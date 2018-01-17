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В Казани открылся предвыборный штаб Владимира Путина

В Казани открылся предвыборный штаб Владимира Путина
16+
Фото: "Бизнес Online"

Сегодня, 18 января, в Казани на улице Петербургской, в здании технопарка «Идея» официально открылся предвыборный штаб Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», сопредседателями стали доверенные лица кандидата – заместитель председателя Общественной палаты Татарстана Тимур Халиков, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко, руководитель департамента организации программы «Посетитель» АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» Анна Захматова, председатель Молодежной ассамблеи Татарстана Тимур Кадыров.

Штаб будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00 в будни и с 9:00 до 17:00 в выходные.

Ожидается, что Владимир Путин приедет в Казани 25 января.

Напомним, Владимира Путина впервые избрали на пост президента страны в 2000 году. Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. О своем намерении в них участвовать Путин заявил 6 декабря.

Люция Кашапова, 18.01.2018, 15:44
Тэги: Владимир Путин, Выборы
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Комментарии

Горожанин18 января 2018, 15:47
Чтоб.там пусто было, как в кармане у народа.
Лучший комментарий
2
37
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Дмитрий18 января 2018, 15:52
Фу мерзость , обходить стороной !! Там наверное запах серы , дьявольское логово !!
4
30
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Дмитрий18 января 2018, 15:54
Грудинин Павел Николаевич 2018 наш президент !!
12
20
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Горожанин18 января 2018, 15:57
Ну это они зря...
5
8
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Горожанин18 января 2018, 15:59
НАДОЕЛ УЖЕ ЗА 17 ЛЕТ!!!!
2
25
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American18 января 2018, 16:05
Не интересно совсем про него.
Лучше посмотрите "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Фильм бомба, про справедливость, получил премию Золотой глобус, и еще несколько премий. Это не тот шлак, что российские режиссеришки снимают на бюджетные деньги.
4
6
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Горожанин18 января 2018, 16:07
В ответ на комментарий пользователя
Грудинин Павел Николаевич 2018 наш президент !!
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Ви,таки,пгавы.
7
2
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пенси онер18 января 2018, 16:13
Гнать этого плешивого поганой метлой , сколько триллионов долларов украли они у народа за эти годы ... просыпайтесь люди - и -и ...
4
26
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Горожанин18 января 2018, 16:15
Выборы без конкуренции – это не выборы. Владимир Путин уже 18 лет у власти. Он боится конкуренции, поэтому его главный соперник, Алексей Навальный, не допущен на выборы. Но такие выборы – обман. Мы объявляем забастовку избирателей с требованием допустить Навального до выборов:

• не идем голосовать и призываем других не идти;

• объясняем, как власть опять нас обманывает;

• проводим 28 января всероссийскую акцию протеста;

• обучаем тысячи наблюдателей;

• фиксируем нарушения на выборах, пресекаем фальсификации;

