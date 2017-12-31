В Казани сотрудница «Леруа Мерлен» похитила 85 тыс руб, переклеивая штрих-коды с товаров

В Казани 32-летняя менеджер "Леруа Мерлен" похитила около 85 тысяч рублей, занимаясь переклеиванием штрих-кодов с дорогих товаров в магазине на более дешевые, об этом сообщил иcточник ProKazan.ru.

Подозреваемая занималась переклейкой штрих-кодов осенью 2017 года.

- Убедившись, что ее никто не видит, она переклеивала штрих-коды, а после сама покупала товар по значительно более низкой цене, обманывая кассиров. Общий ущерб, нанесенный магазину, составил около 85 тысяч рублей, - сообщили ProKazan.ru.

28 декабря, спустя несколько дней после празднования дня рождения, женщина была задержана. На нее возбудили дело по статье "Мошенничество".

Ведется следствие.