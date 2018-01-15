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Девушке из Татарстана грозит смертная казнь в Таиланде из-за наркотиков

Девушке из Татарстана грозит смертная казнь в Таиланде из-за наркотиков
16+
Фото: личная страница vk.com
Она была задержана вместе с жителем США 10 января

32-летней Римме Кукановой грозит смертная казнь в Таиланде за продажу наркотиков, девушка, судя по ее странице в соцсети, в 2008 году закончила КНИТУ (бывш. КГТУ-КАИ) им. А. Н. Туполева в Набережных Челнах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посольство России в стране.

- Гражданка России была задержана правоохранительными органами Таиланда на острове Пханган 10 января вместе с гражданином США, — сказал заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.​

По словам дипломата, они обвиняются в хранении наркотических средств первой категории с целью сбыта, а также попытке сбыта наркотиков.

Девушку и 44-летнего американца задержали полицейские, которые представились покупателями наркотиков, при обыске в машине нашли расфасованный в пакеты по 1 г экстази. Выяснилось, что они продавали наркотики иностранным туристам в развлекательных заведениях острова Пханган.
 
Жителям Таиланда и иностранцам за хранение более чем 20 г наркотиков первой категории с целью продажи может грозить наказание вплоть до смертной казни.
 
Сама обвиняемая девушка закончила школу №45 в Набережных Челнах и отучилась в КНИТУ имени Туполева на факультете технической кибернетики и информатики.
N. Vildanov, 16.01.2018, 15:19
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин16 января 2018, 15:30
Она знала что может быть за это ! Думала сам Лавров приселит и порешаем за неё ?
2
40
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Горожанин16 января 2018, 15:31
Такая молодая,а уже наркодиллер.
0
29
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:31
Вот ведь ш@лава. Спуталась с американцем на почве торговли наркотиками.
1
36
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:33
Зато беззаботно и радостно пожила, в Тае с большими бабками от продажи наркоты. Наверное хихикала над теми, кому в жизни повезло не так, как ей :-P:-D
0
52
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Горожанин16 января 2018, 15:34
В ответ на комментарий пользователя
Однозначно
2
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:36
нам бы такие законы
Лучший комментарий
2
78
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:38
ВООООООТ!!!!! Вот туда эту нечисть и надо высылать !!!!
0
25
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Горожанин16 января 2018, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
нам бы такие законы
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Правильно. Каждому наркоторговцу по свинцовому отравлению, причем оптовиков и производителей стрелять на стадионе при большом стечении народа.
1
22
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:43
В ответ на комментарий пользователя
какую только хрень не пишут, лишь бы чё нить сказать. больной и не лечишься!
0
9
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:45
В ответ на комментарий пользователя
нам бы такие законы
Развернуть
Да, это вам не Россия, никого не волнует, что девушка.
0
13
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Владельцы , редакторы и прочие .Вы контролируете работу своих модераторов . вы хоть просматриваете что у вас пишут. комментарии подобные этому заполонили обсуждения читателей во всех ваших новостях. Это ваша позиция разрешать и допускать словоблудия по национальному принадлежности человека. Возможно уже стоит спросить а нужна ли вам лицензия если вы на своей публичной площадке разрешаете делать подобные буквенные словопомои.
7
16
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:58
В ответ на комментарий пользователя
Зато беззаботно и радостно пожила, в Тае с большими бабками от продажи наркоты. Наверное хихикала над теми, кому в жизни повезло не так, как ей :-P:-D
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Ну, наверно, пожила. Знала, на что шла.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:59
Правильно сделают и в россии пора ща рулем мажоры в наркотическом ударе.А их только пожурят и отпускают.
2
10
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:00
В ответ на комментарий пользователя
Согласны , так все есть
3
3
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:00
А наши законы как воду в сито.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:01
Легких денег хотят...а все потому что видят вокруг в СМИ и инстаграме все звезды живут роскошно. Те кто без совести на эскорте и закладках, те кто с совестью, но глупый те в казино и на ставках пытаются выйграть, у тех у кого ни мозгов и ни совести просто воруют. Не могут понять что не бывает легких денег, и даже не могут представить о последствиях.
0
8
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Владельцы , редакторы и прочие .Вы контролируете работу своих модераторов . вы хоть просматриваете что у вас пишут. комментарии подобные этому заполонили обсуждения читателей во всех ваших новостях. Это ваша позиция разрешать и допускать словоблудия по национальному принадлежности человека. Возможно уже стоит спросить а нужна ли вам лицензия если вы на своей публичной площадке разрешаете делать подобные буквенные словопомои.
Развернуть
Мамки еще пожалуйся сопливый неудачник.
9
7
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:02
Наши умеют только в сизо места забивать. Стрелять у нас тоже нельзя так как сфабрикованных дел много. Коррупционеры одним словом
1
7
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:05
Ну это она зря конечно...
1
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:16
Прям "Бангкок Хилтон"...
0
9
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
Согласны , так все есть
Развернуть
Я русский,у меня жена татарка;нормальный советский человек-интернационалист,а из-за ублюдков начинаются межнациональные конфликты. Люди!!! Мы же БРАТСКИЕ НАРОДЫ!!!Фашизм побежден советским многонациональным братским народом!!!Стыдно когда такие противоречия начинаются...
4
20
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
нам бы такие законы
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Ты почитай сначала, как в РФ сажают за торговлю наркотиками. Уверяю - ужаснешься. А потом еще раз повтори свои слова про "нам бы такие законы". С такими законами нам нужно и все остальное - такую полицию и такие суды
4
5
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:36
В ответ на комментарий пользователя
Владельцы , редакторы и прочие .Вы контролируете работу своих модераторов . вы хоть просматриваете что у вас пишут. комментарии подобные этому заполонили обсуждения читателей во всех ваших новостях. Это ваша позиция разрешать и допускать словоблудия по национальной принадлежности человека. Возможно уже стоит спросить, а нужна ли вам лицензия если вы на своей публичной площадке разрешаете делать подобные буквенные словопомои.

