Роспотребнадзор пригрозил штрафами за отказ принимать купюры номиналом 200 и 2000 рублей

Роспотребнадзор пригрозил штрафами за отказ принимать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, об этом сообщают "Известия".

- Любой отказ продавца в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство уточняет, что тем, кто не примет новые банкноты, могут грозить штрафы за "включение в договор условий, ущемляющих права потребителя" (ч. 2 ст. 14.8 КоАП) или "неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов" (ч. 4 ст. 14.8 КоАП). Максимальный размер штрафа для компаний — 50 тыс. руб.

Кроме того, с 18 по 25 января Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца.

- Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 руб., приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой,— обещает ведомство.

Тем временем, "Гознак" создал специальное приложение, с помощью которого можно будет проверить подлинность купюр номиналом 200 и 2000 руб. Эти банкноты пока нередко отказываются принимать в магазинах, кроме того, с новыми деньгами работают не все банкоматы.