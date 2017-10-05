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В Татарстане назначили нового первого заместителя министра образования и науки

В Татарстане назначили нового первого заместителя министра образования и науки
16+
Фото: metshin.ru
Эту должность занял начальник управления образования Казани Ильсур Хадиуллин

Ильсур Хадиуллин назначен на должность первого заместителя министра образования и науки РТ.  Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров РТ 29 декабря 2017 года.

Ранее должность первого заместителя министра образования и науки РТ занимал Поминов Андрей.

Биография
Ильсур Хадиуллин родился 18 октября 1964 года.
В 1989 году окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности — учитель биологии и химии. Кандидат педагогических наук, доцент.
1993 —1994 — директор школы № 71
1994 — 1997 — директор гимназии № 155
1997 — 2002 — заместитель, первый заместитель министра образования РТ
2002 — 2004 — первый заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар
2004 — 2007 — ректор Института развития образования РТ
12.02.2007 — 12.2017 — начальник Управления образования исполкома г. Казани

ProKazan.ru, 08.01.2018, 13:07
Тэги: Образование
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Комментарии

Горожанин08 января 2018, 13:55
Наконец-то профи сделает татарский язык обязательным для татар, а то добровольный вариант их не устраивает. Не понимают, что ни марийцам, ни чувашам, ни чеченцам он не нужен. Пытаться сохранить, то что не нужно самим за счет других наций, это глупо.
21
22
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Горожанин08 января 2018, 14:01
Редко, когда чиновник остается человеком. Доступным, без гонора. В то же вркмя с хорошими деловыми качествами. Хадиуллин не случайно в педагогике, где нужно работать сердцем. Унышлар Сезгэ, Илсур эфэнде! Жингел булмас, лэкин Сэламэтлек турында да онытмасагыз иде!
3
22
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Слушатель08 января 2018, 14:02
Доцент научит. Пасть порвет, моргалы выколет. Теперь наука помрет вперёд планеты всей.
8
2
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Горожанин08 января 2018, 14:03
В ответ на комментарий пользователя
Наконец-то профи сделает татарский язык обязательным для татар, а то добровольный вариант их не устраивает. Не понимают, что ни марийцам, ни чувашам, ни чеченцам он не нужен. Пытаться сохранить, то что не нужно самим за счет других наций, это глупо.
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с этим уже решили ж вопрос. на добровольной основе теперь. Сейчас другой вопрос о постоянном сборе денег в школах и садах. В Челнах например в садах вообще поголовно сдают на мебель ,игрушки и тд и тп. В гимназиях тоже собирают, а вот "имеют "за это простые школы !!! У гимназии итак финансирование больше , еще с родителей на ремонт, на доп материалы к учебе собирают, то курсы дополнительные в виде уроков математики и русского ведут. А достается директорам простых школ.
5
13
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Горожанин08 января 2018, 14:09
Работу начнет с нуля, введет новые методики, программы, стаедарты. Самый подходящий специалист. Ему надо разрулить то, что натворили татароведы, не понимающие, что татарский это иностранный для русских.
10
17
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Горожанин08 января 2018, 14:41
а куда перевели Поминова?
1
1
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Горожансто08 января 2018, 14:41
Как это он с директора школы замминистра стал за 4 года ? Подозрительно удащливые лифты
4
14
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Горожанин08 января 2018, 14:44
Без сельхоз. образования? А разве так можно?
Лучший комментарий
2
27
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Горожанин08 января 2018, 14:45
В ответ на комментарий пользователя
Как это он с директора школы замминистра стал за 4 года ? Подозрительно удащливые лифты
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Нормально.
1
6
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Горожанин08 января 2018, 14:49
В ответ на комментарий пользователя
Наконец-то профи сделает татарский язык обязательным для татар, а то добровольный вариант их не устраивает. Не понимают, что ни марийцам, ни чувашам, ни чеченцам он не нужен. Пытаться сохранить, то что не нужно самим за счет других наций, это глупо.
Развернуть
Вы очень ошибаетесь, думая, что татары пытаются сохранить свой язык за счет других. И вообще, надо же такое придумать, слишком много чести на себя берете. Все гораздо проще. Это своего рода победа- заставить учить врага свой язык. На слово "враг" обижаться не стоит. Завоеванный народ не может назвать иначе своих завоевателей какими бы расчудесными они не были.
17
9
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ага08 января 2018, 15:08
В ответ на комментарий пользователя
Без сельхоз. образования? А разве так можно?
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Похоже, в нужном районе родился. В его "биографии" почему то не пишут о месте рождения.
3
6
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Горожанин08 января 2018, 15:12
В ответ на комментарий пользователя
а куда перевели Поминова?
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В Тунис:-D
2
2
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Горожанин08 января 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
