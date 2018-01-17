Стало известно, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2018 году

Платежи вырастут с 1 июля этого года

В Татарстане в 2018 году тарифы ЖКХ вырастут не более чем на 4,2%. Об этом сегодня в ходе итоговой коллегии госкомитета РТ по тарифам сообщил его глава Марат Зарипов.

Так, платежи вырастут с 1 июля этого года.

- При установлении тарифов мы учитывали только экономически обоснованные затраты организаций. При принятии решений по тарифам госкомитет уменьшил затраты регулируемым организациям на 16,9 млрд рублей, - отметил глава ведомства.

Электричество с июля подорожает на 3,6% - до 3,69 рубля/кВтч, тепловая энергия на 4,2% - до 1699,8 рубля/Гкал, водоснабжение на 3,5% - до 24,45 рубля / куб. м, водоотведение на 3,7% - до17,93 рубля / куб. метр.

- После принятия ФАС необходимых решений госкомитет установит розничные цены на газ с 1 июля 2018 года с ростом не более 3,4%, - добавил Зарипов.

Напомним, с 1 июля 2017 года плата за коммунальные услуги в Татарстане также выросла на 4,2%.