В Казани охраняют от разрушений могилы 38 известных горожан

В Казани на сегодняшний день специальным образом охраняют от разрушения могилы и памятники 38 известных горожан, об этом сегодня на пресс-конференции рассказала зампредседателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова.

- Всего на охране в настоящее время стоят 38 могил – там и жертвы революции 1905 года, и другие. Но конкретного научного критерия включения в этот список не было: кого поставили на охрану, того и поставили. Естественно, это Тукай, Шигабутдин Марджани, Михаил Михайлович Покровский, Шариф Камал, Кареев… То есть в основном баланс культур соблюден, - сообщила Фарида Забирова.

Также сейчас находится в разработке список захоронений, которые должны в первую очередь пополнить список объектов культурного наследия. Пока что он не подлежат огласке, но в ближайшее время фамилии предполагается назвать.