• доказываем всему миру, что выборы Путина ненастоящие, а сам он
2
25
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Горож анин18 января 2018, 16:17
Путин из гаранта безопасности превратился в угрозу для их активов. "Элиты" растеряны и напуганы нависшей над ними перспективой конфискации "русского триллиона". Они думают сегодня о будущем, о том, как бы перекраситься, как использовать протестное движение, может быть, попытаться его возглавить или присягнуть какому-нибудь новому дракону, чтобы сохранить все по-старому внутри страны и спасти хотя бы часть авуаров в заморских общаках. Короче, о чем угодно, только не о путинской судьбе.
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16
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Горо анин18 января 2018, 16:18
Честно говоря, Путин надоел до чертиков! Уже ровно 100 лет прошло со дня создания ВЧК и 100 лет Россия мучается под гнетом чекистов!
3
24
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Роза Иванова18 января 2018, 16:19
Есть президенты законные, но не легитимные, есть легитимные, но не законные. Путин одновременно и не легитимный, и не законный. Незаконность Путина очевидна. Бойкот должен всем показать его нелегитимность.
2
18
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Валерий Калинин18 января 2018, 16:20
"Самый популярный лозунг массовых антипутинских акций – "Путин – вор!" .-
Надо чтобы этот лозунг дошёл до тех, кто не ходит на митинги. Электорату подавай спокойствие и стабильность, но если они будут знать,что каждого из них уже ограбили на пол миллиона рублей,(Триллион долларов из России) они поменяют своё решение. В больнице я сказал это одному пропутинцу, так у него глаза вылезли на лоб.
1
13
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Горожанин18 января 2018, 16:21
Выборы покажут соотношение Homo Sapiens и Yahoo Vulgaris в России. Homo Sapiens владеет "тем отблеском Божественного Света, что разумом зовёт он". У Yahoo Vulgaris в наличие только рациональный ум (далеко не у всех).
Все голоса Homo Sapiens соберёт один кандидат. Это будет 1 знак. Мне интересно знать, какой: 4%, 6% или 9%.
Ежели бы Навального допустили, и он набрал свои 18-20% или даже победил, смысл выборов для меня бы не изменился: стадо животных йеху выбирает вожака, брутального альфа-самца.
6
2
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Горожанин18 января 2018, 16:22
Всё бы правильно, но политическую надстройку определяет экономический базис. При олигархическом сырьевом капитализме неизбежна восточная деспотия. Нынешняя Россия -- тот же Древний Египет, только вместо Нила Труба (олигархическая сырьевая экономика). При таком базисе самый разнавальный президент через год станет хужепутина. Тем более, что задача реструктуризации экономики в его декларации о намерениях отсутствует. А Программы вообще нет.
5
4
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Горожанин18 января 2018, 16:23
Спившиеся хамы, гордящиеся тем, что "мы университетов не кончали", интеллигенция в своем большинстве продавшаяся за доступ до бюджета, свора правоохранительных псов, которым позволено безнаказанно устраивать поборы при вполне пристойных зарплатах, всепоглощающая коррупция на всех уровнях, и бизнес, скорее напоминающий "кормление в отведенной царем вотчине" - вот фундамент путинского режима. И пока не будет покончено с разрухой в умах, разруха в клозетах будет развиваться на все жилище.
1
11
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Горожанин18 января 2018, 16:31
Долой путлер! Выбыраем Навального,хоть он в списке и нет,ЕСТЬ ручка всех перечеркнуть и писать Навальный.
3
9
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Гражданин18 января 2018, 16:51
Что же так далеко от народа штаб народного избранника то открыли? Туда же так просто и не попадёшь. Шлагбаум, охрана, пропуска....
2
8
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Горожанин18 января 2018, 16:57
106милиардов$ денег российского народа закачено в экономику США.Отрытые источники.На столько стал беднее российский народ.
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14
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин18 января 2018, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
За ПУТИНА!
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За болото!
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15
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Горожанин18 января 2018, 17:22
Роза Иванова и Валерий Калинин - это Боты или Роза Люксембург и Клара Цеткин??!
3
1
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Горожанин18 января 2018, 17:33
ЭТО - не выборы! И нам там делать нечего! Придется выбирать настоящего президента на улицах своих городов!
1
10
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Горожанин18 января 2018, 17:53
Придти проголосовать не забудьте. А то ваш голос уйдет пушке
3
1
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
Придти проголосовать не забудьте. А то ваш голос уйдет пушке
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Он и так уйдет на этих так называемых выборах все голоса за Путина сделают как обычно в конце дня.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 18:10
В ответ на комментарий пользователя
Чтоб.там пусто было, как в кармане у народа.
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сегодня только видео было, как Майбах столкнулся. Рядом проезжает второй майбах. Похоже не так уж и пусто в карманах народа!
0
2
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Горожанин18 января 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
Фу мерзость , обходить стороной !! Там наверное запах серы , дьявольское логово !!
Развернуть
обычные ребята сидят и трудятся. Что за привычка негативить
4
1
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 18:17
В ответ на комментарий пользователя
НАДОЕЛ УЖЕ ЗА 17 ЛЕТ!!!!
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офис только открылся, а уже успел вам надоесть аж на 17 лет)
4
1
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Горожанин18 января 2018, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
Что же так далеко от народа штаб народного избранника то открыли? Туда же так просто и не попадёшь. Шлагбаум, охрана, пропуска....
Развернуть
Как и в любом офисном здании. Обычные меры предосторожности в любом офисном центре
3
2
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Гузель18 января 2018, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
Он и так уйдет на этих так называемых выборах все голоса за Путина сделают как обычно в конце дня.
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В этом году пробралась в избирательную комиссию, воочию посмотрю как будут делать взбросы
0
8
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 18:44
В ответ на комментарий пользователя
В этом году пробралась в избирательную комиссию, воочию посмотрю как будут делать взбросы
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Селфю не забудь выложить..Только.,как студенты в последнее время, с ящика с бюллетенями не е..анись.
2
4
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Горожанин18 января 2018, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Выборы без конкуренции – это не выборы. Владимир Путин уже 18 лет у власти. Он боится конкуренции, поэтому его главный соперник, Алексей Навальный, не допущен на выборы. Но такие выборы – обман. Мы объявляем забастовку избирателей с требованием допустить Навального до выборов:

• не идем голосовать и призываем других не идти;

• объясняем, как власть опять нас обманывает;

• проводим 28 января всероссийскую акцию протеста;

• обучаем тысячи наблюдателей;

• фиксируем нарушения на выборах, пресекаем фальсификации;

• доказываем всему миру, что выборы Путина ненастоящие, а сам он
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Если не пойдешь на выборы дашь шанс проголосовать за тебя, идти нужно, но голосовать не за того кого хочет власть Татарстана
2
1
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118 января 2018, 21:12
В ответ на комментарий пользователя
Есть президенты законные, но не легитимные, есть легитимные, но не законные. Путин одновременно и не легитимный, и не законный. Незаконность Путина очевидна. Бойкот должен всем показать его нелегитимность.
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Бойкот не поможет. Не пойдешь на выборы - пожалуйста! За тебя проголосуют, голос твой уйдет в пользу надоевшего. Наши лизуны умеют это делать.
1
0
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118 января 2018, 21:17
В ответ на комментарий пользователя
Выборы без конкуренции – это не выборы. Владимир Путин уже 18 лет у власти. Он боится конкуренции, поэтому его главный соперник, Алексей Навальный, не допущен на выборы. Но такие выборы – обман. Мы объявляем забастовку избирателей с требованием допустить Навального до выборов:

• не идем голосовать и призываем других не идти;

• объясняем, как власть опять нас обманывает;

• проводим 28 января всероссийскую акцию протеста;

• обучаем тысячи наблюдателей;

• фиксируем нарушения на выборах, пресекаем фальсификации;

• доказываем всему миру, что выборы Путина ненастоящие, а сам он
Развернуть
Не баламутьте людей, на выборы нужно идти и голосовать за любого другого кандидата, кроме Путина, либо против всех. При неявке и бойкоте ваши голоса уйдут в пользу Путина. За вас проголосуют).
1
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