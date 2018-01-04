«Это садик для наших собак!»: в Казани охотники митингуют против новых поправок в законе

Охотники требуют сохранить контактные притравочные станции, где собак натравливают на диких животных, а зоозащитники просят сохранить жизнь "лисятам и зайчатам"

Накануне, 4 января, в казанском сквере Тинчурина прошел митинг, на котором собралось более 50 охотников. Люди протестовали против закона, который запрещающает притравку охотничьих собак и птиц на диких животных. Тогда как сейчас это происходит на специальных притравочных станциях.

Почему охотники против закона

По словам организатора митинга Ильдара Тимиркаева, если охотникам запретят притравливать собак на диких животных, то, встретившись со зверем в лесу, неподготовленная собака может погибнуть.

- Хорошую охотничью собаку нужно с детства натаскивать. Ей нужно показывать зверя. Естественно, это должен быть испытательный притравочный зверь: медведь, барсук, кабан. Собака должна с ними познакомиться, получить контакт, чтобы не погибнуть потом в лесу при охоте, - цитирует слова Ильдара Тимеркаева "Казанский репортер". - Есть притравочные станции. Их правильное название – испытательно–тренировочная станция.



Допустим идет испытание по кабану. Делается искусственный вольер, размером гектар, туда выпускается испытательный кабан, туда же выпускается молодая собака. Испытательно–тренировочный зверь дает отпор и показывает молодой собаке, что может с ней произойти в лесу. Да, собака атакует кабана, но также и кабан эту собаку атакует, это урок. Звери все на тренировочных станциях содержатся в хороших условиях.



Испытательные станции должны быть. Это садик для наших собак. Не будет их – собаки будут необученными. Не будут знать, что такое зверь – медведь, барсук, кабан. Нет такого, что на этих станциях мы калечим зверей, что собаки загрызают бедных зверей, такого нет на станциях. Это не живодерство. Давайте мужики, будем сплоченнее, крепче и всегда отстаивать наше охотничье братство и право.

Митинги прошли во многих городах России

Митинги «В защиту правильной охоты и кровного собаководства» прошли не только в Казани, но и в других городах России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Якутске, Воронеже, Ижевске, Курске, Оренбурге. Так, в Якутске заводчики лаек высказали мнение, что запрет на контактные тренировки охотничьих собак ставит под угрозу жизни охотников, идущих на волка или медведя, а также жителей населенных пунктов, к которым выходят голодные хищники.

- Мы выступаем за исключения для некоторых регионов, где медведи представляют особую опасность для домашних животных и населения. В последние годы участились случаи, когда они заходят на территории населенных пунктов, нападают на домашний скот и людей, - сообщил ТАСС руководитель клуба любителей охотничьих собак "Байанай" Юрий Борисов. - При бесконтактной притравке нельзя определить, сможет ли собака защитить от дикого животного.

О законе

Закон, о котором идет речь, устанавливает требования к подготовке и обучению собак охотничьих пород и ловчих птиц, не допускающих жестокого обращения с животными, в том числе причинения им физического вреда. Авторами инициативы выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников (КПРФ), вице-спикеры Ольга Тимофеева ("Единая Россия") и Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), глава комитета по экологии и охране окружающей среды единоросс Владимир Бурматов и другие парламентарии.

21 декабря Госдума на заседании приняла закон, запрещающий деятельность контактных притравочных станций, а также контактную притравку как таковую. 26 декабря Совет Федерации отклонил данный закон и принял решение о создании согласительной комиссии.

Зоозащитники: "Бывает, используют неспособных дать отпор детенышей - лисят или зайчат"

Спор зоозащитников и охотников на тему закрытия притравочных станций длится уже больше года. Одна из петиций зоозащитников с требованием закрыть их, набрала в Сети подписи более 876 тысяч человек.

- Все происходит в загоне почти в естественных условиях. Но есть отличие: «подсадные» животные ни убежать, ни обороняться не могут - у многих из них удалены клыки и когти, чтобы не поранили дорогостоящих собак, - написал автор петиции. - У некоторых перебиты или перекушены лапы, волкам меж зубов вставляют деревяшку - «сострунивают», чтобы они не могли кусаться, медведей сажают на трос с блоком, по которому они могут перемещаться по весьма ограниченной территории.



Бывает, используют неспособных дать отпор детенышей - лисят или зайчат. Барсуков, енотов и лис пускают в специально построенную искусственную деревянную нору и натравливают на них собак, которые, нагнав, рвут их зубами. Животные страдают, они испытывают боль и стресс. Животное находится в постоянном страхе.