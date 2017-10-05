Глава «Камаз-Мастер» стал доверенным лицом Путина на выборах

Руководитель "Камаз-Мастера" Владимир Чагин стал одним из 259 доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента России, об этом сообщают "Известия". Сегодня ЦИК России зарегистрировал список доверенных лиц.

Также в этот список вошли заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков и генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

В числе доверенных лиц действующего главы государства композитор Игорь Крутой, правозащитник Анатолий Кучерена, певцы Лев Лещенко, Денис Майданов и Полина Гагарина. Кроме того, в список вошли космонавт Сергей Крикалев, музыкант Игорь Бутман, артист Владимир Винокур, врач Лео Бокерия, писатель Юрий Поляков, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Закон позволяет кандидату иметь до 600 доверенных лиц. Они могут вести агитацию в пользу назначивших их кандидата или партии.

Владимира Путина впервые избрали на пост президента страны в 2000 году. Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. О своем намерении в них участвовать Путин заявил 6 декабря.