни на кого сетовать.
9
7
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горожанин20 января 2018, 13:23
Что то еврей на дешёвой тачке ездит. Неправильный еврей.
5
7
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American20 января 2018, 15:45
В ответ на комментарий пользователя
Что то еврей на дешёвой тачке ездит. Неправильный еврей.
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Многие типа маскируются так, а так же знаю состоятельных людей, кто любит небольших габаритов машины. Типа только для перевозки, а не ради престижа
0
2
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Чак Чак Норрисс20 января 2018, 16:25
Жаль Якова Глитвейна,на последние деньги мащину покупал,копил 20 лет деньги.
0
1
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Горожанин20 января 2018, 16:36
В ответ на комментарий пользователя
От таких выходок соседние машины могут пострадать. И вообще, не надо портить имущество, в любые вещи вложен труд. Если так охотаи если не трус, , выйди, и дай в челюсть, или нос сломай, но вещи не трогай
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А если и тебе в ответку молниеносный прямой и хороший боковой пришлют, что твой маленький мозг пошатнется, пойдешь заяву катать?
1
4
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Горожанин20 января 2018, 20:05
Она у Якова Белихмайера побочная типа ,,Оки,,, что бы не жалко было, если что случится.
0
1
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Мойша20 января 2018, 21:37
Что уже начались Погромы?????
За что Яшеньку обидели!
1
0
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American20 января 2018, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
А если и тебе в ответку молниеносный прямой и хороший боковой пришлют, что твой маленький мозг пошатнется, пойдешь заяву катать?
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Тебе, вообще безмозглому, заделанному по пьяни, не понять, даже комментировать не охота
0
0
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