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Президент РТ поздравил жителей с Новым годом и вспомнил Путина, ЧМ-2018 и хороший урожай

Президент РТ поздравил жителей с Новым годом и вспомнил Путина, ЧМ-2018 и хороший урожай
16+
Праздничное послание Рустама Минниханова состоит в этом году из 238 слов

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с новогодним посланием.

«Дорогие татарстанцы! Мы встречаем всеми любимый новогодний праздник, наполненный светлыми надеждами и верой в добро. Это прекрасный повод собраться в кругу близких, вспомнить лучшие моменты года уходящего и наметить планы на будущее. 2017 год для нашей республики был достаточно продуктивным. Реализуемые перспективные проекты в нефтехимии и машиностроении, масштабная модернизация обеспечили экономический рост и выполнение всех социальных программ.

Почти четверть миллиона татарстанцев улучшили свои жилищные условия. Хороший урожай стал трудовым подарком сельчан родной республике.

Шедевры русского зодчества — Успенский собор и монастырь Свияжска вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во всех достижениях республики есть частица труда каждого ее жителя, за что сердечно благодарю всех вас.

Мы признательны нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всемерную поддержку Татарстана. Динамичное развитие, наши традиции и патриотизм вселяют в нас уверенность в благоприятных перспективах республики. Важнейшим политическим событием наступающего года станут выборы президента Российской Федерации. Нет сомнения, что избирательная кампания пройдет в нашей республике в обстановке общественно-политической стабильности и гражданской ответственности.

С присущим нам радушием мы ожидаем участников и гостей мирового первенства по футболу. Объявленный в республике Год Льва Толстого призван вновь подчеркнуть величие гуманизма как неотъемлемой части нашего духовного наследия. Мы живем едиными мыслями и делами со всей нашей огромной многонациональной страной. Этим единством мы должны дорожить и передать его будущим поколениям.

От всей души желаю вам, уважаемые татарстанцы, мира, добра, благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть Новый год принесет в ваши дома много счастья и радости! С праздником! С Новым 2018 годом!".

Рамиль Бикмуллин, 31.12.2017, 09:43
Тэги: Новый год в Казани, Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин31 декабря 2017, 10:00
Поздравил и уехал домой в Эмираты
2
27
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Горожанин31 декабря 2017, 10:04
В ответ на комментарий пользователя
Поздравил и уехал домой в Эмираты
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там теплее. и у него деньги есть. а мы держимся.
2
24
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Горожанин31 декабря 2017, 10:20
Веры нет, надежда пропала. Зарплата средняя 32 тысяч.в Татарстане, проезд дорогой, Татарстан в тройке по поволжью , пенсии низкие на 48 месте. Какие надежды, на что ? Просто честно надо сказать -С новым годом, денег нет, вы там держитесь.И улыбаться.
Лучший комментарий
2
36
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Горожанин31 декабря 2017, 10:26
Ах, британские частные школы…. Ах, европейское образование… Вы о чем? ЕГЭ не даст соврать: лучшее образование дают сельские школы в горах Северного Кавказа, питающие мощным живительным потоком московские вузы…
3
16
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Горожанин31 декабря 2017, 10:28
В ответ на комментарий пользователя
Веры нет, надежда пропала. Зарплата средняя 32 тысяч.в Татарстане, проезд дорогой, Татарстан в тройке по поволжью , пенсии низкие на 48 месте. Какие надежды, на что ? Просто честно надо сказать -С новым годом, денег нет, вы там держитесь.И улыбаться.
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32 штуки это даже неплохо, хотя если с ними сравнивать, когда "эффективные манагеры" типа сечина получают по 5 млн. р. в день, то да....
0
18
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Горожанин31 декабря 2017, 10:46
Часто Путина стал.упоминать.Как Кадыров. Правда Кадыров'' друг'' у него.
0
14
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Горожанин31 декабря 2017, 10:53
Сейчас народ сам себе делает праздник и главы, никакого отношения к этому не имеют. Каждый выживает, как может и празднует, как имеет возможность. Поздравления олигархов , за 26 лет, уже как издевательство
0
17
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Горожанин31 декабря 2017, 10:54
Наиглупейший преидент в истории татарстана.
2
26
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Горожанин31 декабря 2017, 11:08
В ответ на комментарий пользователя
Поздравил и уехал домой в Эмираты
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Ему больше и вспомнить не чего
0
10
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Горожанин31 декабря 2017, 11:10
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас народ сам себе делает праздник и главы, никакого отношения к этому не имеют. Каждый выживает, как может и празднует, как имеет возможность. Поздравления олигархов , за 26 лет, уже как издевательство
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Твои слова да богу в уши
0
5
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Горожанин31 декабря 2017, 11:18
В ответ на комментарий пользователя
Поздравил и уехал домой в Эмираты
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Хорошо иметь.''домик в деревне ''.И называться патриотом. :-D
0
13
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Горожанин31 декабря 2017, 11:36
Раньше предсказатели, во.весь.рупор предсказывали о будущем в год.какого нибудь.животного. Год собаки похоже.ничего хорошего не сулит. Как говорится, собачью жизнь.никому не пожелаешь. Храни всех.Господь.
0
9
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Горожанин31 декабря 2017, 11:38
Чёрный какой-то.
1
7
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Горожанин31 декабря 2017, 11:40
В ответ на комментарий пользователя
Чёрный какой-то.
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загорел видать на заморском курорте
0
11
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Горожанин31 декабря 2017, 12:01
загорает он круглый год, турист, он есть турист. Денег немеряно, жена миллиордерша, недвижимости и счетов по всему миру раскидано.Так что, зачем ему народ Татарстана, улыбается, а вы тут держитесь!
0
15
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Горожансто31 декабря 2017, 12:13
Лизнул у Путина зачёт )
0
11
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Горожанин31 декабря 2017, 12:43
Новый год не наступил ещё. Поэтому фейк.
0
3
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Горожанин31 декабря 2017, 12:49
В ответ на комментарий пользователя
загорел видать на заморском курорте
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Дома, в ОАЭ.
0
14
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Горожанин31 декабря 2017, 12:50
Колхоз
1
7
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Горожанин31 декабря 2017, 13:11
В ответ на комментарий пользователя
Твои слова да богу в уши
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Опять?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин31 декабря 2017, 13:12
В ответ на комментарий пользователя
Чёрный какой-то.
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Переоблучился. Черная метка.
0
8
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Горожанин31 декабря 2017, 13:18
В ответ на комментарий пользователя
Чёрный какой-то.
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Чумазый маймыл.
1
7
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Горожанин31 декабря 2017, 13:36
"Мы признательны нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всемерную поддержку Татарстана. "