[***]
3
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:39
Сучке - сучья смерть...
2
6
Согласны с автором?
я16 января 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Татары и русские всегда жили в мире. А вот такие как ты мрази-националисты и устраивают смуту. Не дождетесь, У нас в Татарстане уже давно смешанные браки. Жили дружно и будем жить дружно. А вы под одеялом лучше злитесь.
2
15
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Мурло ты,я разве запрещал язык...
0
2
Согласны с автором?
я16 января 2018, 16:44
В ответ на комментарий пользователя
Кто запрещает????????????? Учат,только не в ущерб русскому. Все институты и университеты на татарский по твоему перевести??? А я не хочу,чтобы мои внуки хвосты баранам крутили после школы,как ты.
6
7
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
Да вот таких как ты в 1945 году жаль не добили,фашист ё...аный... Позор тебе по жизни
2
3
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:47
В ответ на комментарий пользователя
Ты очкосос откуда вылез?Раскукарекался тут.Ты сам засранец первый, хоть какой ты национальности.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Полностью поддерживаю данное высказывание! Молодец!
0
1
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин16 января 2018, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
Согласны , так все есть
Развернуть
Модератор удаляет, но можно продолжить …
Мне глубоко фиолетово как ты необразованная вонь «21» шакала коверкаешь слово , русский.
[***]
4
3
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
Мамки еще пожалуйся сопливый неудачник.
Развернуть
Модератор удаляет, но можно продолжить …
Мне глубоко фиолетово как ты необразованная вонь «21» шакала коверкаешь слово , русский.
[***]
3
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
Давай-давай, вали в Рязань, г..ондон!
8
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:09
Красавцы! В расход куканову!

ЗЫ а у нас пелотка бы условку с отсрочкой получила
1
5
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:23
Америкосы своего то вытащат, а на нашу скажу увы, се ля ви..
3
0
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
Ты очкосос откуда вылез?Раскукарекался тут.Ты сам засранец первый, хоть какой ты национальности.
Развернуть
Вылез ты из задницы свиньи, т.е. своей мамки. А Я здесь на своей земле живу ! Понятно оккупант сопливый ?
7
2
Согласны с автором?
я16 января 2018, 17:40
В ответ на комментарий пользователя
А ты вообще рот закрой. Никогда мы мирно не жили. Езжайтя обратно в Рязань!
Развернуть
Я родилась в Казани и буду жить. А ты дикий аул приказы для баранов своих оставь.
6
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:41
В ответ на комментарий пользователя
Красавцы! В расход куканову!

