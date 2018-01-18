В Казани арестовали экс-главу Тукаевского района

В Казани арестован бывший глава Тукаевского и Менделеевского районов РТ Тагир Харматуллин.

Советский районный суд Казани отправил его под арест до 16 марта. Как пишет «Реальное время», Харматуллина подозревают в превышении должностных полномочий и и мошенничестве с землей на сумму в 77 млн рублей.

Так, по версии следствия, чиновник дал незаконное указание выделить земельный участок в селе Большая Шильма. Кроме того, он дал указания перевести эти земли из разряда рекреационной в участок, на котором разрешено строительство домов.

Справка



Тагир Харматуллин родился в деревне Чершилы Тукаевского района РТ. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».



С 2006 года — глава муниципального образования «Тукаевский муниципальный район».

С августа 2010 года — руководитель исполкома Менделеевского муниципального района.

С октября 2010 года — глава муниципального образования «Менделеевский муниципальный район».

C 2012 года — глава КФХ Харматуллина.