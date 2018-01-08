В Татарстане ожидается резкое похолодание: синоптики прогнозируют до 20 градусов мороза

Похолодание начнется с 12 января

К концу недели в Татарстане, в том числе и в Казани ожидается резкое похолодание, синоптики прогнозируют до 20 градусов мороза. Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, передает пресс-служба вуза.

Так, согласно прогнозам синоптиков, похолодание начнется с 12 января и задержится на четверо суток. По словам Переведенцева, похолодание ожидается из-за вторжения арктического циклона.

- Ночные температуры в Казани 13 и 14 января станут ниже -20°С (-21-22). Самая низкая дневная температура ожидается в субботу — она составит -18 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 22 градусов ниже нуля, - отметил Переведенцев.

Однако приходящие морозы будут умеренными и уже к 15 января ожидается -12 градусов.

Завтра, 10 января, в Казани ожидается облачная погода, временами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем 4-6 градусов мороза. На дорогах гололедица.