Стали известны места для купания в Казани во время Крещения

Праздник будет отмечаться в ночь с 18 на 19 января

На следующей неделе в ночь с 18 на 19 января в Казани будет отмечаться христианский праздник Крещения, в ГУ МЧС России по РТ ProKazan.ru предоставили списки мест, где в этот день появятся купели для купаний.

В Казани таких мест четыре:

• Озеро Верхний Кабан ул. Борисковская д.54

• Озеро Верхний Кабан напротив кафе "Сокол"

• Река Казанка около Храма-памятника

• Река Волга поселок Красная Горка

Также многие казанцы смогут искупаться в этот день в Зеленодольском районе, купелей там будет шесть.

• Залив Волги в районе "Яхт-клуба Бригантина"

• В реке Волга у поселка Васильево

• В озере Ильинское у поселка Ильинское

• В озере у поселка Осиново

• В озере Раифское у поселка Раифа

• В реке Волга у острова Свияжск.

В Набережных Челнах купаться в этот день можно будет в реке Мелекеска.

В МЧС напомнили о правилах купания в купели

Не рекомендуется или запрещается:

• купание в купели до освящения её представителем Русской Православной Церкви;

• купание без представителей служб спасения и медицинских работников;

• купание детей без присмотра родителей или взрослых;

• нырять в воду непосредственно со льда;

• загрязнять и засорять купель;

• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

• приводить с собой собак и других животных;

• оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

• подавать крики ложной тревоги;

• подъезжать к купели на автотранспорте;

• рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек;

• купание группой более 3 человек.