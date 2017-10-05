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В Нижнекамске суд арестовал вероятного убийцу лыжницы

В Нижнекамске суд арестовал вероятного убийцу лыжницы
16+
Фото: скриншот/видео "Реальное время"
Арест продлится, как минимум, до 9 марта

В Нижнекамске суд арестовал 37-летнего Даниила Котенева, который признался в убийстве 28-летней девушки во время лыжной прогулки, о решении суда стало известно сегодня.

Подозреваемый пробудет в следственном изоляторе, как минимум, до 9 марта 2018 года.

В ходе суда Даниил Котенев пожаловался на ухудшение здоровья - у него воспалилась рана на ноге. Следователь сообщил, что Котеневу предоставят врача.

На заседании суда не присутствовали родственники и знакомые убитой, только представители СМИ. 

Напомним, мужчина освободился из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование с 2009 года. В день убийства Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу, где и встретил лыжницу. Под угрозой газовым пистолетом он заставил пройти ее в находящуюся неподалеку будку, где в ходе потасовки убил ее, перерезав шею горлышком от бутылки.

Версия про попытку изнасилования сейчас проверяется следствием.

Девушка вместе с мужем и ребенком приехала на базу, чтобы покататься на лыжах, но исчезла. Уже ночью ее нашли убитой полицейские и волонтеры.

