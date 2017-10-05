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В Казани задержали завкафедрой медицинской академии КФУ

В Казани задержали завкафедрой медицинской академии КФУ
16+
Фото: zdrav.tatar.ru

Сотрудники МВД по РТ и Следственного комитета задержали в Казани заведующего отделением рентгенангиохирургических методов диагностики и лечения Айдара Шарафеева, которого подозревают в вымогательстве взятки. Об этом сообщает "Бизнес Online".

На Шарафеева возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ, суд сегодня примет решение об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Подозреваемый является членом Европейского общества кардиологов и Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов РФ.

Кстати

Подозреваемый в 2002 году окончил лечебно-профилактический факультет Казанского государственного медицинского университета по специальности "лечебное дело".

Врач — терапевт, врач-рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения

С 2002 по 2004 гг. — клиническая ординатура на кафедре рентгенологии Казанской Государственной Медицинской Академии. Первичная специализация по рентгенологии, УЗ — диагностике.

С 2004 г. по 2005 гг. — врач-рентгенолог, врач УЗ-диагностики в МСЧ ОАО "Татнефть" и г. Альметьевска.

С 2005 г. по настоящее время работает врачом отдела ангиографии и рентгеноперационных исследований ГАУЗ "Республиканская клиническая больница №2".

N. Vildanov, 17.01.2018, 12:32
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин17 января 2018, 12:50
Вот так...Валентин.....(Жиглов, Место встречи изменить нельзя)
1
3
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Горожанин17 января 2018, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
Русские это те же татары,генетически,просто христиане
9
6
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Граф17 января 2018, 12:56
В ответ на комментарий пользователя
Ну ты и осел конченный! У тебя же паранойя, болезный!
Ну ничего, скоро весна, у тебя все обострится и закроют тебя на Ершова. Отдохнём от тебя.
6
22
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Горожанин17 января 2018, 12:57
В ответ на комментарий пользователя
Скоро и до тебя дойдёт:-D. Готовь щи!:-D
1
5
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Русский17 января 2018, 12:59
А нацики не унимаются, разжигают по тихоньку в комментариях, пора бы начать посадки правосекторщиков, а то прозевают органы, расплодится гниль
Лучший комментарий
3
28
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Правдоед17 января 2018, 12:59
Университеты полны еще коррупционеров...
0
10
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Горожанин17 января 2018, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
А нацики не унимаются, разжигают по тихоньку в комментариях, пора бы начать посадки правосекторщиков, а то прозевают органы, расплодится гниль
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Какие нацики .... Просто какой то больной дурачок , скорее всего - с резким обострением . Нацики - в правительстве .
1
18
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Горожанин17 января 2018, 13:03
Татаркан погряз в коррупции...
3
8
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Горожанин17 января 2018, 13:04
Дык, плоть от плоти казанского медунивера. Там не коррупция, а КОРРУПЦИЯ.
0
14
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Горожанин17 января 2018, 13:05
Наверняка была провокация. Почему то не ловят чиновников.
4
9
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Горожанин17 января 2018, 13:05
с кого он все-таки взятку вымогал - со студентов или с пациентов?
0
4
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Горо17 января 2018, 13:06
В кфу и в ркб одни взяточники и работают
1
14
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Горожанин17 января 2018, 13:08
Н и дела ИНДЭ
1
2
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Горожанин17 января 2018, 13:10
В ответ на комментарий пользователя
Какие нацики .... Просто какой то больной дурачок , скорее всего - с резким обострением . Нацики - в правительстве .
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Это какой нибудь хохол провокатор или прибалт, агент цру.
2
4
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Сергей17 января 2018, 13:15
Давно всем известно что в Республиканских клиниках Татарстана если не сунешь деньги. Будешь целый день сидеть в коридоре а на прием так и не попадешь. Так и по всему Татарстану. Попробуйте пройти УЗИ бесплатно очередь на год вперед. Платно в этот же день. УЗИ делают те же самые врачи на оборудовании купленном поликлиникой.
1
24
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Ага17 января 2018, 13:19
В ответ на комментарий пользователя
Давно всем известно что в Республиканских клиниках Татарстана если не сунешь деньги. Будешь целый день сидеть в коридоре а на прием так и не попадешь. Так и по всему Татарстану. Попробуйте пройти УЗИ бесплатно очередь на год вперед. Платно в этот же день. УЗИ делают те же самые врачи на оборудовании купленном поликлиникой.
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Не поликлиникой куплено, а на средства налогоплательщиков.
0
18
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горожанин17 января 2018, 13:21
Врачи наглеют, всё за плату. На больных наплевать. Не удивительно,отбивают деньги за учебу. А расплачиваться как обычно нам.
3
12
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Горожанин17 января 2018, 13:28
В ответ на комментарий пользователя
Это какой нибудь хохол провокатор или прибалт, агент цру.
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ага всюду агенты цру! А в подъезде у тебя нассали везде ахенты!:-D
4
4
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Вася17 января 2018, 13:33
В ответ на комментарий пользователя
Русские это те же татары,генетически,просто христиане
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Лучше признай, что ты обсос, отброс и генетический мусор
7
0
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Горожанин17 января 2018, 13:36
Среди удащливых поживешь, и не такому научишься.
0
8
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Горожанин17 января 2018, 13:39
В ответ на комментарий пользователя
Таких Татар полно...для начала Шаймиев, к кому даже Хиллари Клинтон лично за советом обращалась. Еще назвать ?

