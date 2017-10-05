Стали известны места для купания в Казани во время Крещения

На следующей неделе в ночь с 18 на 19 января в Казани будет отмечаться христианский праздник Крещения, в ГУ МЧС России по РТ ProKazan.ru предоставили списки мест, где в этот день появятся купели для купаний.
В Казани таких мест четыре:
• Озеро Верхний Кабан ул. Борисковская д.54
• Озеро Верхний Кабан напротив кафе "Сокол"
• Река Казанка около Храма-памятника
• Река Волга поселок Красная Горка
Также многие казанцы смогут искупаться в этот день в Зеленодольском районе, купелей там будет шесть.
• Залив Волги в районе "Яхт-клуба Бригантина"
• В реке Волга у поселка Васильево
• В озере Ильинское у поселка Ильинское
• В озере у поселка Осиново
• В озере Раифское у поселка Раифа
• В реке Волга у острова Свияжск.
В Набережных Челнах купаться в этот день можно будет в реке Мелекеска.
В МЧС напомнили о правилах купания в купели
Не рекомендуется или запрещается:
• купание в купели до освящения её представителем Русской Православной Церкви;
• купание без представителей служб спасения и медицинских работников;
• купание детей без присмотра родителей или взрослых;
• нырять в воду непосредственно со льда;
• загрязнять и засорять купель;
• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
• приводить с собой собак и других животных;
• оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
• подавать крики ложной тревоги;
• подъезжать к купели на автотранспорте;
• рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек;
• купание группой более 3 человек.