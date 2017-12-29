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Аэропорт «Казань» эвакуировали в новогодний вечер после сообщения о заложенной бомбе

Аэропорт «Казань» эвакуировали в новогодний вечер после сообщения о заложенной бомбе
16+
Сейчас воздушная гавань работает в обычном режиме

В воскресенье, 31 декабря международный аэропорт «Казань» получил сигнал о якобы заложенной бомбе. Неустановленный человек сообщил о взрывном устройстве в одном из терминалов, сообщает "Казанский репортер".

Сообщение о заложенной бомбе поступило в 18:35. Через пять минут в воздушной гавани начали эвакуацию пассажиров. Пассажиров, прилетевших в Казань, не выпускали из самолетов.

Прибывшие в аэропорт кинологи проверили все помещения аэропорта и не нашли опасных устройств.

- После проведённой проверки работа аэропорта была возобновлена в 19:50, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по РТ.

Рамиль Бикмуллин, 31.12.2017, 20:27
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин31 декабря 2017, 20:34
Сновым годом граждане бомжи :-D
7
4
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Горожанин31 декабря 2017, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
Сновым годом граждане бомжи :-D
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:-D
3
1
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Горожанин31 декабря 2017, 20:42
Новый год! Повсюду акции, скидки! И только в такси всё по честному - где было 200, теперь 400.
3
14
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Горожанин31 декабря 2017, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
Новый год! Повсюду акции, скидки! И только в такси всё по честному - где было 200, теперь 400.
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Потому что таксисты за деньги продадут мать родную
7
15
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Горожанин31 декабря 2017, 20:55
В ответ на комментарий пользователя
Потому что таксисты за деньги продадут мать родную
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Мюллер: Штирлиц, вам официально присвоен статус иностранного агента! Теперь вы должны каждый месяц отчитываться передо мной о вашем финансировании со стороны СССР и ваших расходах
3
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Горожанин31 декабря 2017, 20:57
ЖЕЛАЮ В НОВОМ ГОДУ ВСЕМ УЕХАТЬ ЗАГРАНИЦУ И БОЛЬШЕ НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
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7
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Горожанин31 декабря 2017, 21:09
ПРИНЯТО
4
1
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ТатарчоноК31 декабря 2017, 21:16
Чтобы ни было - храни всех Всевышний..
3
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Горожанин31 декабря 2017, 21:31
ЗВОНИВШИЙ ИДИОТ.
2
1
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горожанин31 декабря 2017, 21:41
Дед Мороз звонил.
0
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Герцог31 декабря 2017, 21:52
В ответ на комментарий пользователя
Дед Мороз звонил.
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Ага , нигер.
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2
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Горожанин31 декабря 2017, 22:32
Кого ебать приехал татарин Дмитрий Михалыч,значить он не педораст гатауллин адип,может он сабитов
4
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Горожанин31 декабря 2017, 23:15
[***]
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0
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Горожанин31 декабря 2017, 23:40
Весёлая жизнь в рашке, в 2018 будет ещё веселее, с нашим правительством скучать не приходится!
0
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Горожанин01 января 2018, 00:05
[***]
0
0
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Шом01 января 2018, 00:46
Димас прекращай такие звонки:-D
0
1
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Герцог01 января 2018, 02:30
Спешу донести до вас лохов сразу после бокала шампанского что мне пoxyй на эту новость
1
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Горожанин01 января 2018, 02:57
В ответ на комментарий пользователя
Спешу донести до вас лохов сразу после бокала шампанского что мне пoxyй на эту новость
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Иди ты нах.
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