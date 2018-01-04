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«Это садик для наших собак!»: в Казани охотники митингуют против новых поправок в законе

"Это садик для наших собак!": в Казани охотники митингуют против новых поправок в законе
16+
Фото: Владимир Васильев, kazanreporter.ru
Охотники требуют сохранить контактные притравочные станции, где собак натравливают на диких животных, а зоозащитники просят сохранить жизнь "лисятам и зайчатам"

Накануне, 4 января, в казанском сквере Тинчурина прошел митинг, на котором собралось более 50 охотников. Люди протестовали против закона, который запрещающает притравку охотничьих собак и птиц на диких животных. Тогда как сейчас это происходит на специальных притравочных станциях.

Почему охотники против закона

По словам организатора митинга Ильдара Тимиркаева, если охотникам запретят притравливать собак на диких животных, то, встретившись со зверем в лесу, неподготовленная собака может погибнуть. 

- Хорошую охотничью собаку нужно с детства натаскивать. Ей нужно показывать зверя. Естественно, это должен быть испытательный притравочный зверь: медведь, барсук, кабан. Собака должна с ними познакомиться, получить контакт, чтобы не погибнуть потом в лесу при охоте, - цитирует слова Ильдара Тимеркаева "Казанский репортер". - Есть притравочные станции. Их правильное название – испытательно–тренировочная станция.

Допустим идет испытание по кабану. Делается искусственный вольер, размером гектар, туда выпускается испытательный кабан, туда же выпускается молодая собака. Испытательно–тренировочный зверь дает отпор и показывает молодой собаке, что может с ней произойти в лесу. Да, собака атакует кабана, но также и кабан эту собаку атакует, это урок. Звери все на тренировочных станциях содержатся в хороших условиях.

Испытательные станции должны быть. Это садик для наших собак. Не будет их – собаки будут необученными. Не будут знать, что такое зверь – медведь, барсук, кабан. Нет такого, что на этих станциях мы калечим зверей, что собаки загрызают бедных зверей, такого нет на станциях. Это не живодерство. Давайте мужики, будем сплоченнее, крепче и всегда отстаивать наше охотничье братство и право.

Митинги прошли во многих городах России

Митинги «В защиту правильной охоты и кровного собаководства» прошли не только в Казани, но и в других городах России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Якутске, Воронеже, Ижевске, Курске, Оренбурге. Так, в Якутске заводчики лаек высказали мнение, что запрет на контактные тренировки охотничьих собак ставит под угрозу жизни охотников, идущих на волка или медведя, а также жителей населенных пунктов, к которым выходят голодные хищники. 

- Мы выступаем за исключения для некоторых регионов, где медведи представляют особую опасность для домашних животных и населения. В последние годы участились случаи, когда они заходят на территории населенных пунктов, нападают на домашний скот и людей, - сообщил ТАСС руководитель клуба любителей охотничьих собак "Байанай" Юрий Борисов. - При бесконтактной притравке нельзя определить, сможет ли собака защитить от дикого животного. 

О законе

Закон, о котором идет речь, устанавливает требования к подготовке и обучению собак охотничьих пород и ловчих птиц, не допускающих жестокого обращения с животными, в том числе причинения им физического вреда. Авторами инициативы выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников (КПРФ), вице-спикеры Ольга Тимофеева ("Единая Россия") и Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), глава комитета по экологии и охране окружающей среды единоросс Владимир Бурматов и другие парламентарии.

21 декабря Госдума на заседании приняла закон, запрещающий деятельность контактных притравочных станций, а также контактную притравку как таковую. 26 декабря Совет Федерации отклонил данный закон и принял решение о создании согласительной комиссии.

Зоозащитники: "Бывает, используют неспособных дать отпор детенышей - лисят или зайчат"

Спор зоозащитников и охотников на тему закрытия притравочных станций длится уже больше года. Одна из петиций зоозащитников с требованием закрыть их, набрала в Сети подписи более 876 тысяч человек.

- Все происходит в загоне почти в естественных условиях. Но есть отличие: «подсадные» животные ни убежать, ни обороняться не могут - у многих из них удалены клыки и когти, чтобы не поранили дорогостоящих собак, - написал автор петиции. - У некоторых перебиты или перекушены лапы, волкам меж зубов вставляют деревяшку - «сострунивают», чтобы они не могли кусаться, медведей сажают на трос с блоком, по которому они могут перемещаться по весьма ограниченной территории. 

Бывает, используют неспособных дать отпор детенышей - лисят или зайчат. Барсуков, енотов и лис пускают в специально построенную искусственную деревянную нору и натравливают на них собак, которые, нагнав, рвут их зубами. Животные страдают, они испытывают боль и стресс. Животное находится в постоянном страхе.

