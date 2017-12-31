В Татарстане поезд насмерть сбил двух лошадей

В Апастовском районе Татарстана 30 декабря грузовой поезд насмерть сбил двух лошадей, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- В 20.50 у села Карамасары грузовой поезд, ехавший из Казани в Ульяновск, сбил двух лошадей на путях. На месте ЧП поезд простоял около 30 минут, после чего двинулся дальше, - сообщили ProKazan.ru.

Кроме лошадей в результате инцидента никто не пострадал.