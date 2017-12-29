Президент РТ поздравил жителей с Новым годом и вспомнил Путина, ЧМ-2018 и хороший урожай

Праздничное послание Рустама Минниханова состоит в этом году из 238 слов

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с новогодним посланием.

«Дорогие татарстанцы! Мы встречаем всеми любимый новогодний праздник, наполненный светлыми надеждами и верой в добро. Это прекрасный повод собраться в кругу близких, вспомнить лучшие моменты года уходящего и наметить планы на будущее. 2017 год для нашей республики был достаточно продуктивным. Реализуемые перспективные проекты в нефтехимии и машиностроении, масштабная модернизация обеспечили экономический рост и выполнение всех социальных программ.

Почти четверть миллиона татарстанцев улучшили свои жилищные условия. Хороший урожай стал трудовым подарком сельчан родной республике.

Шедевры русского зодчества — Успенский собор и монастырь Свияжска вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во всех достижениях республики есть частица труда каждого ее жителя, за что сердечно благодарю всех вас.

Мы признательны нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всемерную поддержку Татарстана. Динамичное развитие, наши традиции и патриотизм вселяют в нас уверенность в благоприятных перспективах республики. Важнейшим политическим событием наступающего года станут выборы президента Российской Федерации. Нет сомнения, что избирательная кампания пройдет в нашей республике в обстановке общественно-политической стабильности и гражданской ответственности.

С присущим нам радушием мы ожидаем участников и гостей мирового первенства по футболу. Объявленный в республике Год Льва Толстого призван вновь подчеркнуть величие гуманизма как неотъемлемой части нашего духовного наследия. Мы живем едиными мыслями и делами со всей нашей огромной многонациональной страной. Этим единством мы должны дорожить и передать его будущим поколениям.

От всей души желаю вам, уважаемые татарстанцы, мира, добра, благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть Новый год принесет в ваши дома много счастья и радости! С праздником! С Новым 2018 годом!".