В Татарстане выросло количество браков

В Татарстане в 2017 году количество браков выросло на 5%. Так, свои отношения узаконили 26,9 тыс пар. Об этом сегодня на заседании коллегии Управления ЗАГС кабмина РТ сообщила начальник управления Альбина Шавалеева.

- У Татарстана лучший в ПФО показатель соотношения числа разводов и браков. В республике на 1 тыс браков приходится 503 развода, тогда как в Саратовской области – 640, в Кировской – 711, а в целом по стране – свыше 800, - отметила Шавалеева.

При этом в республике продолжает снижаться рождаемость. В прошлом году было зарегистрировано на 7,7 процентов меньше рожденных детей, чем за аналогичный период 2016 года.

- Среди новорожденных в основном мальчики — 51,3%, девочек — 48,7%, - сообщили на коллегии.