Как это он с директора школы замминистра стал за 4 года ? Подозрительно удащливые лифты
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Мозгами своими и работой
3
1
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Горожанин08 января 2018, 16:00
Что сможет сделать новый зам. министра обрнауки для сохранения и развития татарского языка, который сделали факультативным, в школах Татарстана, в столь трудных для этого условиях в России?
9
4
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деревенщина08 января 2018, 16:24
Суть не в преподавании.Суть в обеспечении занятости.Сохранение языка по линии образования-утопия.Язык сохраняется на базарах.До 5-6лет.Суть в зарплате и её финансировании.Ну какое правительство хочет впустую финансировать 1/4 часть учебного процесса.
0
4
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Горожанин08 января 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
Наконец-то профи сделает татарский язык обязательным для татар, а то добровольный вариант их не устраивает. Не понимают, что ни марийцам, ни чувашам, ни чеченцам он не нужен. Пытаться сохранить, то что не нужно самим за счет других наций, это глупо.
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Именно русские и делают так, сохраняя свою нацию за счет обрусения других народов!
10
8
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Альберт Дристогон08 января 2018, 16:27
Зам ни за что не отвечает,заменяет министра только на время его отпуска или болезни.
3
2
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Горожанин08 января 2018, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Работу начнет с нуля, введет новые методики, программы, стаедарты. Самый подходящий специалист. Ему надо разрулить то, что натворили татароведы, не понимающие, что татарский это иностранный для русских.
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Татарский такой же "иностранный" для русских, как и русский "иностранный" для татар!
3
6
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Юлия Лебедева08 января 2018, 16:32
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0
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Фрекен Бок08 января 2018, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
Зам ни за что не отвечает,заменяет министра только на время его отпуска или болезни.
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Не нужно говорить то, о чём Вы не имеете ни малейшего представления. Как раз-таки чуть ли не всю основную работу делают именно заместители. А министры почти как "свадебные генералы", выполняют представительские функции, да бладают правом подписи. Я рада, что наконец-то в образовании появился человек-профи. Мои поздравления!
0
6
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Горожанин08 января 2018, 17:33
Акыллы ,гыйлемле ,тәҗрибәле кадр .2000 нче елларда ук министр булырлык иде ул ,нахакка рәнҗетелде .Уңышлар Сезгә .
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3
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Горожанин08 января 2018, 17:50
В ответ на комментарий пользователя
Вы очень ошибаетесь, думая, что татары пытаются сохранить свой язык за счет других. И вообще, надо же такое придумать, слишком много чести на себя берете. Все гораздо проще. Это своего рода победа- заставить учить врага свой язык. На слово "враг" обижаться не стоит. Завоеванный народ не может назвать иначе своих завоевателей какими бы расчудесными они не были.
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О, разжигать изволите? Значит язык не причем?
1
5
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1308 января 2018, 18:44
в 29 лет директор школы и поперло у него как по маслу)))) удача сопутствует ему)))) кто интересно из удачливых помогает ему)))
0
9
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Кор08 января 2018, 18:55
Окончил институт и через 4 года без стажа сразу стал директором школы? Удащливый однако.
0
7
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Горожанка08 января 2018, 20:04
В ответ на комментарий пользователя
Вы очень ошибаетесь, думая, что татары пытаются сохранить свой язык за счет других. И вообще, надо же такое придумать, слишком много чести на себя берете. Все гораздо проще. Это своего рода победа- заставить учить врага свой язык. На слово "враг" обижаться не стоит. Завоеванный народ не может назвать иначе своих завоевателей какими бы расчудесными они не были.
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Показали свое истинное лицо. Вам и до языка своего дела нет, лишь бы соотечественнику досадить только за его национальность. Ваш примитивный разум вызывает чувство брезгливости и жалости. Радует, что не все татары думают как вы.
0
2
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Горожанин08 января 2018, 20:09
В ответ на комментарий пользователя
Именно русские и делают так, сохраняя свою нацию за счет обрусения других народов!
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С чего это вдруг? Кто был татарином, им и остался.
0
1
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Горожанин08 января 2018, 20:14
Вами не довольны,жертвенность принесут,или баланың гур газабын күрсәтә курмасеннар.по сабинский это будет абракадзедан жуан чыкты! Вы ключевую роль играет в городе,не ошибся! Ветераны войны в афганистане
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