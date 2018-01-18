Накануне в Казани легендарный самолет Ту-144, установленный возле КНИТУ-КАИ, «подсветили».

- Подсветка самолета имеет девять режимов: два штатных и семь динамических. Динамическая подсветка сочетает зеленый, голубой и белый цвета. Так создается имитация полета самолета, проходящего сквозь тучи, голубое небо или над облаками, - цитирует «Татар-информ» слова ректора КНИТУ-КАИ Альберта Гильмутдинова.

Напомним, КНИТУ-КАИ выделил 3 млн рублей на выполнение работ по устройству и монтажу подсветки самолета ТУ-144, который расположен на улице Четаева. Был опубликован соответствующий тендер.

В апреле в Казани произошла транспортировка основной части самолета Ту-144 из Авиастроительного района. Легендарный самолет, который несколько лет находился за забором 6-го здания КНИТУ имени Туполева, перевезли с улицы Дементьева на улицу Четаева. Перевозка и установка проходили на протяжении всей ночи.

Ранее портал ProKazan писал о том, что к декабрю 2018 года в столице Татарстана появится интерактивный музей, посвященный сверхзвуковому самолету Ту-144.

Справка



Ту-144 - советский сверхзвуковой пассажирский самолёт, разработанный КБ Туполева в 1960-е годы. Является первым и одним из двух в мире (наряду с британско-французским «Конкордом») типов сверхзвуковых авиалайнеров, которые использовались в гражданской авиации для коммерческих перевозок.