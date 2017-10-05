В Госдуме могут принять закон о явке призывников в военкоматы без повесток

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов (фракция «Единая Россия») внес в парламент проект закона, обязывающего призывников самим приходить в военкоматы для получения повесток, об этом накануне сообщили «Известия».

В соответствии с законопроектом самостоятельно являться в военкоматы должны «граждане, подлежащие призыву на военную службу», но по каким-то причинам не получившие повестки до окончания срока весеннего или осеннего призыва. Поняв, что в военкомате про них забыли, такие призывники, согласно законопроекту, должны сами явиться туда «не позднее дня начала очередного призыва на военную службу» и потребовать вручить им повестку.

Законопроект предусматривает и новый способ вручения повесток — путем рассылки заказными письмами с уведомлением о вручении. Повестку предлагается считать врученной призывнику в тот момент, когда уведомление подпишет любой совершеннолетний член его семьи.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предложенные поправки должны помочь военкоматам в борьбе с уклонистами, которые скрываются от их представителей, разносящих повестки (сейчас повестку можно вручить только самому призывнику под расписку).

- В отсутствие такой расписки привлечь гражданина к административной или уголовной ответственности за неявку на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, практически невозможно, чем и пользуются недобросовестные граждане (на 1 января 2017 года около 170 тыс. человек). Так, в период проведения призывных кампаний 2016 года военные комиссариаты не смогли оповестить о явке на соответствующие мероприятия более 90 тыс. призывников (30% от общего числа граждан, призванных на военную службу), — отмечается в пояснительной записке Красова.

В случае принятия поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» неявка призывника в военкомат по повестке, которая была вручена кому-то из его родных заказным письмом, либо за повесткой (если та вовсе не была доставлена), будет считаться уклонением от военной службы.

В соответствии с действующим законодательством неявка в военкомат по повестке может стать поводом для привлечения к административной или даже уголовной ответственности. В первом случае виновному грозит небольшой штраф (от 100 до 500 руб.), а во втором дело может кончиться лишением свободы на срок до двух лет.