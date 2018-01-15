В Казани эвакуировали ТЦ «Сувар Плаза»

Причиной эвакуации стало сообщение о заложенной бомбе

В Казани в эти минуты эвакуируют торговый центр «Сувар Плаза». Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в МВД по РТ.

Отмечается, что причиной эвакуации стало сообщение о заложенной бомбе.

- В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Здание оцеплено, внутри работают кинологи. Устанавливается личность звонившего, - сообщили в МВД.

Из здания было эвакуировано около 600 человек. По проверке ТЦ работало 7 кинологов с собаками - 4 от МВД и 3 от ОМОН Росгвардии.

Напомним, в сентябре в Казани эвакуировали посетителей девяти торговых центров и гостиниц из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. Отметим, что подобные звонки об угрозе взрыва стали поступать по всей России.