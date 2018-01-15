Девушке из Татарстана грозит смертная казнь в Таиланде из-за наркотиков

Она была задержана вместе с жителем США 10 января

32-летней Римме Кукановой грозит смертная казнь в Таиланде за продажу наркотиков, девушка, судя по ее странице в соцсети, в 2008 году закончила КНИТУ (бывш. КГТУ-КАИ) им. А. Н. Туполева в Набережных Челнах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посольство России в стране.

- Гражданка России была задержана правоохранительными органами Таиланда на острове Пханган 10 января вместе с гражданином США, — сказал заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.​

По словам дипломата, они обвиняются в хранении наркотических средств первой категории с целью сбыта, а также попытке сбыта наркотиков.

Девушку и 44-летнего американца задержали полицейские, которые представились покупателями наркотиков, при обыске в машине нашли расфасованный в пакеты по 1 г экстази. Выяснилось, что они продавали наркотики иностранным туристам в развлекательных заведениях острова Пханган.

Жителям Таиланда и иностранцам за хранение более чем 20 г наркотиков первой категории с целью продажи может грозить наказание вплоть до смертной казни.

Сама обвиняемая девушка закончила школу №45 в Набережных Челнах и отучилась в КНИТУ имени Туполева на факультете технической кибернетики и информатики.