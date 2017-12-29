В Казани сняли на видео, как темнокожий Дед Мороз поет песню о любви на татарском

Ролик стал вирусным в соцсетях

В Интернете набирает популярность видеоклип, снятый на одном из новогодних корпоративов. В ролике темнокожий Дед Мороз зажигательно исполняет на татарском языке популярную песню "Мин сине яратам", что в переводе означает "Я тебя люблю".

Героем ролика, предположительно, является довольно известный в Казани Оливер Мукенди, наряженный в костюм новогоднего волшебника. Студент из Конго прославился благодаря своему увлечению татарской эстрадой, молодой человек знает наизусть многие татарские хиты.