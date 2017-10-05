В Казани погиб парень, выпав из окна своей квартиры

В Казани разбился парень, выпав из окна своей квартиры, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, парень жил в квартире на 8 этаже в доме по улице Голубятникова, в четверг 11 января около 15 часов он выпал из окна.

- От полученных травм он скончался на месте. Сейчас Следственный комитет проводит доследственную проверку, - сообщили ProKazan.ru.

Погибший был похоронен на следующий день.