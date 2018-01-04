В РТ отец с двумя детьми сгорели заживо, пытаясь согреться в частном доме без газа

Мать в это время была на работе, поэтому спаслась

Трагедия произошла сегодня утром в Мензелинском районе республики. Во время пожара в частном доме в Рабочем переулке совхоза имени Воровского погиб 42-летний мужчина, а также двое его сыновей - 5 и 15 лет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные прибыли на место происшествия в 7.18. Из дома уже шел густой дым, а из оконных проемов вырывался сильный огонь. Так как потолок рухнул еще до прибытия спасателей, внутрь дома зайти было невозможно. Огонь пришлось тушить через окна.

Спустя три минуты пожар локализовали, еще через 8 - полностью потушили. Во время осмотра пепелища обнаружили тела трех погибших - отца и двоих детей. Мать вечером ушла на работу, в доме на момент пожара ее не было.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, семья была благополучная. Отец не пил и не курил, оба родителя работали в Набережных Челнах.

Людей успели бы спасти, если бы дом не стоял в отдалении от других зданий в селе. Очевидцы слишком поздно заметили пожар.

Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и монтажа электрооборудования. Одноэтажный бревенчатый дом не был газифицирован, печное отопление не использовалось, семья грелась при помощи электрообогревателей.