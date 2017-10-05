В Казани девушка на тюбинге получила сотрясение, врезавшись в автомобиль

ДТП произошло на парковке в Советском районе города

Вечером 7 января в Казани 20-летняя девушка получила сотрясение мозга во время катания на тюбинге, привязанном к автомобилю Nissan. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

ДТП произошло в Советском районе города. 20-летний водитель катал девушку на тюбинге на парковке у дома №47а по улице Патриса Лумумбы. В какой то момент молодой человек резко затормозил и девушка врезалась в автомобиль.

— При осуществлении буксировки тюбинга с находящейся в нем 20-летней девушкой не обеспечил безопасность, в результате чего буксируемый тюбинг совершил наезд на буксирующую его иномарку, — сообщили в ГИБДД.