А теперь русский дикарь назови хоть одного русского кого сегодня уважают в мире ? Таких нету !
Так что сиди у себя в пропитом свинарнике Урюпенске и не хрюкай на цивилизованных Татар,кто хочет жить по человечески , а никак русские животные
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Для начала выучи родной язык добровольно, а то привыкли все из-под палки. Наверное и писать-то на нем не можешь.
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6
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Горожанин17 января 2018, 13:40
Провокаторам всё ещё методичку не поменяли, одно и тоже скулят. Скучно здесь.
1
9
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Горожанин17 января 2018, 13:41
Знакомое лицо-он из Тюлячинского района
1
1
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Горожанин17 января 2018, 13:43
В ответ на комментарий пользователя
Сам думай о своем восторге, у меня обед кончился.
3
5
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Чел17 января 2018, 13:46
В ответ на комментарий пользователя
Ты, истинный татарин, борец за свободу! Давай ка пиши здесь на своём родном татарском языке! Ты же его прекрасно знаешь. Или нет? Пиши на родном, сученок, а татары тебя поймут, да и русские тоже, кто захочет!
1
10
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Чел17 января 2018, 13:48
В ответ на комментарий пользователя
На родном языке пиши, кому сказано!
2
8
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Горожанин17 января 2018, 13:48
В ответ на комментарий пользователя
То-то смотрю и не пойму, на кого местные руководители похожи... Одичали без палки
1
5
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Горожанин17 января 2018, 13:50
В ответ на комментарий пользователя
Я же не ты, парашу не ем. Менталитет не тот
2
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Горожанин17 января 2018, 13:53
В ответ на комментарий пользователя
На родном языке пиши, кому сказано!
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Сказано кем , тобой пьяной,облеванной шестеркой ?
Ну тогда пофиг как-то
8
0
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Горожанин17 января 2018, 13:54
В ответ на комментарий пользователя
Вывод- не хочешь быть как все, вали к своему хозяину. А здесь все одинаковы, и русские и татары.
1
9
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Горожанин17 января 2018, 13:55
Все хана!! Харош народ взятки брать аа!!
1
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Горожанин17 января 2018, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
Я же не ты, парашу не ем. Менталитет не тот
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Правильно ты ешь чистое экологическое свинное дерьмо после своего отца как он сходит а туалет...для свиньи это нормально. Ты главное боярышник поменьше жри
8
0
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Горожанин17 января 2018, 14:01
В ответ на комментарий пользователя
Правильно ты ешь чистое экологическое свинное дерьмо после своего отца как он сходит а туалет...для свиньи это нормально. Ты главное боярышник поменьше жри
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Тебе же объяснили, пить спиртное и жрать овно мне религия не позволяет. Ты давай сам, без меня, мало будет, обращайся, подкинем. Для "земляка" не жалко.
4
5
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Горожанин17 января 2018, 14:01
Такое впечатление,что комменты от имени татар пишет один человек.сидит,разжигает тварь.русские с татарами всегда дружно жили.бок о бок.и на войне точно так же сражались.а тут сидит тварь диванная и воняет.назови в таком случае хоть одну татарскую фамилию из великих ученых по химии,физике,и т.д.хоть одну из машиностроения.самолетостроения.фамилию великого татарского спортсмена.
0
15
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Горожанин17 января 2018, 14:03
В ответ на комментарий пользователя
Как люди - Татары и животные - русские , могут быть одинаковы ? Тебе любой зоолог попросит не нести это бред.
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Главное не прочитал: "Вали к хозяину".
2
6
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Горожанин17 января 2018, 14:05
Поступление в пестижные вузы,дай,учишся плати,диплом купи,отбей расходы на работе.Дети видят все ,что создала эта власть.Мажоры получают блага без напряга.Чтобы отстаться на плаву и при власти будут жрать друг друга и собирать компру,хотя еще полгода было обычным явлением.
1
3
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Горожанин17 января 2018, 14:11
В ответ на комментарий пользователя
Это какой нибудь хохол провокатор или прибалт, агент цру.
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Причем здесь национальность? И гражданство? Дебил больной может быть любой нации! Не сей сам провокационные идеи. Тебя и подбивают к раздорам , а ты ведешься.
0
3
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Горожанин17 января 2018, 14:14
В ответ на комментарий пользователя
Главное не прочитал: "Вали к хозяину".
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У меня нет хозяева. Тебе русскому рабу это не понять.
5
0
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Горожанин17 января 2018, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
Тебе же объяснили, пить спиртное и жрать овно мне религия не позволяет. Ты давай сам, без меня, мало будет, обращайся, подкинем. Для "земляка" не жалко.
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Значит ты не руссский, если боярышник не жрешь, [***] Чего из русского решил в человека превратится? Ну тогда похвально !
5
0
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Горожанин17 января 2018, 14:29
В ответ на комментарий пользователя
А что забыли приписать татаро-монгол? Вы ведь так гордитесь этим. 300лет, это как нормально? И позвольте поинтересоваться кто вам запретил татарский язык? Вас просто на место поставили, чтоб не наглели. А изучать, изучайте пожалуйста, и здесь на нем пишите! Так вы же своего толком не знаете и по русски на троечку!
3
4
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Горожанин17 января 2018, 14:44
В ответ на комментарий пользователя
Таких Татар полно...для начала Шаймиев, к кому даже Хиллари Клинтон лично за советом обращалась. Еще назвать ?