Женя Потехина, 05.01.2018, 12:38
Тэги: Животные
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Комментарии

Горожанин05 января 2018, 12:58
Самая хорошая охота, это так называемая ''тихая'' охота, с фотоаппаратом.А с ружьём, это потенциально.опасный человек. Вот недавно.в Москве, экс -директор кондитерской фабрики, из ружья человека убил. Быть охотником, не дешевое удовольствие. И это нынче в основном, чинуши и всякие директора ООО, АО и т.д. И ничего хорошего от человека с ружьём ждать не стоит. А заповедниках они зверушек стреляют. Этому способствует коррупция, вседозволеность и нынче такая ипостасия, как безнаказанность. Отобрать у них ружья и пинка под зад.Нефиг тут революцию.мутить. Народу сейчас не до этих уничтодителей живой природы.
Лучший комментарий
5
53
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Горожанин05 января 2018, 13:34
В ответ на комментарий пользователя
Надо в качестве приманки зоошизу использовать
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И тебя жизоноида, вместе с ними на притравки к, блоховозам. :-D
3
13
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Горожанин05 января 2018, 13:39
Пусть макеты делают.Ведь действительно жалко зверюшек.А охотников баламутят верхи,которые на вертолетах на деньги из бюджета,летают этих зверюшек стрелять.
2
25
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Горожанин05 января 2018, 13:53
Нынче каждое сообщество хочет себе привилегии и свободу.Охотники, проститутки, наркоманы геи, лесбиянки п..дарасы и т.п.И только трудящиеся смотрят на это, стиснув зубы, никто о них. не думает, не президент не правительство, обесценив их труд и существование после окончания трудовой деятельности.
0
32
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Горожанин05 января 2018, 13:57
Лучшбы эти собаководы уберали бы за своими животными на улицах вместо того чтобы митинговать !И вообще давно пора уже ввести штрафы против тех кто не уберает лепехи своего животного на улице.
1
34
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Горожанин05 января 2018, 14:13
На фото - полный физиономический анализ этих с позволения сказать - людей . Сытые , наглые , лоснящиеся садисты . Ужасные физиономии . Совсем не удивлюсь , что так называемые притравочные станции нужны им просто для получения удовольствия . На месте полиции я бы обязательно брал на контроль каждого из них . Нормальных людей среди них быть не может . Каждый из этой публики - потенциальный маньяк-садист ..
3
33
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СВАХА05 января 2018, 14:23
В ответ на комментарий пользователя
Лучшбы эти собаководы уберали бы за своими животными на улицах вместо того чтобы митинговать !И вообще давно пора уже ввести штрафы против тех кто не уберает лепехи своего животного на улице.
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Вот странно - за собаками лепехи видят, а вот за двуногими - нет... или человеческий мусор так незаметен ? начните с себя сначала... и вообще - больше, чем человеком, засрать окружающую среду просто некому..
15
11
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Горожанин05 января 2018, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Нынче каждое сообщество хочет себе привилегии и свободу.Охотники, проститутки, наркоманы геи, лесбиянки п..дарасы и т.п.И только трудящиеся смотрят на это, стиснув зубы, никто о них. не думает, не президент не правительство, обесценив их труд и существование после окончания трудовой деятельности.
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Лучший комментарий 2018 года, без сарказма!
0
15
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Горожанин05 января 2018, 14:34
Самих их , гадов , в вольер бы запустить
1
17
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American05 января 2018, 14:35
Надо самих охотников скармливать львам, крокодилам, чтобы не повадно было убивать. Больные ущербные людишки
0
24
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Горожанин05 января 2018, 14:37
Вот пусть себя туда загоняют и на себе травят
Козлы!
0
15
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Ия05 января 2018, 16:24
Если вы идете в лес убить какого то зверя со своей собакой,то она может погибнуть.вроде бы все логично.ваше выступление сочувствия не вызывает
3
4
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Горожанин05 января 2018, 17:06
А мне знакомый на НГ медвежатинки притаранил.Очень вкусная вещь,рекомендую.Лосятину,бобрятину не особо люблю
8
1
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горожанка05 января 2018, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
На фото - полный физиономический анализ этих с позволения сказать - людей . Сытые , наглые , лоснящиеся садисты . Ужасные физиономии . Совсем не удивлюсь , что так называемые притравочные станции нужны им просто для получения удовольствия . На месте полиции я бы обязательно брал на контроль каждого из них . Нормальных людей среди них быть не может . Каждый из этой публики - потенциальный маньяк-садист ..
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Абсолютно с вами согласна. Холеные, сытые лица, убивающие ради удовольствия, а не ради пропитания. Удивительно, что на фото женщины. Кровопролитие и садизм, как норма, как-то не вяжутся с образом женщин-потенциальных матерей.
2
7
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Горожанин05 января 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
Абсолютно с вами согласна. Холеные, сытые лица, убивающие ради удовольствия, а не ради пропитания. Удивительно, что на фото женщины. Кровопролитие и садизм, как норма, как-то не вяжутся с образом женщин-потенциальных матерей.
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Садизм и кровопролитие у женщин пострашнее,чем у мужчин. И материнство здесь ни причём.
1
3
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Горожанин05 января 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
