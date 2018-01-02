В Казани появится улица имени умершей певицы Хании Фархи

Такое решение принято исполкомом города

В Казани в будущем одну из улиц назовут именем умершей певцы Хании Фархи, об этом сообщает "Татар информ" со ссылкой на Instagram дочери певицы Алии.

Письмо, выложенное в соцсетях, было получено от отдела топонимики исполкома города, его подписал замглавы администрации Казани. В нем говорится, что, учитывая большой вклад Хании Фархи в татарскую культуру, имя певицы будет занесено в банк комиссии по топонимике для последующего использования при наименовании новых улиц города.

Напомним, известная певица, народная артистка Татарстана и Башкортостана Хания Фархи скончалась утром 27 июля. Ей было 57 лет. Певица скончалась во время поездки в Башкортостан, к матери. Артистка почувствовала себя плохо, она умерла уже в больнице. Ее похоронили на Ново-Татарском кладбище.

В репертуаре Хании Фархи более 300 песен, она стала известной после песни "Сагынам сине, Питрэч". Певица являлась обладательницей 15 Золотых барсов конкурса "Татар жыры".