В Татарстане пьяная девушка упала с моста, пытаясь сделать селфи

В Елабуге накануне вечером пьяная 26-летняя девушка упала с моста, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщает "Татар Информ".

Предварительно, около 22:40 девушка встала на перила, ее придерживал молодой человек. В какой-то момент девушка поскользнулась, а парень не смог ее удержать, она упала на руки.

От помощи медиков девушка отказалась, однако сегодня вновь обратилась к врачам, которые диагностировали у нее травмы рук.

Ей оказали медицинскую помощь.