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Глава «Камаз-Мастер» стал доверенным лицом Путина на выборах

Глава "Камаз-Мастер" стал доверенным лицом Путина на выборах
16+
Фото: kremlin.ru

Руководитель "Камаз-Мастера" Владимир Чагин стал одним из 259 доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента России, об этом сообщают "Известия". Сегодня ЦИК России зарегистрировал список доверенных лиц.

Также в этот список вошли заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков и генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

В числе доверенных лиц действующего главы государства композитор Игорь Крутой, правозащитник Анатолий Кучерена, певцы Лев Лещенко, Денис Майданов и Полина Гагарина. Кроме того, в список вошли космонавт Сергей Крикалев, музыкант Игорь Бутман, артист Владимир Винокур, врач Лео Бокерия, писатель Юрий Поляков, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Закон позволяет кандидату иметь до 600 доверенных лиц. Они могут вести агитацию в пользу назначивших их кандидата или партии.

Владимира Путина впервые избрали на пост президента страны в 2000 году. Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. О своем намерении в них участвовать Путин заявил 6 декабря.

N. Vildanov, 13.01.2018, 00:09
Тэги: Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин13 января 2018, 03:16
Эти люди будь в Германии в 1942 году, стали бы доверенными лицами Гитлера. Приспособленцы - это образ жизни. Как они будут срочно перекрашиваться после смены режима.Неужели они не видят в кого превратился их кумир.
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Горожанин13 января 2018, 04:29
Готовый список врагов народа. Для этих подонков деньги не пахнут.
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Дмитрий13 января 2018, 06:19
Ублюдки !!! Чагин этот вообще удивил , больше его ни смотреть и ни слушать ни хочу предатели !!!
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Димон13 января 2018, 07:12
Неужели путину в первую очередь, и его доверенным не стыдно в который раз нарушать один из главных постулатов демократии - сменяемость власти?! Наверное страх расплаты за содеянное тоже имеет место быть.
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Горожанин13 января 2018, 08:18
Возможный новый глава республики
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укеуке13 января 2018, 08:55
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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Горожанстод13 января 2018, 08:57
Путин и чичалину бы назначил доверенным лицом ради пиара , ему плевать лишь бы ещё 6 лет на галлерах поработать . Боится требунала Гаагского
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Крик Души13 января 2018, 09:03
Сегодня увидел рекламный щит . Сильный президент сильная страна , где она сильная в каком месте ?!Вообще всех поменять!
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