За последние 3 года на ремонт улиц в Татарстане потратили 3 миллиарда рублей

В 2014 — 2017 годах на территории республики было отремонтировано 630 км дорожного покрытия на 1300 улицах

С 2014 по 2017 годы на ремонт улиц в Татарстане из муниципального дорожного фонда было выделено около 3 млрд рублей. На эти средства было отремонтировано 630 км дорожных покрытий на 1300 улицах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В 2017 году в РТ были приведены в порядок 150 км дорог. На эти цели было потрачено около 800 млн рублей.

В 2018 году планируется произвести ремонт еще 150 км дорожных покрытий на 300 улицах республики. Стоимость работ составит еще 870 млн рублей.