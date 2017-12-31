Наверх
В новогоднюю ночь татарстанский музыкант пытался покончить с собой в прямом эфире
13:54, сегодня40
Подробности аварии на М-7 в РТ: при столкновении с фурой погиб водитель катафалка
17:20, сегодня7
На трассе М-7 фура улетела в кювет: полуприцеп остался на дороге
16:13, сегодня3
В Казани задержан мужчина, который украл из магазина деньги и виски, угрожая пистолетом
15:35, сегодня9
Найди себя: кем казанцы были в 2017 году?
Снежно и тепло: синоптики дали прогноз погоды на 2018-й год
13:57, сегодня13
В Татарстане планируют пересчитать диких животных
11:41, сегодня15
Новогодний пазл от ProKazan.ru: собери театральное представление из парка
10:00, сегодня6
Где заказать качественный натяжной потолок?
В первый день Нового года в Казани сохранится морозец и выпадет снег
09:06, сегодня2
Перед Новым годом пять российских аэропортов эвакуировали из-за ложных минирований
08:48, сегодня10
В России введен обязательный раздельный сбор мусора
01:42, сегодня39
Яркие подарки с выгодой: как россияне исполняли новогодние мечты в разные эпохи
Аэропорт «Казань» эвакуировали в новогодний вечер после сообщения о заложенной бомбе
20:27, 31.12.201719
В Татарстане двое рыбаков заживо сгорели во время рыбалки
20:10, 31.12.201720
Казань за неделю: взрыв на руднике, приезд Собчак и нововведения в казанских парках
16:08, 31.12.201711
Тест: Кто ты в интернете?
В Казани в лесопарке "Лебяжье" открылась первая освещенная лыжная трасса
15:39, 31.12.201718
Смертельное ДТП в Башкирии: двое жителей Татарстана погибли от столкновения с грузовиком
13:59, 31.12.201710
В новогоднюю ночь в казанских парках устроят "охоту" за любителями запускать салюты
13:40, 31.12.201725
Акустический вопрос: почему в некоторых помещениях Казани ничего не слышно
На что обратить внимание при выборе техники
12:43, 31.12.2017
Стало известно, какой фильм в 2017 году собрал больше всего денег в казанских кинотеатрах
12:02, 31.12.201710
Под новый год в Казани на улице Тукая сгорело заброшенное здание
12:00, 31.12.201712
Ильсур Метшин поздравил казанцев и пообещал в новом году засыпать самосыровскую свалку
11:22, 31.12.201732
В Казани сняли на видео, как темнокожий Дед Мороз поет песню о любви на татарском
10:12, 31.12.201723
Президент РТ поздравил жителей с Новым годом и вспомнил Путина, ЧМ-2018 и хороший урожай
09:43, 31.12.201758
В новогоднюю ночь казанцев ждут мокрый снег и гололед
09:03, 31.12.20174
Казанцы поддержали переход рубина в частную собственность
20:30, 30.12.201723
Круизная компания задолжала более 2 миллионов рублей своим работникам
19:57, 30.12.20177
Волейболистки «Динамо-Казань» сняли «дикую» пародию на трек Фараона
19:11, 30.12.201725
В Тукаевском районе расследуют причину самоубийства школьника
18:39, 30.12.201719
Верховный суд признал законным недопуск Навального на выборы
17:54, 30.12.201752
В Петербурге осудили трех жителей Татарстана за бандитизм
17:14, 30.12.201714
Двое татарстанцев погибли в страшном ДТП в Башкирии
16:00, 30.12.201717
Казань вошла в тройку городов Приволжья с самым дорогим общественным транспортом
15:35, 30.12.201741
В 2017 году в Татарстане капитально отремонтировали 982 дома
15:05, 30.12.201711
Путин разрешил регионам запрещать платные парковки у соцобъектов
12:59, 30.12.201728
Элвин Грей и Стас Барецкий подрались в казанском баре
11:36, 30.12.201736
Роспотребнадзор рассказал татарстанцам, как правильно выбрать продукты на новогодний стол
11:19, 30.12.20174
В Казани открылась «горячая» линия по «путинским» выплатам за первого ребенка
10:24, 30.12.201713
В Казани к 2020 году построят гигантский развлекательный центр
09:53, 30.12.201730
Сегодня в Казани ожидается мокрый снег и туман
06:50, 30.12.20171
Двенадцать авиарейсов из Казани были задержаны из-за тумана
21:20, 29.12.20176
Ипотека и долевое строительство
21:00, 29.12.2017
За пару дней до Нового года: что купить родным, если вы еще не успели подготовить подарок
20:07, 29.12.20178
"Сибирь" разгромила "Ак Барс"
18:50, 29.12.201714
«А нам говорили, что будет парк»: горожане высказались о застройке Казанки на Амирхана
17:26, 29.12.201744
В Татарстане планируют построить 27 сельских домов культуры за 260 млн рублей
16:44, 29.12.201720
Полиция Казани разыскивает водителя, который сбил пенсионера и скрылся
16:07, 29.12.201711
В Казани сегодня под песни хора школы Игоря Крутого откроется центральная елка
16:04, 29.12.20179
В Казани на пересечении улиц Беломорская - Серафимовича появился "сенсорный" светофор
15:53, 29.12.20177
В центре Казани на митинг выйдут охотники с собаками
15:44, 29.12.201733
СМИ: в России в 2017 году рекордно выросла продолжительность жизни
15:38, 29.12.201729
Подборка: развлечения на новогодних каникулах в Казани
14:54, 29.12.2017
Завтра в Казани ожидается небольшой снег и +1 градус
14:41, 29.12.20174
Помощник президента РТ Фишман ответила на критику ректора КФУ
14:18, 29.12.201745
На улице Павлюхина разрешили строительство нового ТЦ, который будет больше "Меги"
14:15, 29.12.201731
Глава Минфина назвал рубль лучшей валютой для хранения сбережений
13:27, 29.12.201734
В Татарстане осудили участников лениногорской «Братвы» на 165 лет колонии строго режима
12:58, 29.12.201719
Итоги 2017: чем запомнился казанцам прошедший год
12:30, 29.12.20172
Новый год в Казани: «Карнавальная ночь», рождественские ярмарки и уличный театр в парках
11:51, 29.12.20178
Как «неправильные бабушки» из Казани готовятся к Чемпионату мира по футболу 2018 года
11:50, 29.12.20176
Поздравление управляющего отделением "Банк Татарстан" ПАО Сбербанк
11:31, 29.12.201710
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани задержан мужчина, который украл из магазина деньги и виски, угрожая пистолетом

