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Футболисты «Рубина» вышли из отпуска и тут же улетели в Объединенные Арабские Эмираты

Футболисты "Рубина" вышли из отпуска и тут же улетели в Объединенные Арабские Эмираты
16+
Фото: rubin-kazan.ru

5 января "Рубин" вышел из отпуска. Футболисты прошли обследование в одном из казанских медицинских центров, а сегодня команда Курбана Бердыева улетает из холодной Казани на зимние учебно-тренировочные сборы. Они пройдут с 6 по 12 января в Арабских Эмиратах.

На казанский медосмотр, который к слову проходил в "Республиканском центре медицинской профилактики", прибыли 23 игрока, включая пятерых игроков дубля. Большинство же игроков присоединятся к "Рубину" на первом сборе в Эмиратах. 

Второй сбор "Рубин" проведет в Турции, а третий — в Испании.

Рамиль Бикмуллин, 06.01.2018, 08:35
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин06 января 2018, 08:38
Дармоеды. Часть вторая
Лучший комментарий
7
60
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Горожанин06 января 2018, 08:54
Смешно! Из отпуска в отпуск) у нас в соцгороде база что ли хреновая? Каждому по лопате,пусть расчистят и бегают
9
39
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Горожанин06 января 2018, 09:21
Их в отпуск в следующий раз в Магадан надо отправлять.
8
24
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Горожанин06 января 2018, 09:33
Нафига на сборы ехать на морской курорт? Причем это не только в футболе происходит. Ощень много халявных денег?
8
23
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Горожанин06 января 2018, 09:42
Уроды моральные! Им на зарплату смсками надо собирать, а больных детей на их контракт сажать.
7
29
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Горожанин06 января 2018, 09:57
Жизнь удалась . В отличие от качества игры .
3
16
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Горожанин06 января 2018, 10:16
Бездельники!
6
24
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Горожанин06 января 2018, 10:20
Балласт.
5
19
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Горожанин06 января 2018, 10:30
Всех бы разогнал, вот честно они получают по миллиону рублей в месяц зарплату (это самый минимум) а толку от них просто ноль!!! Зачем мои налоги тратить на них??? Я против!!!
5
28
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Димон06 января 2018, 10:48
В ответ на комментарий пользователя
Жизнь удалась . В отличие от качества игры .
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Лучше пока нет.
5
3
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Горожанин06 января 2018, 10:50
У них, должна быть средняя зарплата 32 тысяч. рублей, как у.татарстанцев. А то получается нищеброды покупают билеты, на игру миллионеров. Это как то, не по божески.
3
23
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Альберт Дристогон06 января 2018, 12:05
Я тоже так хочу!
1
4
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Горожанин06 января 2018, 12:09
В ответ на комментарий пользователя
Я тоже так хочу!
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Так иди в поликлинику и пройди медкомиссию.
0
12
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Горожанин06 января 2018, 12:56
В ответ на комментарий пользователя
Дармоеды. Часть вторая
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Часть.третья. Охреневшие дармоеды в Турции.
1
10
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Горожанин06 января 2018, 15:38
Устали отдыхать весь год, решили в отпуск уйти.
2
2
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Добрый Хамматджон06 января 2018, 16:58
Хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Где хочу там сикаю, где хочу там какаю.
1
1
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тольятти06 января 2018, 17:44
Бердыев все уже доказал в ростове -где его на руках носили , докажет и в рубине , а ноют здесь неудачники и любители считать деньги в чужих карманах , но вам ничего не обломиться как это не печально... такова селяви... удачи команде и Бикеичу ...
1
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тольятти06 января 2018, 17:56
18 марта '"выборы "' там и нойте ... ноют и ноют ...
1
4
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Димон06 января 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
У них, должна быть средняя зарплата 32 тысяч. рублей, как у.татарстанцев. А то получается нищеброды покупают билеты, на игру миллионеров. Это как то, не по божески.
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Тогда там будут представители дворовых команд.
0
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