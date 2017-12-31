В казанском Кремле задержали двух иностранцев, которые хотели справить там Новый год

Они пробрались к резиденции президента Татарстана, но их удалось остановить

В казанском Кремле около полуночи 1 января сотрудники охраны задержали двух жителей Узбекистана, которые пробрались к резиденции президента Татарстана, чтобы отпраздновать там Новый год. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Двое жителей Узбекистана 41-го и 44-х лет пробрались за ограду около резиденции президента РТ, после чего их удалось поймать. По словам задержанных, работающих на "Цветочном базаре", они не пытались совершить никакого преступления, а просто хотели осмотреть резиденцию президента, так как раньше ее никогда не видели, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту идет проверка.