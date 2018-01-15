Около Центрального стадиона Казани стая бродячих собак покусала детей

Их с довольно серьезными ранами госпитализировали

Сегодня около Центрального стадиона Казани стая бездомных собак покусала детей. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.

- Дети утром шли на тренировку по футболу и на них неожиданно напала стая собак, - написал читатель.

Как рассказали порталу ProKazan.ru в ДРКБ, инцидент произошел в 7.40 утра, в 9.40 детей доставили в больницу.

- К нам обратились двое подростков 9 и 12 лет. Со слов мальчиков, их было четверо и на них неожиданно напала стая бродячих собак, примерно 7-8 собак. Двоих подростков на скорой помощи увезли в больницу по месту жительства, - прокомментировал порталу ProKazan.ru заместитель главного врача по хирургической помощи ДРКБ Владимир Филатов.

По его словам, 9-летнему мальчику потребовалась хирургическая помощь.

- У мальчика были глубокие укушенные раны левого бедра, они потребовали хирургической обработки. Он сейчас находится в отделении травматологии и ортопедии. Состояние ребенка стабильное. У второго мальчика был укус в области правого бедра. Рану обработали и его отпустили домой, - рассказал Владимир Филатов.

Отмечается, что мальчикам начата вакцинация от бешенства.