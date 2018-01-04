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Путин наградил прокурора Татарстана орденом Почета

Путин наградил прокурора Татарстана орденом Почета
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Фото: http://gossov.tatarstan.ru

Президент России Владимир Путин наградил прокурора Татарстана Илдуса Нафикова орденом Почета «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Также ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка наградил Нафикова нагрудным знаком «За безупречную службу». Отмечается, что он удостоен награды за продолжительную службу в органах прокуратуры.

 

Люция Кашапова, 07.01.2018, 16:40
Тэги: Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин07 января 2018, 16:42
Путин молодец так скоро весь китай захватим
9
10
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Горожанин07 января 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Путин молодец так скоро весь китай захватим
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Китайцев наградил что ле?
2
5
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Горожанин07 января 2018, 16:54
награда за татар теле
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Горожанин07 января 2018, 16:56
За что награда ?
0
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горожанин07 января 2018, 17:21
За то что татарский запретил в школе. За лизание Москве.
9
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Горожанин07 января 2018, 17:26
Сволочь
5
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Горожансто07 января 2018, 17:49
Чекист любит медальки раздавать тем кто сосет усилено , патриарху Кириллу медальку , шаймиеву медальку , прокурору , а в стране бардак м безработица
3
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Горожанин07 января 2018, 17:55
Путинские награды как дары данайцев, от них лучше держаться подальше.
2
10
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Ол07 января 2018, 18:02
Историки будут вспоминать. Был такой один татарин,который не татарин
3
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Горожанин07 января 2018, 18:07
Дунгыз
3
8
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Горожанин07 января 2018, 18:07
Сатлыкжан
3
7
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Горожанин07 января 2018, 18:08
Сколько он побрякушек роздал ,,нужным,, людям за 18 лет. Совсем обесценил госнаграды. Генерала Рохлина Ельцин представил к Герою России за взятие Грозного. Рохлин отказался от награды, сказав, что она неуместна, т.к. война идет со своим народом на територии России. Затем его застрелили по указанию , сами знаете кого.
1
13
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Горожанин07 января 2018, 18:12
Я не знаю , за кого ?
0
1
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Горожанин07 января 2018, 18:12
Нафиг такой лакей Нафиков.
1
8
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Горожанин07 января 2018, 18:31
Власть поменяется - чем его наградят? "Колымой"
0
6
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Горожанин07 января 2018, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
Власть поменяется - чем его наградят? "Колымой"
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Пусть будет так, аминь!!!
0
7
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Горожанин07 января 2018, 18:56
молодец нафиков! проявил принципиальность! больше бы таких руководителей в крамаровске!
1
0
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Горожанин07 января 2018, 19:01
Нафиг Нафиков.
0
3
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Горожанин07 января 2018, 19:10
После Путина его суд, прокуратуру и другое надо будет выбрасывать на свалку истории.
0
4
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Горожанин07 января 2018, 19:13
Молодец Путин. За то что не лизал минику
3
0
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Горожанин07 января 2018, 19:38
В ответ на комментарий пользователя
За что награда ?
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За произвол чиновников, за безграмотность и некомпетентность личного состава МВД, за показушные показатели по всему Татарстану
0
1
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Горожанин07 января 2018, 19:57
Молодец! Вылизал отлично. В старости будет чем гордиться. Путинский ушлепок.
0
1
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Горожанин07 января 2018, 19:58
Расстрелять свинью за это!!!
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2
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Казанбаш07 января 2018, 20:04
в путинской нквдшной системе на каждого есть папочка с 'материалами' . каждого есть за что взять. другие люди в опгшной 'верикали' просто не работают. поэтому нафикова и всех остальных держут как щенков за шкирку. вопрос только когда самого ввп за фаберже возьмут. а это в опгшной системе неизбежно.
0
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Горожанин07 января 2018, 20:10
внуки будут гордиться. дунгыз.
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