На фото - полный физиономический анализ этих с позволения сказать - людей . Сытые , наглые , лоснящиеся садисты . Ужасные физиономии . Совсем не удивлюсь , что так называемые притравочные станции нужны им просто для получения удовольствия . На месте полиции я бы обязательно брал на контроль каждого из них . Нормальных людей среди них быть не может . Каждый из этой публики - потенциальный маньяк-садист ..
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давай на твою харю я посмотрю и составлю портрет
7
2
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Горожанин05 января 2018, 17:57
Чет,когда мяско жрете,аж слюни брызжут в радиусе 100 метров от удовольствия.Ты посмотри,какие тут правильные все
7
3
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 18:06
Надо из охотников делать чучела, и ставить их в лесу, пусть зверушки пробегая мимо любуются ими. Это будет справедливо...
3
8
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 18:14
после такого захотелось догхантером стать
4
2
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Горожанин05 января 2018, 18:15
Длморощенная пи-оросня раскукарекалась.
5
0
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Горожанин05 января 2018, 18:38
В ответ на комментарий пользователя
Чет,когда мяско жрете,аж слюни брызжут в радиусе 100 метров от удовольствия.Ты посмотри,какие тут правильные все
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Ты тут давай, куй с пальцем не путай. Правдивец... банный.
1
4
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Горожанин05 января 2018, 18:41
В ответ на комментарий пользователя
А мне знакомый на НГ медвежатинки притаранил.Очень вкусная вещь,рекомендую.Лосятину,бобрятину не особо люблю
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Тебе знакомый то, хоть отопление, свет, воду в пещеру твою помог провести, неандерталец?
Мясо медведя кстати, может быть смертельно.опасно, если его неправильно.приготовить. Похлеще болезнь у медвежатины , чем у куриного солманелёз.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 18:51
Там даже мелкая соплюшка, в этом мерзком ряду! В охоте реализует свои комплексы? Хороший, сильный, добрый человек никогда не будет убивать просто так, забавы для. Что то по их харям не заметно, что они голодают
0
5
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 18:52
Достали эти собачники. Пусть заберут всех псов себе. А то слоняются по городу, кусают других.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 19:01
В ответ на комментарий пользователя
Чет,когда мяско жрете,аж слюни брызжут в радиусе 100 метров от удовольствия.Ты посмотри,какие тут правильные все
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Точно! Когда на куриц, коров и свиней охотятся,то все молчат!
Ты тупой. Охота уже давно превратилась из необходимости в развлечение и хобби.
А к чему ты бзднул о поедании мяса? Какое это имеет отношение к охоте?
Есть народы севера,которых охота кормит и которые зарабатывают этим на жизнь. О них отдельный разговор.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 19:19
Охотников на провода, а их собак на мыло! :-P
1
2
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
Точно! Когда на куриц, коров и свиней охотятся,то все молчат!
Ты тупой. Охота уже давно превратилась из необходимости в развлечение и хобби.
А к чему ты бзднул о поедании мяса? Какое это имеет отношение к охоте?
Есть народы севера,которых охота кормит и которые зарабатывают этим на жизнь. О них отдельный разговор.
Развернуть
Интересно посмотреть на людей, которые охотятся '' на курей, коров и свиней ''.:-D:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 19:25
В ответ на комментарий пользователя
после такого захотелось догхантером стать
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Мы тут не убийцы домашних животных, да и вообще.И не ''зоошиза ''. Мы против ''жирных.и себялюбов '' охотников живодёров. Пойми малыш, это жизнь и она сложная.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 19:27
В ответ на комментарий пользователя
Надо из охотников делать чучела, и ставить их в лесу, пусть зверушки пробегая мимо любуются ими. Это будет справедливо...
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Помнится раньше, много карикатур на охотников рисовали. Была и такая -в берлоге у медведя.на стене чучелы голов охотников :-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 19:33
Каждый имеет право на жизнь. При этом не отнимая ее у других.и не портя жизнь другим. Поэтому, народ всегда будет против убийц и насильников. К этой категории отрицательных персонажей добавились и казнокрады.. Против человечества и животного мира. Тем более наглецы, которые требуют себе площадки для травли на беззащитных животных.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 20:00
В ответ на комментарий пользователя
Тебе знакомый то, хоть отопление, свет, воду в пещеру твою помог провести, неандерталец?
Мясо медведя кстати, может быть смертельно.опасно, если его неправильно.приготовить. Похлеще болезнь у медвежатины , чем у куриного солманелёз.
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Не неси чушь.Так и скажи,что кроме тушенки не жрал ничего
0
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Горожанин05 января 2018, 20:01
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Ты тут давай, куй с пальцем не путай. Правдивец... банный.
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А тебя ,кто в нэт выпустил? Иди давай отсюда
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Горожанин05 января 2018, 20:05
В ответ на комментарий пользователя
А мне знакомый на НГ медвежатинки притаранил.Очень вкусная вещь,рекомендую.Лосятину,бобрятину не особо люблю
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Вот и жри ху....ну придурок
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Горожанин05 января 2018, 20:08
В ответ на комментарий пользователя
А мне знакомый на НГ медвежатинки притаранил.Очень вкусная вещь,рекомендую.Лосятину,бобрятину не особо люблю
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Есть народное поверье что охотники умирают мучительной смертью. Туда им и дорога твари конченные . Гореть в Аду убийцам животных. Щас охотятся всякие мажоры ради развлечения а не ради добычи пропитания
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