А теперь русский дикарь назови хоть одного русского кого сегодня уважают в мире ? Таких нету !
Так что сиди у себя в пропитом свинарнике Урюпенске и не хрюкай на цивилизованных Татар,кто хочет жить по человечески , а никак русские животные
Развернуть
Дикарь это ты грязный дебил.
1
2
Согласны с автором?
в17 января 2018, 14:55
В ответ на комментарий пользователя
Давно всем известно что в Республиканских клиниках Татарстана если не сунешь деньги. Будешь целый день сидеть в коридоре а на прием так и не попадешь. Так и по всему Татарстану. Попробуйте пройти УЗИ бесплатно очередь на год вперед. Платно в этот же день. УЗИ делают те же самые врачи на оборудовании купленном поликлиникой.
Развернуть
а вам бы все на халявку проскочить
4
0
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 14:57
В ответ на комментарий пользователя
Дикарь это ты грязный дебил.
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Ты куда-то уходил? Доводил себя до "восторга"? Бабы не дают? Истинный чебурашка.
1
3
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в17 января 2018, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
Врачи наглеют, всё за плату. На больных наплевать. Не удивительно,отбивают деньги за учебу. А расплачиваться как обычно нам.
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так никто не заставляет ведь. лечись сам.
2
0
Согласны с автором?
в17 января 2018, 15:01
В ответ на комментарий пользователя
да вы на голову больны!!!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 15:02
В ответ на комментарий пользователя
так никто не заставляет ведь. лечись сам.
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Сам-то кем и где работаешь, и как работаешь?
0
1
Согласны с автором?
Хатуль Мадан17 января 2018, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
Или нормальный Татарин,кого уже достали дикие русские
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Плохому танцору тестикулы мешают. :-D
1
0
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 15:37
Вымогательство начинается с детского сада
1
1
Согласны с автором?
горожанин17 января 2018, 16:34
Надо не замечать придурка чаплашка. Это какой то подросток пишет глупый. Вступать с ним в полемику,себя не уважать. Биомусор.
1
2
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Люди мира17 января 2018, 18:24
Активизация фашиствующих элементов спровоцирована поведением руководства по поводу татарского языка. Это однозначно несправедливое решение. Но призываем нормальных цивилизованных людей не поддаваться националистическим настроениям, в мире и так полно подобных проблем и никогда еще к хорошему это не приводило. Борьба необходима с коррумпированной властью, в которой присутствуют все национальности. Все зло от режима, люди мира всегда это понимают.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 18:51
В ответ на комментарий пользователя
ага всюду агенты цру! А в подъезде у тебя нассали везде ахенты!:-D
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[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 19:33
В ответ на комментарий пользователя
Надо не замечать придурка чаплашка. Это какой то подросток пишет глупый. Вступать с ним в полемику,себя не уважать. Биомусор.
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Ты уже тут это чуть-ли не каждому кукарекаешь и при этом продалжаешь сам читать эти опусы.
Ты пассивный... что ли ?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 19:35
В ответ на комментарий пользователя
Надо не замечать придурка чаплашка. Это какой то подросток пишет глупый. Вступать с ним в полемику,себя не уважать. Биомусор.
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Последние слово это как мы поняли твоя подпись... обычно в текстах она так и ставится.
Ну если так,тогда с тобой все ясно...радует,что хоть понимать стал кто ты есть на самом деле. Значит со временем исправишься.
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Горожанин17 января 2018, 19:36
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Плохому танцору тестикулы мешают. :-D
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А чего ты плохо танцуешь ?
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Горожанин17 января 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Ты куда-то уходил? Доводил себя до "восторга"? Бабы не дают? Истинный чебурашка.
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Какие у тебя сегодня откровеные сексуальные фантазии на мужиков. Огорчу тебя : геи меня не интересуют,а тем более обиженно-слащавые как ты женоподобное ранимое существо.
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Горожанин17 января 2018, 19:40
В ответ на комментарий пользователя
Ты куда-то уходил? Доводил себя до "восторга"? Бабы не дают? Истинный чебурашка.
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А чего ты его так ждешь, влюбился что ли ?
Ты дырявый найди себе правильный сайт, здесь о другом говорят
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