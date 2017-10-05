В Татарстане назначили нового первого заместителя министра образования и науки

Ильсур Хадиуллин назначен на должность первого заместителя министра образования и науки РТ. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров РТ 29 декабря 2017 года.
Ранее должность первого заместителя министра образования и науки РТ занимал Поминов Андрей.
Биография
Ильсур Хадиуллин родился 18 октября 1964 года.
В 1989 году окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности — учитель биологии и химии. Кандидат педагогических наук, доцент.
1993 —1994 — директор школы № 71
1994 — 1997 — директор гимназии № 155
1997 — 2002 — заместитель, первый заместитель министра образования РТ
2002 — 2004 — первый заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар
2004 — 2007 — ректор Института развития образования РТ
12.02.2007 — 12.2017 — начальник Управления образования исполкома г. Казани