В соцсетях появился фоторобот мужчины, который мог зарезать лыжницу в Нижнекамске

В соцсетях появился фоторобот мужчины, которого подозревают в убийстве 28-летней лыжницы в Нижнекамске, фоторобот появился некоторое время назад.

Подозреваемым является мужчина с азиатской внешностью возрастом от 27 до 32 лет и ростом в 170-175 см. Волосы у подозреваемого темные, глаза карие, он был одет в черную вязаную шапку, черный пуховик с капюшоном, черные брюки и черные ботинки.

Сейчас продолжается расследование дела, возбужденного по статье "Убийство".

Напомним, девушка была убита 11 ударами ножа. Она накануне вместе с мужем и ребенком приехала на базу "Алнаш", чтобы покататься на лыжах. Она вышла на лыжню и пропала, сегодня ночью она была найдена убитой в лесу на территории базы.