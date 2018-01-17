В Казани открылся предвыборный штаб Владимира Путина

Сегодня, 18 января, в Казани на улице Петербургской, в здании технопарка «Идея» официально открылся предвыборный штаб Владимира Путина.
Как сообщает пресс-служба «Единой России», сопредседателями стали доверенные лица кандидата – заместитель председателя Общественной палаты Татарстана Тимур Халиков, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко, руководитель департамента организации программы «Посетитель» АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» Анна Захматова, председатель Молодежной ассамблеи Татарстана Тимур Кадыров.
Штаб будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00 в будни и с 9:00 до 17:00 в выходные.
Ожидается, что Владимир Путин приедет в Казани 25 января.
Напомним, Владимира Путина впервые избрали на пост президента страны в 2000 году. Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. О своем намерении в них участвовать Путин заявил 6 декабря.