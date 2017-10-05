В Казани задержанный парень искусал за пальцы полицейского

В Казани задержанный 27-летний парень искусал за пальцы полицейского, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Пьяного парня поздно вечером 9 января задержали патрулирующие полицейские около одного из домов по проспекту Амирхана.

- В районе полуночи при попытке провести задержанного в камеру он укусил за пальцы одного из полицейских, не отпуская его, причинив тем самым ему физическую боль, - говорится в сообщении.

После проведенной проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", подозреваемый был отпущен домой под подписку о невыезде.