Минниханов подарил митрополии Татарстана три «Лады Ларгус»

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на встрече с митрополитом РТ Феофаном подарил митрополии три "Лады Ларгус", об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

- Автомобили предназначены для благотворительных организаций при епархиях, - сообщили в пресс-службе.

Минниханов поблагодарил представителей Русской православной церкви за взаимопонимание, содействие и поддержание мира и согласия в республике, в ответ митрополит РТ назвал толерантность и взаимопонимание главным, что существует сегодня в Татарстане.

Также стало известно, что в рождественских службах 2018 года приняло участие около 50 тысяч человек в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске и друних городах РТ.

На сегодняшний день в Татарстане открыты 2019 культовых объектов, из них 1440 мечетей, 521 храм.