ЗЫ а у нас пелотка бы условку с отсрочкой получила
Развернуть
Пилотка ! А не пелотка ! Пенёк ты тупорылый!
2
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:43
В ответ на комментарий пользователя
Мурло ты,я разве запрещал язык...
Развернуть
Мурло твой отец свинн, кто забыл тебя спустить в унитаз, вследствие чего родился ты. Да ты запрещал учить Татарам их язык, так как ты русский , а не одного русского подерживающего татар и их язык не было видно в Татарстане.
Более того когда тут унижают Татар типа называю их "удащливыми" или "колхозниками из авылов" то такие комменты собирабт кучу лайков и не видно ни одного русского осуждаюшего это.
Нет тебе веры, двуличному шайтану. И не брат ты Тататарам, ту доя нас чужой и оккупант !
4
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
Мурло твой отец свинн, кто забыл тебя спустить в унитаз, вследствие чего родился ты. Да ты запрещал учить Татарам их язык, так как ты русский , а не одного русского подерживающего татар и их язык не было видно в Татарстане.
Более того когда тут унижают Татар типа называю их "удащливыми" или "колхозниками из авылов" то такие комменты собирабт кучу лайков и не видно ни одного русского осуждаюшего это.
Нет тебе веры, двуличному шайтану. И не брат ты Тататарам, ту доя нас чужой и оккупант !
Развернуть
+100
3
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
Да вот таких как ты в 1945 году жаль не добили,фашист ё...аный... Позор тебе по жизни
Развернуть
Позор твоему папки, кто родил такое как ты , а не смыл в унитаз ! Жаль в 1920 году большевики состоящие из нерусских народов не доконца добили вас лишнехромосомных, оставили вас жить.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:47
В ответ на комментарий пользователя
Позор твоему папки, кто родил такое как ты , а не смыл в унитаз ! Жаль в 1920 году большевики состоящие из нерусских народов не доконца добили вас лишнехромосомных, оставили вас жить.
Развернуть
:-D
2
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Кто запрещает????????????? Учат,только не в ущерб русскому. Все институты и университеты на татарский по твоему перевести??? А я не хочу,чтобы мои внуки хвосты баранам крутили после школы,как ты.
Развернуть
Вы запрещаете , именно не за добровольное изучение языков, а именно за запрет Татарского языка для Татар !

