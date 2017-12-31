В Казани задержан мужчина, который украл из магазина деньги и виски, угрожая пистолетом

В Казани арестован подозреваемый в совершении серии разбойных нападений на магазины с помощью огнестрельного оружия. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на УМВД России по Казани.

Сообщается, что 23 декабря было совершено разбойное нападение на магазин на улице Карла Маркса. Продавщица пожаловалась, что неизвестный мужчина украл из кассы 14 тысяч рублей, угрожая ружьем. 28 декабря произошли подобные случаи на улице Гафури и в Приволжском районе: там преступник завладел в общей сложностью 33 тысячами рублей и бутылкой виски.

Полицейские подозревают в совершении преступления 26-летнего казанца. Задержанный мужчина признался в преступлении, объяснив поступки нехваткой денег. Катаясь по городу с друзьями, он просил остановиться возле любого магазина, выходил из машины, нападал на продавщиц, а затем уезжал дальше. Одно из нападений он совершил в форме сотрудника полиции.

При обыске у парня обнаружили форму, пистолет и ружье. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый находится в СИЗО.