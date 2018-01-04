В Татарстане 15-летний школьник убил бомжа

В Нурлате 15-летний школьник вместе со своим 18-летним товарищем зарезал бомжа, сообщает kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что все они употребляли спиртные напитки в одной из квартир. В какой-то момент между бездомным и молодыми людьми произошла ссора. Подростки начали наносить мужчине удары, увидев, что он не подает признаков жизни, они скрылись.

- Тело 34-летнего мужчины без определенного места жительства было обнаружено 3 января, - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», идет следствие.