Те институты и ВУЗы , что в Татарстане и на которые идут деньги из бюджета РТ должны иметь обучение и на Татарском языке , это обязательно и обсуждению даже не подлежит. Не нравится, улепетывай к себе Урюпинск и пусть твои внуки там учаться в ПТУ , а после крутят хвосты местным свиньям.
А Я не хочу что бы мои внуки учились на чужом русском языке и у русских, так как качество преподования и вообще всего у русских ниже плинтуса, поэтому не один ВУЗ РФии не входит даже в сотню мировых ВУЗов.
5
3
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Вылез ты из задницы свиньи, т.е. своей мамки. А Я здесь на своей земле живу ! Понятно оккупант сопливый ?
Развернуть
сам вали в Уланбатор
2
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Вылез ты из задницы свиньи, т.е. своей мамки. А Я здесь на своей земле живу ! Понятно оккупант сопливый ?
Развернуть
свой у тебя только обрезок в штанах
2
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:57
В ответ на комментарий пользователя
Я родилась в Казани и буду жить. А ты дикий аул приказы для баранов своих оставь.
Развернуть
Так ты и есть баран. Так что я тебе приказываю!
2
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
Модератор удаляет, но можно продолжить …
Мне глубоко фиолетово как ты необразованная вонь «21» шакала коверкаешь слово , русский.
[***]
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Он как раз образован так как приводит грамиатные и обоснованные примеры,хоть и грубо,но все точно.
А вот ты показал свое гнилое нутро и сразу,хотя пел тут про братство народов ! Хотя тебе как русскому никто и не верил особо в твое вранье про "братство народов", где ты уготовил себе роль ссмо собой брата старшего и само собой без возражений тебе. Не руссский (и хвала Всевышнему за это).
2
0
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 18:02
В ответ на комментарий пользователя
Мурло твой отец свинн, кто забыл тебя спустить в унитаз, вследствие чего родился ты. Да ты запрещал учить Татарам их язык, так как ты русский , а не одного русского подерживающего татар и их язык не было видно в Татарстане.
Более того когда тут унижают Татар типа называю их "удащливыми" или "колхозниками из авылов" то такие комменты собирабт кучу лайков и не видно ни одного русского осуждаюшего это.
Нет тебе веры, двуличному шайтану. И не брат ты Тататарам, ту доя нас чужой и оккупант !
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Давай уж успокойся, не позорь свою национальность.
Удащливые , за которых ты тут коптишь за пирожок из Мака больше не начислят
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Горожанин16 января 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
сам вали в Уланбатор
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Улан Батор это у Монгол спившийся боярышником двоешник !
А нынешние Татары - это Булгары, кто у себя на родине в Поволжье и живет. А вот ты пришлый оккупант дикаря которого сюда цивилизованные Татары не звали.
Поэтому вали в свой свинарник, т.е. Рязань и там будешь свой рот гнилой от боярышника открывать.
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Горожанин16 января 2018, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Да умишком тебя Боженька конечно не особо наделил, если ты еще играешься в такие картинки....но ты лишнехромосомный мутант не расстраивайся , у тебя есть боярышник и лопата,с коьорой ты можешь его жрать. Поэтому выжри его с лопаты,глядишь полегче тебе станет
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American16 января 2018, 18:08
в Таиланде к иностранцам фактически мораторий на смертную казнь, лет 20-25 посидит, пока не сдохнет в азиатской тюрьме, что еще хуже. И никто не сможет помочь
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Ятожескажу16 января 2018, 18:10
Эх, жаль девку. Красивая. Вконтакте ее страницу легко найти
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Горожанин16 января 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
Я русский,у меня жена татарка;нормальный советский человек-интернационалист,а из-за ублюдков начинаются межнациональные конфликты. Люди!!! Мы же БРАТСКИЕ НАРОДЫ!!!Фашизм побежден советским многонациональным братским народом!!!Стыдно когда такие противоречия начинаются...
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американцы и немцы татарам более братскими были бы, мне кажется. С чего русские решили, что татары за русских держались бы? Живите как хотите, но и татарам не указывайте. Ваши традиции это ваши, у татар свои
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Горожанин16 января 2018, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
+10000000000
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Горожанин16 января 2018, 18:16
В ответ на комментарий пользователя
свой у тебя только обрезок в штанах
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А ты видать очень хорошо знаешь, что у него в трусах , да и вообще, у кого и что в трусах ! :-D
Гляжу хорошо знаешь свою работу !
Ты как , по часам работаешь или сразу на ночь сдаешься ?
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Горожанин16 января 2018, 19:38
Если принять закон о смертной казни в РОССИИ , то в РОССИИ не останется циган . Очень хороший закон за реализацию и изготовления наркотиков . НАШЕЙ СТРАНЕ НУЖЕН ТАКОЙ ЗАКОН !
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Горожанин16 января 2018, 19:51
В ответ на комментарий пользователя
Если принять закон о смертной казни в РОССИИ , то в РОССИИ не останется циган . Очень хороший закон за реализацию и изготовления наркотиков . НАШЕЙ СТРАНЕ НУЖЕН ТАКОЙ ЗАКОН !
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Русских тоже мало останиться , особенно , если смертная казань за употребление боярышника и другой синьки !
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Друг16 января 2018, 19:52
И что вы здесь геройствуете, смельчаки ананимные, назовитесь открыто, фамилию имя свое напишите, а лучше митинг соберите и на площадь, там попробуйте прокричать что нибудь против другой национальности! А мы посмотрим, как вас ваши же нормальные татары отхреначат, и правильно сделают. А потом ваши же татары менты закроют и в мусарне почки опустят, и тоже правильно поступят. А то нашлась пара утыков и мутят воду. Герои националисты
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Горожанин16 января 2018, 20:06
В ответ на комментарий пользователя
И что вы здесь геройствуете, смельчаки ананимные, назовитесь открыто, фамилию имя свое напишите, а лучше митинг соберите и на площадь, там попробуйте прокричать что нибудь против другой национальности! А мы посмотрим, как вас ваши же нормальные татары отхреначат, и правильно сделают. А потом ваши же татары менты закроют и в мусарне почки опустят, и тоже правильно поступят. А то нашлась пара утыков и мутят воду. Герои националисты
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Делали и проводили.
Фамилии организаторов тоже известны.
А где ваши русские маршы ? :-)
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Горожанин16 января 2018, 20:14
Пора бы в РФ тоже ужесточить наказание по этой статье не то чтобы расстрел, но хотябы лет 25 строгача наркоторговцам давать надо.
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Горожанин16 января 2018, 20:16
Вот Куканова глупая баба, заработала себе расстерл из крупнокалиберного пулемёта.
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Димас люблю пивас16 января 2018, 20:19
Хосподи! Когда же начнут расстреливать за дебильные комментарии в интернете?!!
>-(
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Димас люблю пивас16 января 2018, 20:23
В ответ на комментарий пользователя
Пора бы в РФ тоже ужесточить наказание по этой статье не то чтобы расстрел, но хотябы лет 25 строгача наркоторговцам давать надо.
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Так в России у дилеров "потеряют" наркоту в отделе, а вот у одинокого пенсионера запросто могут найти >-(
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Горожанин16 января 2018, 20:25
Ее подвело обычное русское хамство: плевать хотела на чужие законы, обычаи, устои, традиции. Забыла, что не в Рашке. Теперь в тюрьме будет учиться толлерантности.
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Горожанин16 января 2018, 20:30
В ответ на комментарий пользователя
Хосподи! Когда же начнут расстреливать за дебильные комментарии в интернете?!!
>-(
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Не боись,скоро тебя рассмотреляют
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Горожанин16 января 2018, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
Хосподи! Когда же начнут расстреливать за дебильные комментарии в интернете?!!
>-(
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Скоро тебя расстреляют
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""""16 января 2018, 20:47
В ответ на комментарий пользователя
Хосподи! Когда же начнут расстреливать за дебильные комментарии в интернете?!!
>-(
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Как ни жаль но Вы первый ..на очередь с пулемета:-D
( какая у людей короткая память...)
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Мдя уж16 января 2018, 20:59
В ответ на комментарий пользователя
Однозначно
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Получается куканову накуканят?))
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