Оперативная съемка проверки показаний подозреваемого на месте убийства

N. Vildanov, 13.01.2018, 10:30
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин13 января 2018, 10:43
Зачем каждый день мусолят одну и ту же тему?!
Тем более, если учесть, что висяков в СК достаточно и в этом случае не факт, что он виновен (на фоторобот совсем не похож)!
20
36
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Миша13 января 2018, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
Зачем каждый день мусолят одну и ту же тему?!
Тем более, если учесть, что висяков в СК достаточно и в этом случае не факт, что он виновен (на фоторобот совсем не похож)!
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Менты пиарятся на смерти девушки!
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16
33
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Горожанин13 января 2018, 11:53
В ответ на комментарий пользователя
Не фиг было хамить не знакомому мужчине, за хамство нужно убивать.
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У тебя одна извилина, похоже. И та жеппу пополам делит
12
26
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Горожанин13 января 2018, 12:17
Мразь [***]
6
11
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Горожанин13 января 2018, 12:39
Чего это ханурики в лесу делают, фильм чтоль снимают?
8
4
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Горожанин13 января 2018, 13:42
Ужасная смерть опять,.(( молодая женщина .. очень жаль..(((
2
13
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12813 января 2018, 13:48
Видимо она и вправду решила его бутылкой оглушить. Насмотрелись голливудских фильмов себе на голову. Хотя может и врёт скотина, пытается за самооборону выдать
4
17
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Мария13 января 2018, 13:58
Лучше пьяным не грубить, опасно! Они бывают очень агрессивными, помните Рената Гизатуллина, начальника полиции Н.Челнов, который убил жену, а потом выяснилось что он психанул!
2
8
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12813 января 2018, 14:11
Удручает это видео. Ментам были заранее известны показания преступника, но они не удосужились, а может и не смогли взять на следственный эксперимент муляж пистолета - дали ему в руку телефон. Хотя бы из дерева муляж для таких случаев выстрогали бы
5
12
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12813 января 2018, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
Зачем каждый день мусолят одну и ту же тему?!
Тем более, если учесть, что висяков в СК достаточно и в этом случае не факт, что он виновен (на фоторобот совсем не похож)!
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Сколько уже будете мусолить тему с фотороботом? Фоторобот точно составить может только очевидец преступления. Очевидец мёртв. Или вы думаете, что там кто-то через дверь подглядывал?
10
9
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Димас люблю пивас13 января 2018, 14:47
В ответ на комментарий пользователя
Видимо она и вправду решила его бутылкой оглушить. Насмотрелись голливудских фильмов себе на голову. Хотя может и врёт скотина, пытается за самооборону выдать
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Да все эти спорстмены, физкультурники, очень самоуверенные люди! Они думают, если занимаются спортом, то сильные и здоровые как быки, а те кто бухает, слабые и их можно выбурить с одного удара! На деле все иначе!
17
8
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Горожанин13 января 2018, 14:57
В ответ на комментарий пользователя
Удручает это видео. Ментам были заранее известны показания преступника, но они не удосужились, а может и не смогли взять на следственный эксперимент муляж пистолета - дали ему в руку телефон. Хотя бы из дерева муляж для таких случаев выстрогали бы
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Вот именно, непрофессиональное видео!
6
7
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12813 января 2018, 15:00
В ответ на комментарий пользователя
Да все эти спорстмены, физкультурники, очень самоуверенные люди! Они думают, если занимаются спортом, то сильные и здоровые как быки, а те кто бухает, слабые и их можно выбурить с одного удара! На деле все иначе!
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Дурак ты, Димас. Путаешь людей, поехавших покататься на лыжах в новогодние праздники со спортсменами. Это же не спорт, а развлечение. Ты, походу, реально алкаш
3
16
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Горожанин13 января 2018, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Видимо она и вправду решила его бутылкой оглушить. Насмотрелись голливудских фильмов себе на голову. Хотя может и врёт скотина, пытается за самооборону выдать
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Лыжница с бутылкой? Если она оборанялась у неё лыжные палки были гораздо более эффективное средство думаю про бутылку у нее он врет.
2
10
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12813 января 2018, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
Лыжница с бутылкой? Если она оборанялась у неё лыжные палки были гораздо более эффективное средство думаю про бутылку у нее он врет.
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Там на видео он её в будку завёл, а до этого она лыжи отстегнула
3
3
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Горожанин13 января 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
Лыжница с бутылкой? Если она оборанялась у неё лыжные палки были гораздо более эффективное средство думаю про бутылку у нее он врет.
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Так бутылку она в будке взяла
2
3
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Горожанин13 января 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
Там на видео он её в будку завёл, а до этого она лыжи отстегнула
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Ну, а палки она тоже отстегнула?!
3
5
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12813 января 2018, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
Ну, а палки она тоже отстегнула?!
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Нет, мужик со стволом сказал ей "Палки с собой неси"
4
2
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Горожанин13 января 2018, 15:38
В ответ на комментарий пользователя
Нет, мужик со стволом сказал ей "Палки с собой неси"
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Я не пойму, она что не могла отбиться от него лыжными палками?
4
5
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Человек13 января 2018, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Не фиг было хамить не знакомому мужчине, за хамство нужно убивать.
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А откуда вы знаете, что хамила? Не вас ли обидела?
2
3
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Янош13 января 2018, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
Я не пойму, она что не могла отбиться от него лыжными палками?
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А подки по-твоему из арматуры сделаны? Легие углепластиковые, с плпстиковым наконечником. Такими только колоть и то, после первого раза сломаются. Колоть придется в лицо, ведь остальное тело закрыто толстой одеждой, а это и сложно физически и страшно морально. Такой самообороне специально учатся, снимают психологические блоки. Бутылку она выбрала, как естественный для нашего подсознания тип оружия (дубину) которым не нужно уметь владеть, главное попасть. В большинстве случаев, кстати, жертвы изнасилований как раз отмахиваются чем-то тяжелым.
3
2
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Янош13 января 2018, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
Я не пойму, она что не могла отбиться от него лыжными палками?
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Другой вопрос, что пищут в новостях в основном негативные отзывы, про работу о которой не имеют никакого понятия. «Менты» у вас во всем виноваты и не защитили девушку заранее и нашли козло отпущения вместо настоящего преступника и тд и тп. Хочется спросить, откуда такая ненависть к людям,избравщим своей профессией защиту вас же? Что, у каждого отписавшегося была проблема с полицией? Здесь, что одни урки пишут?) Нет, не думаю. Значит, тупая либерастня вечно недовольная всем на свете? Скорее всего.
8
3
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Горожанин13 января 2018, 18:23
Врет, на ходу сочиняет. То она у него чуть ли не сама пошла в будку, чуть ли не на разборку. То под угрозой пистолета побоялась убежать, но не побоялась кинуться с бутылкой на пистолет. Догнал, ударил сзади и потащил, так было.
2
6
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Горожанин13 января 2018, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
Другой вопрос, что пищут в новостях в основном негативные отзывы, про работу о которой не имеют никакого понятия. «Менты» у вас во всем виноваты и не защитили девушку заранее и нашли козло отпущения вместо настоящего преступника и тд и тп. Хочется спросить, откуда такая ненависть к людям,избравщим своей профессией защиту вас же? Что, у каждого отписавшегося была проблема с полицией? Здесь, что одни урки пишут?) Нет, не думаю. Значит, тупая либерастня вечно недовольная всем на свете? Скорее всего.
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Среди населения РТ нет уважения к ментам-садистам! В том же Нижнекамске покончил с собой парень, которого менты пытали "слоником"
0
3
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12813 января 2018, 20:40
В ответ на комментарий пользователя
А подки по-твоему из арматуры сделаны? Легие углепластиковые, с плпстиковым наконечником. Такими только колоть и то, после первого раза сломаются. Колоть придется в лицо, ведь остальное тело закрыто толстой одеждой, а это и сложно физически и страшно морально. Такой самообороне специально учатся, снимают психологические блоки. Бутылку она выбрала, как естественный для нашего подсознания тип оружия (дубину) которым не нужно уметь владеть, главное попасть. В большинстве случаев, кстати, жертвы изнасилований как раз отмахиваются чем-то тяжелым.
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Ты кому это пишешь? Тут все потомственные ниньзи и могут убить Чикатилу тремя зубочистками
1
0
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Горожанин13 января 2018, 20:51
,, хоть под трамвай ложись,, ну какие способности нужны на беззащитную женщину напасть. Возникает вопрос, не заказное ли убийство. Мухаметзянов икрам
0
0
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Горожанин13 января 2018, 20:56
Заказчик ирик шарипов
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