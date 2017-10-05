Минниханову показали, как будет выглядеть первый телеканал для детей на татарском языке

Президенту РТ Рустаму Миннихнову сегодня показали проект круглосуточного детского канала на татарском языке "Шаян", об этом сообщает пресс-служба правительства РТ. Проект показал гендиректор телеканала ТНВ Ильшат Аминов.

Минниханов увидел отрывки из передач, где в роли ведущих выступают дети, отрывки из мультфильмов и другие ролики, планируется, что этот канал должен охватить детскую аудиторию от 3 лет. На нем будут показывать познавательные и образовательные программы, а также мультфильмы, переведенные на татарский язык.

По словам Минниханова, такой канал будет востребован у детей, особенно если продумать варианты качественного контента, однако в первый год вещания канал не обязательно должен быть круглосуточным.

- Надо продолжить проработку этого вопроса, с учетом уже имеющегося опыта, - отметил президент РТ.