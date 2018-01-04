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В РТ отец с двумя детьми сгорели заживо, пытаясь согреться в частном доме без газа

В РТ отец с двумя детьми сгорели заживо, пытаясь согреться в частном доме без газа
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Фото: ГУ МЧС России по РТ
Мать в это время была на работе, поэтому спаслась

Трагедия произошла сегодня утром в Мензелинском районе республики. Во время пожара в частном доме в Рабочем переулке совхоза имени Воровского погиб 42-летний мужчина, а также двое его сыновей - 5 и 15 лет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные прибыли на место происшествия в 7.18. Из дома уже шел густой дым, а из оконных проемов вырывался сильный огонь. Так как потолок рухнул еще до прибытия спасателей, внутрь дома зайти было невозможно. Огонь пришлось тушить через окна.

Спустя три минуты пожар локализовали, еще через 8 - полностью потушили. Во время осмотра пепелища обнаружили тела трех погибших - отца и двоих детей. Мать вечером ушла на работу, в доме на момент пожара ее не было.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, семья была благополучная. Отец не пил и не курил, оба родителя работали в Набережных Челнах.

Людей успели бы спасти, если бы дом не стоял в отдалении от других зданий в селе. Очевидцы слишком поздно заметили пожар.

Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и монтажа электрооборудования. Одноэтажный бревенчатый дом не был газифицирован, печное отопление не использовалось, семья грелась при помощи электрообогревателей.

Рамиль Бикмуллин, 06.01.2018, 13:49
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин06 января 2018, 13:52
Ужас, 21 век.
Лучший комментарий
5
56
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Горожанин06 января 2018, 14:09
кто-то битконами торгует, а кто-то .....
2
14
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Горожанин06 января 2018, 14:09
В ответ на комментарий пользователя
Ужас, 21 век.
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Скрепно и духовно. На новый год надо не в татарском совхозе сидеть, а отдыхать в хрюшавеле. Можно было с минимумом в ОАЭ слетать.
13
9
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Горожанин06 января 2018, 14:10
В ответ на комментарий пользователя
Ужас, 21 век.
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С миником. Хотя ему минимум тоже подходит.
8
7
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Горожанин06 января 2018, 14:16
Сирия наш
7
12
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Горожанин06 января 2018, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
Сирия наш
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Да,мы там жизнь чужеземцам налаживаем.
1
25
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Юр06 января 2018, 14:26
Двое работающих не могут обеспечить нормальную жизнь семье, и мы считаем что наша страна развитая? Ужас...
4
44
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Горожанин06 января 2018, 14:32
Не пьющие работающие простые граждане доведены до в уровня рабов в Зимбабве. Думайте граждане скоро выборы.
4
48
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Горожанин06 января 2018, 14:34
блин мужик не мог чтоли летом хотя бы печь на дровах соорудить.Тем более 2 ребенка в семье было. О чем думал вообще
8
20
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Горожанин06 января 2018, 14:44
Да ужас вообще как так в своей стране люди от голода и холода спасаться ценой жизни а Путин друзей в Сирии и Украине нашол
2
24
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Горожанин06 января 2018, 15:10
А Путин не умеет строить мирную, процветающую жизнь для всей страны, этому на курсах кгб не учили, а другое он не знает.
0
24
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Горожанин06 января 2018, 15:12
Его учили искать мнимых врагов - всегда и везде.
0
23
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Горожанин06 января 2018, 15:17
Я таких семей благополучных не видел, что бы к зиме без отопления приходить. Как минимум дровяную печь любой мужик может если не сделать, то хотя бы у людей поспрашивать и найти. Либо буржуйку, либо кирпичей натаскать и какой нибудь очаг соорудить. Так что про благополучную семью я думаю слегка преувеличено...
11
10
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marex06 января 2018, 15:25
прочитайте имя того, кем назван совхоз. не помог - поставьте ударений
3
3
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Горожанин06 января 2018, 15:30
В ответ на комментарий пользователя
Ужас, 21 век.
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Задолбал ты своим веком, календарь сидячий. Какое горе, как жить теперь этой несчастной женщине, была семья и нет, сочувствую, трагедия...
4
8
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Гражданин06 января 2018, 15:33
Да не просто в нашей стране живётся. И все хуже становится. Многие это понимают а все равно за Путина пойдут голосовать . И ни чего к лучшему не изменится.
4
13
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Горожанин06 января 2018, 15:44
Спасибо великому Путину и нашим олигархам за такую сладкую жизнь!
2
16
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Горожанин06 января 2018, 15:47
В ответ на комментарий пользователя
Да не просто в нашей стране живётся. И все хуже становится. Многие это понимают а все равно за Путина пойдут голосовать . И ни чего к лучшему не изменится.
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Да при чем тут голосование вот и Грудинина выдвинули просто потому что нужна явка на выборах. Да победит Путин но хотят показать западным СМИ что Россия все делает демократично, показуха для тех кто не понял еще. А голосовать да за Путина были и будут те кто работают от государственных структур бюджетники они бедные идут потому что в случае отказа могут лишиться работы это же Россия страна коррумпированая.
1
13
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Горожанин06 января 2018, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
блин мужик не мог чтоли летом хотя бы печь на дровах соорудить.Тем более 2 ребенка в семье было. О чем думал вообще
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А может его дров лишили, или еще какая напасть, мы же не знаем и не узнаем что там было
0
10
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Горожанин06 января 2018, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
А Путин не умеет строить мирную, процветающую жизнь для всей страны, этому на курсах кгб не учили, а другое он не знает.
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Путин из ФСБ поэтому сейчас такое и твориться.
0
5
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Горожанин06 января 2018, 15:57
У нас официальная мин. з/плата меньше уровня бедности.
0
12
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Горожанин06 января 2018, 15:58
В ответ на комментарий пользователя
Не пьющие работающие простые граждане доведены до в уровня рабов в Зимбабве. Думайте граждане скоро выборы.
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В Зимбабве тепло хоть.
0
12
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да ну06 января 2018, 16:17
Года 2-3 назад вроде был похожий случай,тоже семья сгорела...один ребенок случайно выжил,у бабушки ночевал.Тогда газовики газ отключили за не уплатуТогда вроде все свалили на председателя сельпо
0
7
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Добрый Хамматджон06 января 2018, 16:50
Он из Узбекистана, приехать год назад, поселиться в заброшенный дом, греться от электрических козлов.
2
2
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Горожанин06 января 2018, 16:56
Опять эксперты с диванов запукали
3
0
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Горожанин06 января 2018, 18:20
В ответ на комментарий пользователя
Не пьющие работающие простые граждане доведены до в уровня рабов в Зимбабве. Думайте граждане скоро выборы.
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Да кому эти выборы нужны так показуха уже привыкли к ней за 18 лет! Выберут Путина как всегда он же вечный:-)
0
4
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Горожанин06 января 2018, 19:18
Жене повезло
0
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