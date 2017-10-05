В Татарстане заполненность следственных изоляторов превысила 112%

В Татарстане следственные изоляторы переполнены на 10-12%. Об этом сегодня на итоговой коллегии УФСИН России по РТ сообщил врио начальника ведомства Эдуард Хиалеев.

В настоящее время в исправительных учреждениях и СИЗО находится 11 тыс 200 человек.

- В основном отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 28% осуждены за убийство, 25% - за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 13% - за грабеж и разбой, - отметил Хиалеев.

Отмечается, чтобы решить проблему перенаселенности следственных изоляторов, в республике планируют построить СИЗО на 930 мест.