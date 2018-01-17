Глава Минэкологии РТ посоветовал татарстанцам не покупать моющие средства с фосфором

Глава Минэкологии РТ Фарид Абдулганиев призвал жителей Татарстана отказаться от использования моющих средств с содержанием фосфора ради чистоты озер и рек. Об этом он заявил сегодня в ходе итоговой коллегии ведомства.

- На водных объектах остро стоит проблема цветения сине-зеленых водорослей с образованием токсичных веществ. Причиной является применение моющих средств с высоким содержанием фосфора, - отметил Абдулганиев.

По его словам, лучше использовать в быту бесфосфатные моющие средства с минимальным содержанием фосфора. Такая продукция производится в Татарстане.

Он также отметил, что в прошлом году в Казани произошел массовый мор рыбы и уток. Как объяснили экологи, это произошло из-за жары.