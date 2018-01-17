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Стало известно, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2018 году

Стало известно, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2018 году
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Фото: ProKazan.ru
Платежи вырастут с 1 июля этого года

В Татарстане в 2018 году тарифы ЖКХ вырастут не более чем на 4,2%. Об  этом сегодня в ходе итоговой коллегии госкомитета РТ по тарифам сообщил его глава Марат Зарипов.

Так, платежи вырастут с 1 июля этого года.

- При установлении тарифов мы учитывали только экономически обоснованные затраты организаций. При принятии решений по тарифам госкомитет уменьшил затраты регулируемым организациям на 16,9 млрд рублей, - отметил глава ведомства.

Электричество с июля подорожает на 3,6% - до 3,69 рубля/кВтч, тепловая энергия на 4,2% - до 1699,8 рубля/Гкал, водоснабжение на 3,5% - до 24,45 рубля / куб. м, водоотведение на 3,7% - до17,93 рубля / куб. метр.

- После принятия ФАС необходимых решений госкомитет установит розничные цены на газ с 1 июля 2018 года с ростом не более 3,4%, - добавил Зарипов.

Напомним, с 1 июля 2017 года плата за коммунальные услуги в Татарстане также выросла на 4,2%. 

Люция Кашапова, 18.01.2018, 13:59
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Ххр18 января 2018, 14:19
У раааааа
0
18
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Ол18 января 2018, 14:21
Ну слава богу а то уж думал забудут про нас -не поднимут
0
32
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 14:25
Удивительно, но почему не до выборов?
0
22
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 14:30
УРА НУ НАКОНЕЦ АТО МНЕ ДЕНЬГИ ДЕВАТЬ НЕКУДА
0
22
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 14:32
Как сказал Пу, надо еще управляющие компании от потока денег.убрать. И оплачивать за ЖКХ.непосредственно поставщикам услуг..И когда закончатся эти повышения!? Достали уже эти ненасытные монополисты!
0
31
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Горожанин18 января 2018, 14:41
Незабудьте проголосовать за нашего вождя который нас морщит как щенков,..
Лучший комментарий
2
56
Согласны с автором?
Горожанинс18 января 2018, 14:47
Голос не кому не дам.
1
12
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 14:47
Ну и к.... теперь, только.на эти тарифы работать.,что ли? А,Путин или Миниханов? Сколькотмодно грабить народ.? Налоги, детский сад, бензин, продукты, ЖКХ, больницы,лекарства, помощь родителям, всё время на работе, жадные работодатели. Сколько это может продолжаться?
1
36
Согласны с автором?
Jules Winnfield18 января 2018, 14:51
Пдц
0
7
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Голос не кому не дам.
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Ему твой голос как собаке здрасте
0
13
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
Ну и к.... теперь, только.на эти тарифы работать.,что ли? А,Путин или Миниханов? Сколькотмодно грабить народ.? Налоги, детский сад, бензин, продукты, ЖКХ, больницы,лекарства, помощь родителям, всё время на работе, жадные работодатели. Сколько это может продолжаться?
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Пока голосуешь за Путина такой бардак будет еще много лет.
3
18
Согласны с автором?
Nick Shepelev18 января 2018, 15:35
Согласно подписанному премьер-министром РТ Алексеем Песошиным в конце прошлого года постановлению, фонд был увеличен на 100 тысяч рублей, или на 12,6 процентов, — с 792,6 тысяч до 892,6 тысяч рублей. Из этой суммы 640,3 тысяч рублей финансируется из республиканского бюджета.

Напомним, новый министр образования РТ был назначен 21 декабря на 34-м заседании Госсовета Татарстана, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Рафиса Бурганова. За него проголосовали 79 депутатов.
собственно пруф:
https://news.mail.ru/economics/32269250/?frommail=1
а все говорит денег ему не хватает!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин с лицензией18 января 2018, 15:37
Когда этот беспредел кончится
0
8
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Ему твой голос как собаке здрасте
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Ни здрасьте , не насрать не скажут спящие в санчасти
0
1
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 15:54
В ответ на комментарий пользователя
Когда этот беспредел кончится
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Когда все свои голоса, отдадут на выборах.за другого.
0
2
Согласны с автором?
Дмитрий18 января 2018, 15:57
В ответ на комментарий пользователя
Когда все свои голоса, отдадут на выборах.за другого.
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Грудинин 2018 !! Голосуйте за него товарищи !! Погубит нас иначе правящая власть !!
6
4
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Горожанин18 января 2018, 16:27
По справедливости.,люди получают е минималку и низкие пенсии должны быть освобождены от уплаты налогов. И он должен быть прогрессивный чем больше доход.тем больше налог. Почему транспортный налог прогрессируемый, а на роскошь.нет? Это правительство, во главе человека с фразой ''денег нет, но вы держитесь '' уже опозорилось только этим выражением. Народ не может заработать на безбедную жизнь и возможность получать качественное медицинское обслуживание. Отсюда и смертность трудяг, которые не доживают до пенсионного.возраста. И эти люди, снова хотят победить.на выборах..Чтоб.потом 6 лет угнетать свой народ. Да ещё эти 6 лет, придуманные и предложенные Медведевым, самым безответственным человеком страны.
0
11
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
УРА НУ НАКОНЕЦ АТО МНЕ ДЕНЬГИ ДЕВАТЬ НЕКУДА
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Дуркуешь? Не пей пиво. :-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
Голос не кому не дам.
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В год Собаки, яйца так прижмут, что не только голос, визжать будешь!!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
Когда этот беспредел кончится
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Когда тебя оденут в деревянный макинтош, а дома будет играть грустная мелодия, но ты ее уже не услышишь......
0
4
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 17:46
Нормально! Вон хохлам подняли на 600% и не пищат даже! Живут по европейски!:-P
2
2
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