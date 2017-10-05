Почему в Казани исчезли контейнеры для батареек?

В праздники казанцы пытались сдать батарейки, но не нашли контейнеров для сбора

В праздники многие казанцы были неприятно удивлены, что широко анонсированные в ноябре 2017 года властями города контейнеры для сбора батареек внезапно исчезли практически отовсюду. ProKazan.ru разбирался, зачем их забрали.

Принес батарейки, а зря

Житель Казани Владимир Изотов в новогодние праздники дважды пытался сдать батарейки, которые копил почти три года. Однако ни в торговом центре, ни в госучреждении распиаренных эко-урн не оказалось.

- Я накопил около 2-3 килограмм, - поделился он своим разочарованием в соцсети. - Вот было обрадовался, после радостных визгов в местной прессе, что сдать можно сдать чуть ли не везде, в том числе и в ТРЦ «Южный». И вот я с тяжелым пакетом старых батареек узнаю, что контейнер в «Южный» привезли, фотографировали и увезли! А охрана мне предложила выкинуть все это в обычную урну. Неприятно за наше наплевательское отношение с городу и к себе!

Куда исчезли урны за 2 миллиона?

Мы обзвонили все 30 торговых центров и госучреждений, где ранее были установлены урны для сбора батареек. Действительно, все урны, установленные в декабре, забрали еще в начале декабря. Кстати, чтобы установить контейнеры, Минэкологии потратило 2 миллиона рублей.

Куда исчезли контейнеры не знали сами сотрудники учреждений. Кто-то говорил, что это была «разовая акция», кто-то ждал, что сбор все-таки возобновится. Однако когда контейнеры вернут на место, никто не знал.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов РТ Айгуль Амирова подтвердила, что урны были изъяты. По ее словам, после того, как их забрали, республиканская экологическая приемная буквально разрывается от звонков неравнодушных.

- Проект пилотный, поэтому сейчас задача не собрать как можно больше батареек, а приучить народ сдавать батарейки и узнать потребности людей - а хотят ли они этим заниматься. Теперь мы понимаем, в каком районе контейнеры нужнее, где собирают больше/меньше. Сейчас мы это все изучили, проанализировали и в ближайшее время контейнеры будут возвращены на место. Где-то они станут больше, где-то наоборот, стоит их убрать.

Почему батарейки нельзя выбрасывать в мусорное ведро

Как объясняют экологи, одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет тяжелыми металлами около 20 кв.м. земли. Батарейки содержат тяжелые металлы, такие как кадмий, при отравлении которым, из организма начинает вымываться кальций, появляются непроизвольные переломы костей, боль в мышцах, деформация скелета, нарушения функций легких, почек и других органов. Излишек кадмия может вызывать злокачественные опухоли. Поэтому химические источники тока (батарейки) относятся к первому классу опасности. После выбрасывания батарейки коррозируют (их металлическое покрытие разрушается), и тяжелые металлы попадают в почву и грунтовые воды. Еще более опасным станет выбрасывание аккумуляторов в обычную урну после строительства мусоросжигательного завода: если батарейку сжечь, все содержащиеся в ней токсичные материалы улетучатся.

Вывод простой: выбрасывать батарейки можно только в специальные контейнеры. Собранные в Казани батарейки отправляют на переработку в Челябинск - это единственное место в России, где их можно переработать.

Айгуль Амирова добавила, что новогодние каникулы были выбраны неслучайно: в праздники комиссия не работала, поэтому наполнение контейнеров никто бы не смог проследить.

- Теперь эти моменты мы продумали. Мы в восторге от того, как татарстанцы восприняли этот проект! Это замечательно, что народ жаждет сдавать батарейки. За полтора месяца мы собрали 5 тысяч тонн - это огромная цифра!

Теперь Министерство экологии собирается запускать подобный проект в других городах Татарстана. В ближайшие два дня урны вернутся в «Тандем», «Южный», «Леруа Мерлен» и в центре либо «Кольцо» либо «Бахетле» на Павлюхина. В остальные места их поставят до февраля. Сегодня в здании Минстроя РТ по улице Дзержинского, 10 установили контейнер для сбора батареек. В здании Министерства экологии РТ по адресу Павлюхина, 75 контейнер установлен всегда.