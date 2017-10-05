В Казани задержали завкафедрой медицинской академии КФУ

Сотрудники МВД по РТ и Следственного комитета задержали в Казани заведующего отделением рентгенангиохирургических методов диагностики и лечения Айдара Шарафеева, которого подозревают в вымогательстве взятки. Об этом сообщает "Бизнес Online".

На Шарафеева возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ, суд сегодня примет решение об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Подозреваемый является членом Европейского общества кардиологов и Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов РФ.

Кстати



Подозреваемый в 2002 году окончил лечебно-профилактический факультет Казанского государственного медицинского университета по специальности "лечебное дело".



Врач — терапевт, врач-рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения



С 2002 по 2004 гг. — клиническая ординатура на кафедре рентгенологии Казанской Государственной Медицинской Академии. Первичная специализация по рентгенологии, УЗ — диагностике.



С 2004 г. по 2005 гг. — врач-рентгенолог, врач УЗ-диагностики в МСЧ ОАО "Татнефть" и г. Альметьевска.



С 2005 г. по настоящее время работает врачом отдела ангиографии и рентгеноперационных исследований ГАУЗ "Республиканская клиническая больница №2".