Соцсети: в Советском районе Казани прорвало канализацию, затопило проезжую часть

В Советском районе Казани на улице Аделя Кутуя прорвало канализацию, в результате затопило проезжую часть. Сообщение об этом появилось сегодня в соцсети.

В описании к видео говорится, что инцидент произошел на улице Даурская. Однако в комментариях пользователи соцсетей уточняют, что затопленным оказался участок улицы Аделя Кутуя.

В настоящее время причины прорыва коммуникаций выясняются.