В Казани задержан мужчина, который украл из магазина деньги и виски, угрожая пистолетом
16+
Фото: ProKazan

В Казани арестован подозреваемый в совершении серии разбойных нападений на магазины с помощью огнестрельного оружия. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на УМВД России по Казани.

Сообщается, что 23 декабря было совершено разбойное нападение на магазин на улице Карла Маркса. Продавщица пожаловалась, что неизвестный мужчина украл из кассы 14 тысяч рублей, угрожая ружьем. 28 декабря произошли подобные случаи на улице Гафури и в Приволжском районе: там преступник завладел в общей сложностью 33 тысячами рублей и бутылкой виски.

Полицейские подозревают в совершении преступления 26-летнего казанца. Задержанный мужчина признался в преступлении, объяснив поступки нехваткой денег. Катаясь по городу с друзьями, он просил остановиться возле любого магазина, выходил из машины, нападал на продавщиц, а затем уезжал дальше. Одно из нападений он совершил в форме сотрудника полиции.

При обыске у парня обнаружили форму, пистолет и ружье. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый находится в СИЗО.

Ольга Плешкова, 01.01.2018, 15:35
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин01 января 2018, 15:55
Это был Робин Гуд ! Он людей хотел поделица - хлебом и деньгами !!!! Он благородный ! Минты ваще озверели - кровавый режим !!! Нада Сабчак в призиднты - она наведет порядок - и все у всех будит !!!
6
2
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2018, 16:07
В ответ на комментарий пользователя
Это был Робин Гуд ! Он людей хотел поделица - хлебом и деньгами !!!! Он благородный ! Минты ваще озверели - кровавый режим !!! Нада Сабчак в призиднты - она наведет порядок - и все у всех будит !!!
Развернуть
На новый год, надо водку и шампанское пить. А не колоться. :-D
0
8
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2018, 16:31
Он потерял человеческое лицо. Теперь.он, преступник.
1
7
Согласны с автором?
да ну01 января 2018, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Это был Робин Гуд ! Он людей хотел поделица - хлебом и деньгами !!!! Он благородный ! Минты ваще озверели - кровавый режим !!! Нада Сабчак в призиднты - она наведет порядок - и все у всех будит !!!
Развернуть
во сколько будит ?
у меня будильник в 7.27 обычно будит.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2018, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
Это был Робин Гуд ! Он людей хотел поделица - хлебом и деньгами !!!! Он благородный ! Минты ваще озверели - кровавый режим !!! Нада Сабчак в призиднты - она наведет порядок - и все у всех будит !!!
Развернуть
Робин гуд продавщиц не грабил. Судя по наличию формы это какой-то оборотень который переатестацию не прошел.
1
5
Согласны с автором?
Герцог01 января 2018, 16:47
Хотел он просто побухать
Спокойно тихо не орать
Но отловил его ужасный мент
Который нам совсем не кент
4
0
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2018, 17:25
Позор про казань ошибки ошибки ошибки! Читать тошно
3
0
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2018, 18:08
Езжайте за город,в городе сопьетесь и без песни Казан!т.е.без/мухаметзянов икрам/пестика
1
0
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2018, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
Позор про казань ошибки ошибки ошибки! Читать тошно
Развернуть
Так не читай, не занимайся самоистязанием, Садомазохист.Кто тебя заставляет.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
Так не читай, не занимайся самоистязанием, Садомазохист.Кто тебя заставляет.
Развернуть
Ну интересно же почитать,что такие идиоты,как ты пишут
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Поедете ли вы куда-нибудь отдыхать в новогодние праздники?

До окончания голосования осталось:
Да, буду отдыхать за границейДа, но в пределах РоссииНет, потому что люблю зимнюю Казань
Голосов: 0
Голосовать
Голосов: 1
Голосовать
Голосов: 3
Голосовать
Не поеду, потому что денег нет
Голосов: 9
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru