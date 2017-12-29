Аэропорт «Казань» эвакуировали в новогодний вечер после сообщения о заложенной бомбе

Сейчас воздушная гавань работает в обычном режиме

В воскресенье, 31 декабря международный аэропорт «Казань» получил сигнал о якобы заложенной бомбе. Неустановленный человек сообщил о взрывном устройстве в одном из терминалов, сообщает "Казанский репортер".

Сообщение о заложенной бомбе поступило в 18:35. Через пять минут в воздушной гавани начали эвакуацию пассажиров. Пассажиров, прилетевших в Казань, не выпускали из самолетов.

Прибывшие в аэропорт кинологи проверили все помещения аэропорта и не нашли опасных устройств.

- После проведённой проверки работа аэропорта была возобновлена в 19:50, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по РТ.