:-D:-D:-D
1
6
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Горожанин31 декабря 2017, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
"Мы признательны нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всемерную поддержку Татарстана. "

:-D:-D:-D
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Аул малае. Что еще скажешь.Не репресировал его.Пу, вот и радость малайки. :-D
2
6
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Горожанин31 декабря 2017, 15:26
Жертвами ДТП с автобусом в Кении стали более 30 человек 
1
0
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Горожанин31 декабря 2017, 16:21
Я поздравляю всех пенсионеров ! Держитесь и терпите. , вашим родителям было намного хуже. , но они не унывали.Дедулька.
1
1
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Горожанин31 декабря 2017, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
Ах, британские частные школы…. Ах, европейское образование… Вы о чем? ЕГЭ не даст соврать: лучшее образование дают сельские школы в горах Северного Кавказа, питающие мощным живительным потоком московские вузы…
Развернуть
А что плохого в том, что школы Кавказа поддерживают своих учеников, да возможно не честно, но в России по другому не прожить. А вот наши школы любят своих учеников кидать. Лучше бы как на Кавказе помогали своим.
1
0
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Горожанин31 декабря 2017, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
А что плохого в том, что школы Кавказа поддерживают своих учеников, да возможно не честно, но в России по другому не прожить. А вот наши школы любят своих учеников кидать. Лучше бы как на Кавказе помогали своим.
Развернуть
Езжай на
кавказ
1
1
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алекс31 декабря 2017, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
Веры нет, надежда пропала. Зарплата средняя 32 тысяч.в Татарстане, проезд дорогой, Татарстан в тройке по поволжью , пенсии низкие на 48 месте. Какие надежды, на что ? Просто честно надо сказать -С новым годом, денег нет, вы там держитесь.И улыбаться.
Развернуть
а если зарплата 10 тыс рублей и пенсия 5 тыс руб+? в др районах россии
0
1
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алекс31 декабря 2017, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Веры нет, надежда пропала. Зарплата средняя 32 тысяч.в Татарстане, проезд дорогой, Татарстан в тройке по поволжью , пенсии низкие на 48 месте. Какие надежды, на что ? Просто честно надо сказать -С новым годом, денег нет, вы там держитесь.И улыбаться.
Развернуть
вперед за грудинина с новым годом
0
2
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Ирина Евсеева31 декабря 2017, 17:11
Отличнaя возможнoсть зарaботать на Новoгодние подaрки свoим близким и конeчно же для Сeбя!
от 20 000 ежедневно на Вашу карту или электронный кошелек
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0
0
Согласны с автором?
Горожанин31 декабря 2017, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
Я поздравляю всех пенсионеров ! Держитесь и терпите. , вашим родителям было намного хуже. , но они не унывали.Дедулька.
Развернуть
Нашим родителям было хуже ? Родители всю войну , с 15 лет на заводе проработали , самолеты клепали . Всю жизнь от звонка до звонка на этом же предприятии проработали . Всегда были радостные и на трудности не жаловались. Пенсию получали больше зарплаты инженеров. Помогали детям , которые учились в ВУЗ. Вырастили пятерых детей . Три раза получали квартиру , с рождением ребенка. Это сейчас трудно.
0
0
Согласны с автором?
Герцог31 декабря 2017, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
Езжай на
кавказ
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Солнце светит прямо в глаз
Возвращаешься в Европу
Солнце светит прямо ...в спину.
0
0
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Герцог31 декабря 2017, 17:23
Репер Птаха, снял ролик обращения к Путину - Людям не на что жить .
0
0
Согласны с автором?
татар31 декабря 2017, 17:29
да, питун сильно подержал у татарстана
0
0
Согласны с автором?
Горожанин31 декабря 2017, 17:45
его сняли,теперь он простой пенсионер
0
0
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Горожанин31 декабря 2017, 18:14
тупой маймул сдохни
мелкий сдохни

маленькоечмо тупой татарин сдохни
1
1
Согласны с автором?
Горожанин31 декабря 2017, 18:15
буже какой дурак !! ох ну какой же идиот
0
1
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Горожанин31 декабря 2017, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Ему больше и вспомнить не чего
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Учи русский и пиши правильно
1
0
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татар31 декабря 2017, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
Аул малае. Что еще скажешь.Не репресировал его.Пу, вот и радость малайки. :-D
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Не Пу, а Пи
0
0
Согласны с автором?
Горожанин31 декабря 2017, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
вперед за грудинина с новым годом
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вперед за грудинина с новым годом
0
0
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