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В соцсетях появился фоторобот мужчины, который мог зарезать лыжницу в Нижнекамске

В соцсетях появился фоторобот мужчины, который мог зарезать лыжницу в Нижнекамске
16+
Фото: соцсети

В соцсетях появился фоторобот мужчины, которого подозревают в убийстве 28-летней лыжницы в Нижнекамске, фоторобот появился некоторое время назад.

Подозреваемым является мужчина с азиатской внешностью возрастом от 27 до 32 лет и ростом в 170-175 см.  Волосы у подозреваемого темные, глаза карие, он был одет в черную вязаную шапку, черный пуховик с капюшоном, черные брюки и черные ботинки.

Сейчас продолжается расследование дела, возбужденного по статье "Убийство".

Напомним, девушка была убита 11 ударами ножа. Она накануне вместе с мужем и ребенком приехала на базу "Алнаш", чтобы покататься на лыжах. Она вышла на лыжню и пропала, сегодня ночью она была найдена убитой в лесу на территории базы.

N. Vildanov, 10.01.2018, 13:56
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин10 января 2018, 14:08
Что значит азиат? Монголоид? Судя по фотороботу не монголоид.
8
9
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Горожанин10 января 2018, 14:12
Шерстероссиянин?
7
4
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Горожанин10 января 2018, 14:15
а пусть побольше завозят в республику чер --+опых, якобы трудовых мигрантов, на свои распилостройки , тогда насиловать женщин и перерезать глотки станет нормой и не будет никого шокировать. Европа , уже привыкает. Теперь наша очередь?
Лучший комментарий
9
36
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Горожанин10 января 2018, 14:17
Обыкновенный Чурка.
6
16
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Горожанин10 января 2018, 14:26
Почему написано азиат и национальность татарин? С каких пор татары стали азиатами?
9
25
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Горожанин10 января 2018, 14:37
В ответ на комментарий пользователя
Почему написано азиат и национальность татарин? С каких пор татары стали азиатами?
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тюрки, азия какая разница? особенно для ментов
6
13
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Горожанин10 января 2018, 14:44
В ответ на комментарий пользователя
тюрки, азия какая разница? особенно для ментов
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Тюрки - языковая группа. Азия - территориальное расположение.
0
10
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Горожанин10 января 2018, 14:46
азиат имеется ввиду что не славянин и не европеец что не понятного. может татарин, а может узбек
8
12
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Горожанин10 января 2018, 14:52
Татары европейцев.рыси скандинавцы,может сааахи.
1
2
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Горожанин10 января 2018, 14:53
А, что русские не азиаты? Ещё А. Блок писал:
Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!:
А правом считаться европеоидами татары имеют шансов больше, чем русские
13
14
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Горожанин10 января 2018, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
В Европе все нормально , смотри меньше телик. А рузке просто терпилы, по этому чурки сажают русачков на бутылку.
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про всю ивропу не скажу . в дойчефатерлянд ( польша це не ивропа) гоняю только , далеко неарийцев доикса.
0
6
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Горожанин10 января 2018, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
В Европе все нормально , смотри меньше телик. А рузке просто терпилы, по этому чурки сажают русачков на бутылку.
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Соси у дяди Сэма, бендеровец.
11
11
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Горожанин10 января 2018, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
азиат имеется ввиду что не славянин и не европеец что не понятного. может татарин, а может узбек
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Причем тут языковые группы? Открой банальную википедию "европейские народы". А если серьёзно подойти к вопросу, почитай расовую антропологию.
1
8
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Горожанин10 января 2018, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
А, что русские не азиаты? Ещё А. Блок писал:
Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!:
А правом считаться европеоидами татары имеют шансов больше, чем русские
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Есть тут одни европиоиды . Скачут с кастрюлями на бошках и друг у друга блох выискивают . К ним хочешь ? Тут человека зверски убили , а оно расологией занимается .... Блока начитался , блин . Пушкин про Лукоморье и царя Салтана писал - они были что ли ? Хотя , если по твоей логике ...
3
5
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Горожанин10 января 2018, 15:09
Это ж мой сосед, на 96%.
0
4
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Горожанин10 января 2018, 15:20
Люди, что вы этнографией занимаетесь,мы ни где не защищены,,,кто виноват и что делать,,-извечный вопрос.
0
5
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Горожанин10 января 2018, 15:24
В ответ на комментарий пользователя
Люди, что вы этнографией занимаетесь,мы ни где не защищены,,,кто виноват и что делать,,-извечный вопрос.
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Ничего. Ты так говоришь будто и раньше не было убийств. Вся история человека - это сплошная кровь. Ну найдут его, посадят и все пожалуй.
3
2
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Горожанин10 января 2018, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
Почему написано азиат и национальность татарин? С каких пор татары стали азиатами?
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Казанские татары на 70% европеоиды и на 30% монголоиды
5
7
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Горожанин10 января 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Ничего. Ты так говоришь будто и раньше не было убийств. Вся история человека - это сплошная кровь. Ну найдут его, посадят и все пожалуй.
Развернуть
Может быть его кто-нибудь поймает раньше сотрудников полиции и порежет как свинью? Народ сейчас зол на всех. Лучше ему сразу идти сдаваться в полицию. Нарик, наверно, какой-нибудь.
2
4
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Горожанин10 января 2018, 16:09
Очень печальная история. Грудничок остался сиротой...
0
7
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Горожанин10 января 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Может быть его кто-нибудь поймает раньше сотрудников полиции и порежет как свинью? Народ сейчас зол на всех. Лучше ему сразу идти сдаваться в полицию. Нарик, наверно, какой-нибудь.
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Как бы он сам никого не убил, пока его ловят.
1
3
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Горожанин10 января 2018, 17:49
Килер, муж нанял?
4
2
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Горожанин10 января 2018, 18:24
Надеюсь этого урода поймают.
0
4
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Горожанин10 января 2018, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
А, что русские не азиаты? Ещё А. Блок писал:
Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!:
А правом считаться европеоидами татары имеют шансов больше, чем русские
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Ты кто такой урод !
2
1
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Сергей10 января 2018, 20:07
В ответ на комментарий пользователя
А, что русские не азиаты? Ещё А. Блок писал:
Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!:
А правом считаться европеоидами татары имеют шансов больше, чем русские
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Мало ли что Блок написал, он что - историк?
1
1
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Горожанин10 января 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
Мало ли что Блок написал, он что - историк?
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А Вы историк? Историю Россию зачистил ставленник Запада лжеПётр 1, которого подменили. А так получается, что русские это чистой воды азиаты и ничем не отличаются от жителей Средней Азии и никакие не европейцы. На 100% прав Блок, это теперь все под европейцев модно косить, хотя у русских все привычки азиатские.
1
1
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Горожанин10 января 2018, 20:20
В ответ на комментарий пользователя
Ты кто такой урод !
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Сам ты юродивый, а Блок гений! Неуч бестолковый
0
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