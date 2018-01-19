Сегодня первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев празднует день рождения

С апреля 2010 года Минтимер Шаймиев является Государственным советником Татарстана

Сегодня первому президенту Татарстана, а ныне Госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву исполняется 81 год.

Минтимер Шарипович Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего Актанышского района Республики Татарстан в семье потомственных крестьян.

Образование:

В 1954 году Шаймиев окончил школу и поступил на факультет механизации Казанского сельскохозяйственного института. В 1959 году после окончание института стал работать в области механизации сельского хозяйства.

Трудовая деятельность:

1959 – 1962 гг. – инженер, главный инженер Муслюмовской районной ремонтно-технической станции ТАССР.

1962 – 1967 гг. – управляющий Мензелинским межрайонным объединением «Сельхозтехника» ТАССР.

1967 – 1969 гг. – инструктор, заместитель заведующего отделом сельского хозяйства Татарского обкома КПСС.

1969 – 1983 гг. – министр мелиорации и водного хозяйства ТАССР.

1989 (сентябрь) – 1990 (сентябрь) гг. – первый секретарь Татарского обкома КПСС.

11 апреля 1990 года избран Председателем Верховного Совета ТАССР. В этом году была принята Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан.

12 июня 1991 года избран первым Президентом Республики Татарстан. Дважды (24 марта 1996 года и 25 марта 2001 года) он был вновь избран Президентом Республики Татарстан.

Депутат Верховного Совета РСФСР XI созыва (1986 – 1990 гг.)

1994 – 2001 гг. – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ .

25 марта 2005 года, по представлению Президента Российской Федерации В. В. Путина, Государственный Совет Республики Татарстан наделил М. Ш. Шаймиева полномочиями Президента Республики Татарстан.

2000 – 2010 гг. – член Государственного Совета РФ.

2001 – 2010 гг. – сопредседатель Высшего Совета партии «Единая Россия».

25 марта 2010 года передал полномочия Президента Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

21 апреля 2010 года назначен Государственным советником Республики Татарстан.

Женат, имеет двоих сыновей.