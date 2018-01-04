Футболисты «Рубина» вышли из отпуска и тут же улетели в Объединенные Арабские Эмираты

5 января "Рубин" вышел из отпуска. Футболисты прошли обследование в одном из казанских медицинских центров, а сегодня команда Курбана Бердыева улетает из холодной Казани на зимние учебно-тренировочные сборы. Они пройдут с 6 по 12 января в Арабских Эмиратах.

На казанский медосмотр, который к слову проходил в "Республиканском центре медицинской профилактики", прибыли 23 игрока, включая пятерых игроков дубля. Большинство же игроков присоединятся к "Рубину" на первом сборе в Эмиратах.

Второй сбор "Рубин" проведет в Турции, а третий — в Испании.